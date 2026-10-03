Vacaciones XL: notarios tienen hasta dos meses al año de permiso legal para no trabajar

Este 2 de octubre, 35 notarios dejaron legalmente sus puestos, debido a la modificación legal que les impone un límite de edad de 75 años. Siete de ellos acudieron al Tribunal Constitucional para aferrarse a sus notarías. Es que además de sus abultadas ganancias, hay otro privilegio que dejarían: las vacaciones XL que les permite este cargo.

Luis Maldonado Croquevielle (81 años) fue hasta este viernes (al menos así lo estima la ley) conservador de Bienes Raíces de Santiago, posiblemente el cargo dependiente del aparato público más lucrativo del país. Se estima que sus utilidades mensuales superan los 300 millones de pesos. Pero esas ganancias, que le han permitido formar un imperio inmobiliario, terminarían desde este 2 de octubre, cuando comenzó a regir el límite de edad para los cargos de notarios, conservadores y archiveros: 75 años.

Sin embargo, el conservador –que ejerce ese cargo desde 1997– no se quedó con los brazos cruzados y acudió al Tribunal Constitucional (TC) para intentar detener la aplicación de esta ley. Invocó la Ley Zamudio y acusó discriminación por edad. No fue el único: otros seis notarios recurrieron al TC para intentar detener sus destituciones.

Es que además de la rentabilidad de este cargo, que hasta el año pasado era vitalicio, hay otro privilegio: los dos meses de permiso que les otorga el artículo 478 del Código Orgánico de Tribunales. Esto ha permitido que en el caso de Maldonado Croquevielle, por ejemplo, haya tenido 182 días de ausentismo laboral entre los años 2023 y 2025. En el último cambio a la Ley, no se tocó este largo permiso al que acceden estos auxiliares de justicia, por lo que lo seguirán disfrutando quienes se mantengan en esos cargos.

Ausentismo y salud compatible con el cargo

El Mostrador solicitó al Poder Judicial los días de ausentismo laboral en los últimos tres años de todos los notarios y conservadores de Chile. El con más ausentismo en el periodo solicitado es Jorge Acuña Pérez, notario de Quilpué, quien estuvo ausente por 542 días, según la respuesta enviada por el Poder Judicial. El 2024, por ejemplo, faltó 302 días.

Hay un grupo de 17 notarios que tienen más de 300 días de ausentismo en estos últimos tres años. Varios están en el grupo próximo a jubilar. Algunos de ellos tienen 200 días sin trabajar en un mismo año, debido a bajas por enfermedad. Aunque en el aparato público seis meses de licencia generan que un funcionario pueda ser declarado con salud incompatible con el cargo, en el caso de los notarios recién ahora comenzará a aplicarse esta medida.

Un ejemplo es el del notario de Coquimbo Reinaldo Villalobos Pellegrini, a quien la Corporación de Administración del Poder Judicial intentó someter a evaluación respecto a si su salud era compatible con el cargo, a través del Compin. Esto después que tuviera 253 días de licencias médicas entre mayo de 2023 y mayo de 2025. Villalobos presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de La Serena, el cual ganó. Según la Corte, en el Código Orgánico de Tribunales no existía en ese momento una norma que permitiera aplicarles a los notarios las causales de vacancia por salud irrecuperable o incompatible.

En la modificación a la ley que comenzó a regir este año, recién se incorporó la declaración de salud incompatible con el ejercicio del cargo cuando los notarios tengan periodos de ausencia por enfermedad superiores a los seis meses, dentro de dos años. Pero la declaración debe ser efectuada por el Pleno de la respectiva Corte de Apelaciones, luego de recibir el informe que deberá presentar su fiscal judicial, el que tendrá que estar respaldado por certificación del Servicio de Salud correspondiente.

Además la ley sostiene que “no procederá la declaración en caso de que el funcionario afectado acredite que es esperable una mejoría en un plazo no superior a seis meses”.

Se les enviaron preguntas a los notarios nombrados en este artículo respecto a estos permisos. En el caso de Luis Maldonado, sostuvo que “en mis más de 28 años de desempeño como Conservador de Bienes Raíces de Santiago, nunca he tenido un ausentismo injustificado de mis labores. Dicha falta se configuraría únicamente ante la ausencia de aviso previo, de una causa válida o sin presentar la documentación de respaldo correspondiente en el caso de licencia médica, algo que jamás he hecho. Esta materia está regulada en el artículo 478 del Código Orgánico de Tribunales, el cual estipula que se podrá otorgar permiso a los notarios, conservadores y archiveros por un máximo de dos meses”. También quiso precisar que, según sus cálculos, desde 2023 a la fecha se ha ausentado 180 días, no 182 como dice la información enviada por el Poder Judicial.

En el caso de Reinaldo Villalobos, sostuvo que “parte de esas licencias, se originaron en situaciones personales y familiares muy dolorosas, entre ellas temas de salud muy complicados de mi hija menor, y última enfermedad y fallecimiento de un ser querido, situaciones éstas, que producen profundo desasosiego y tristeza. A ello se suman licencias anteriores por complicaciones derivadas de una insuficiencia venosa (IVC) donde es contraindicado permanecer sentado cuando se genera un episodio complicado. Se trata de dolencias en tratamiento y recuperables según mis médicos. Lo anterior entre otros temas de salud que constan en los expedientes reseñados, cuya privacidad la ley protege tanto como los que para evitar seguir siendo expuesto, he tenido que informar”.

El notario afirmó que, durante su ausencia, la notaría nunca dejó de funcionar y que “los notarios no somos funcionarios públicos, sino trabajadores independientes. Como todo notario, pago directamente mis cotizaciones previsionales y financio el funcionamiento continuo del oficio”.