WOM no acredita a tiempo el 90% de su red 5G y Subtel aplaza evaluación hasta octubre

El plazo para que WOM acreditara la recepción y operación del 90% de su proyecto técnico 5G venció este 30 de septiembre sin que la compañía completara esa acreditación. Ante el volumen de solicitudes ingresadas durante los últimos días, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) extendió hasta la semana del 20 de octubre la evaluación definitiva sobre el nivel de cumplimiento de la empresa.

El hito forma parte del acuerdo que WOM suscribió con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por los retrasos en el despliegue de su red. Al 30 de septiembre, la compañía debía contar con cerca de 855 de las 949 antenas comprometidas recepcionadas y operativas.

Según informó Subtel, la revisión determinará el porcentaje de cumplimiento correspondiente a cada banda de frecuencia y permitirá establecer si procede ejecutar garantías y por qué monto. Las garantías vigentes alcanzan las UF 211.123, equivalentes a unos $8.629 millones, y vencen en enero de 2027.

El acuerdo con el CDE contempla que un eventual incumplimiento puede derivar tanto en el cobro de las garantías como en el inicio de un procedimiento de caducidad de las concesiones. Para considerar cumplido el plazo, las estaciones base deben haber sido recepcionadas por Subtel, por lo que no basta con el ingreso de las solicitudes.

El 11 de septiembre, la autoridad ofició a WOM para que presentara esas solicitudes a más tardar el 22 de septiembre. Sin embargo, la empresa continuó ingresando antecedentes después de esa fecha y durante la última semana presentó más de 300 solicitudes de recepción de antenas y más de 40 peticiones por fuerza mayor.

El reglamento sectorial establece que las solicitudes de recepción de obras deben presentarse con al menos 45 días de anticipación al vencimiento del plazo. En este caso, Subtel continuó recibiendo solicitudes hasta el 30 de septiembre.

Las peticiones de fuerza mayor deberán ser resueltas por el CDE. Si son acogidas, el cronograma podría modificarse y también reducirse el monto de un eventual cobro de garantías.

El despliegue de WOM ya había sido objeto de revisión por parte de las autoridades. El plazo original para completar la red 5G vencía en octubre de 2023, cuando la compañía registraba un avance de 69%. En paralelo, en agosto pasado Subtel cobró las garantías del proyecto Fibra Óptica Nacional, también adjudicado a la empresa, luego de constatar incumplimientos en los niveles de disponibilidad exigidos.

El caso también llegará al Congreso. La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado solicitó una sesión especial para abordar la situación de WOM y citar al CDE, petición respaldada posteriormente por 22 senadores. La sesión aún no tiene fecha, mientras Subtel deberá concurrir a la Cámara Alta el próximo 21 de octubre.