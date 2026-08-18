Concurso de poesía astronómica “Astropoética”

Postulaciones hasta el 7 de septiembre.

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Fundación Astromanía y el Planetario Huechuraba de Santiago presentan la segunda edición de “Astropoética”, el concurso anual de poesía astronómica que invita a personas de todas las edades y de todo Chile a escribir sobre el universo, los cuerpos celestes, los misterios del cosmos y el lugar único que ocupa nuestro país en la historia de la astronomía mundial.

La convocatoria estará abierta a través del formulario disponible en www.astromania.cl/astropoetica. El concurso cuenta con dos categorías: Adultos (mayores de 18 años) y Jóvenes (entre 12 y 17 años), y cada participante puede presentar un solo poema, original e inédito, de un máximo de 140 palabras.

El Profe Robbie, jurado oficial de Astropoética 2026

Robbie Barrera, conocido como “El Profe Robbie”, es profesor de Física y comunicador científico cuya conversación ágil y chispeante conecta la ciencia con la cultura pop. Licenciado en Física y Matemáticas, ha sido divulgador del Observatorio Astronómico Nacional del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. Es además youtuber y conductor del programa radial Ciencia Imposible, y una de las voces de divulgación científica más reconocidas y cercanas del país.

El Profe Robbie integrará el jurado de selección de Astropoética 2026, evaluando junto a otros especialistas del mundo de la literatura, la astronomía y la divulgación científica los poemas preseleccionados por Fundación Astromanía.

Premios y publicación

Los ganadores de cada categoría recibirán premios astronómicos que incluyen prismáticos y equipos de observación, libros y juegos de mesa sobre astronomía, y entradas gratuitas al Museo Interactivo Mirador (MIM). Además, recibirán material exclusivo desarrollado por Fundación Astromanía.

Los diez poemas ganadores, cinco por categoría, serán publicados en una antología en formato físico y digital, con ilustraciones inéditas inspiradas en cada obra, editada en colaboración con Editorial Oceánica.

Ceremonia de premiación en el Planetario Huechuraba

La ceremonia oficial de premiación se realizará en octubre de 2026 en el Planetario Huechuraba de Santiago, en el marco del Mes de la Ciencia en Chile. Los ganadores y sus familias serán invitados a compartir sus obras y celebrar junto al equipo organizador, los jurados y representantes de las instituciones colaboradoras.

Sobre Astropoética.

Astropoética es el concurso anual de poesía astronómica de Fundación Astromanía, creado para celebrar el cruce entre arte y ciencia, y para recordar que Chile, con cerca del 40% de la capacidad actual de observación astronómica del planeta, no solo es un territorio privilegiado para mirar el cielo: también es un pueblo que tiene mucho que decir sobre él.