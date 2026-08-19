Obra “Siempre encuentra casa nueva, un mueble antiguo en la basura” en Teatro Ictus

Sala La Comedia, Teatro ICTUS, Merced 349, Santiago.



3 al 12 de septiembre – Jueves a sábado – 20:00 horas.

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Tras convocar a más de 25.000 espectadores durante los últimos cuatro años, la Compañía Fa estrena “Siempre encuentra casa nueva, un mueble antiguo en la basura”, una historia sobre el hogar, la vejez y el amor entre una madre y su hijo.

La quinta creación de la compañía, dirigida por Felipe Zambrano Miguieles, trae por primera vez al escenario de Teatro ICTUS a la destacada actriz nacional, Consuelo Holzapfel junto a Nicolás Eyzaguirre, nieto de Delfina Guzmán, quién fue parte de la familia ICTUS por más de tres décadas.

La obra sigue a Ivonne, una asesora del hogar de 70 años, quien ha quedado a cargo de la casa de su difunto patrón. Su rutina se ve interrumpida el día de año nuevo, cuando su hijo Guolgan, un hombre de 45 años en situación de calle, llega buscando refugio.

La presencia de Guolgan pone en riesgo la estabilidad que Ivonne ha construido dentro de aquella casa, ya que los herederos, ad portas de vender la casa, podrían enterarse de su visita y echarla a la calle, confirmando su temor de ser fríamente desechada como un mueble viejo en la basura que ya no le sirve a nadie.

En este contexto, la obra aborda el anhelo por la casa propia, la búsqueda de un hogar y el amor incondicional entre una madre y un hijo, “es un relato familiar, pues se trata de todo lo que una madre es capaz de sacrificar por el cuidado de su hijo. Dentro de lo poco que tiene, también sacrificó su maternidad para cuidar su trabajo”, según Felipe Zambrano.

La nueva creación continúa con la línea de trabajo que tiene la compañía, centrada en historias de personajes cotidianos y conflictos profundamente humanos, poniendo en escena a dos personajes enfrentados a la fragilidad de sus propias vidas y al temor de ser descartados, como un mueble viejo que ya no sirve.

“Es una obra que no entrega respuestas, sino que deja una metafórica pregunta del futuro ¿Cómo vamos a vivir?”, finaliza el dramaturgo.

Ficha artística

Dramaturgia y Dirección: Felipe Zambrano Miguieles | Producción: Almendra Ovalle | Elenco: Consuelo Holzapfel y Nicolás Eyzaguirre | Diseño integral: Tamara Figueroa As |

Composición musical, universo sonoro y técnica: Jorge Manzo | Diseño de vestuario: Julio San Martín | Fotografía: Camilo Arentsen | Duración: 50 minutos | Edad: +14