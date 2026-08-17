Steinert se resta de comisión y oposición avanza en acusación constitucional

La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se excusó de asistir este lunes a la primera sesión de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que revisará su gestión, una ausencia que reforzó en la oposición la idea de presentar una acusación constitucional en su contra.

De acuerdo con Radio Bío Bío, la exsecretaria de Estado invocó “temas personales” que le impedían concurrir a la instancia, citada para las 19:30 de este lunes. Fuentes del Congreso aseguraban que Steinert preparaba su comparecencia con asesoría de abogados, pero finalmente comunicó que no asistiría.

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Patricio Pinilla, advirtió que “el no venir sería un agravante bastante importante y podría inclinar la balanza” respecto de la acusación constitucional, aunque precisó que su presentación todavía no está resuelta.

Según el parlamentario, el texto está “bastante redactado y bien avanzado” sobre la base de una infracción a la ley que, afirmó, fue constatada por la Contraloría General de la República. Su ingreso dependerá de su viabilidad jurídica y de las conversaciones con el resto de las bancadas opositoras.

La presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, llamó a actuar con “unidad” y sostuvo que “no hay excusa aceptable de que una ministra no se presente a dar justificación”. Agregó que el eventual libelo será discutido antes de comunicar una definición.

En tanto, el diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, señaló que personalmente está a favor de acusar constitucionalmente a Steinert, pero indicó que la bancada deberá evaluar si existen los respaldos necesarios para aprobar la iniciativa.

Desde el oficialismo, la jefa y el subjefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse y Sergio Bobadilla, emplazaron a la oposición a presentar el libelo. Los parlamentarios la llamaron a “actuar con valentía” y a dejar de utilizar la acusación como una forma de “chantaje político”.