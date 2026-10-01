Acevedo y Presupuesto 2027: “No nos podemos hacer trampa” ante la crisis de desempleo

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Presidente José Antonio Kast contempla un crecimiento del gasto de 1,5% respecto de este año, medio punto por encima del rango de entre 0% y 1% que originalmente evaluaba el Ejecutivo. La decisión, según explicó el mandatario, busca realizar un esfuerzo adicional para acelerar la reactivación, la inversión y el empleo.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el economista y exdirector de Presupuestos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, abordó el alcance que puede tener ese incremento en un escenario marcado por una tasa de desempleo de 9,6% y una economía que, según señaló, prácticamente no está creciendo.

Acevedo planteó que el margen que tiene la política fiscal para enfrentar el problema del empleo es acotado y advirtió contra la idea de que un incremento mayor del gasto público pueda resolver por sí mismo la situación.

“Estamos en una economía, ¿no es cierto?, que tiene una tasa de desempleo de 9,6%, con una economía prácticamente que no está creciendo este año. Entonces la diferencia entre la tasa natural de equilibrio, ¿no es cierto?, y el desempleo que tenemos hoy día es menos de un punto”, señaló.

Según explicó, esa diferencia equivale a menos de 100 mil personas que podrían salir del desempleo incluso en un escenario en que se realizaran todos los esfuerzos para llevar la economía hacia su nivel de equilibrio.

“Son menos de 100.000 personas, digamos, que uno podría, si hace todos los esfuerzos, va a llegar a un equilibrio, ¿no es cierto?, y va a lograr sacar del desempleo a menos de 100.000 personas”, afirmó.

A partir de ese diagnóstico, Acevedo sostuvo que “la manija que tiene la política fiscal en este ámbito es bien limitada”.

El exdirector de Presupuestos agregó que una expansión fiscal de mayor magnitud tampoco necesariamente tendría capacidad para generar un efecto proporcional sobre el empleo.

“Entonces, uno podría hacer una política fiscal súper expansiva, pero la economía no puede absorber más que eso”, explicó.

Para Acevedo, el problema de fondo se encuentra en el nivel estructural de desempleo que presenta la economía chilena. “Esta es la tasa natural de desempleo una de las más altas del mundo. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy día”, sostuvo.

En ese contexto, el economista llamó a no atribuir al Presupuesto capacidades que, a su juicio, la política fiscal no tiene para enfrentar la actual situación laboral.

“Aquí no nos podemos hacer trampa. Si empezamos a decir, mira, esto se soluciona con mayor gasto público, si yo creyera que eso es así, te lo diría ahora, fue insuficiente, el crecimiento del gasto debe haber sido 3%, pero no lo creo porque los datos no lo dicen”, afirmó.

Acevedo sí reconoció un efecto favorable de uno de los componentes del gasto. “Ahora, la inversión pública ayuda. Va a ayudar, pero la política fiscal en este contexto de crisis de desempleo siempre va a ser insuficiente”, señaló.

A su juicio, el límite está dado por el alcance que puede tener el gasto público sobre la economía y el mercado laboral. “El gasto público tiene un alcance limitado, y el gasto está creciendo lo que puede crecer, no está creciendo ni más, ni más ni menos de lo que puede crecer”, concluyó.

El planteamiento de Acevedo se produce luego de que Kast explicara en cadena nacional que el Ejecutivo inicialmente contemplaba un crecimiento del gasto de entre 0% y 1%, pero decidió agregar medio punto para impulsar la actividad económica.

El Mandatario afirmó además que el proyecto no modifica los beneficios sociales garantizados por ley y que durante la ejecución presupuestaria el Gobierno revisará “cada peso” destinado al gasto social.