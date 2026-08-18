Lanzamiento de poemario “Fuga” de Francisco Undurraga Alcalde

Bar Liguria de Lastarria, Merced 298, Santiago.



Jueves 27 de agosto – 19:30 horas.

El nuevo poemario de Francisco Undurraga Alcalde es publicado por Las Bacantes, editorial perteneciente al Festival Internacional de Poesía (FIP).

La actividad contará con la presentación de los poetas Carlos Cociña y Silvia Veloso.

“Fuga” parte de una pregunta simple: ¿qué ocurre cuando las palabras, en lugar de fijar un significado, se escapan de las manos? El libro toma la expresión “estar en mitad de la nada” — esa sensación de no reconocer dónde se está— y le da la vuelta: esa nada no es vacío, sino un estado de posibilidad, algo a punto de tomar forma.

Desde ahí, los poemas recorren momentos cotidianos en que el pensamiento se desordena y el lenguaje comienza a fugarse en vez de nombrar las cosas con precisión, haciendo chocar los grandes conceptos filosóficos contra la experiencia concreta del cuerpo y el mundo, con incursiones en la infancia, los sueños y la muerte.

El libro cierra con una pregunta —¿qué tienes para ofrecerme?— que responde con una sola palabra: fuga. La poesía no entrega una verdad cerrada, sino ese mismo movimiento de escape del lenguaje.

Trayectoria

El autor (Madrid, 1977) es poeta, narrador, artista y traductor. Su formación combina un MA en Literatura Inglesa por la Universidad de Leeds (2002) y un PhD en Filosofía por la Universidad de París 8 (2006), un cruce disciplinar que ha marcado toda su obra y que explica la densidad intelectual con la que aborda tanto el verso como la prosa.

Su producción abarca ya varios títulos que han ido consolidando una trayectoria propia: TRƎS (poesía, 2025), Mis otras vidas (novela, RIL Editores, 2023) y La casa vertical, Poesía reunida (2019), además de traducciones de autores como Saint-Girons, Rancière y Swift —esta última junto a Pablo Oyarzún—. Ha sido docente e investigador en Literatura y Filosofía en universidades chilenas y dicta talleres literarios desde hace veinte años, formando a nuevas generaciones de escritores. A esto se suma su trabajo visual, que puede seguirse en el Instagram @paco_undu.