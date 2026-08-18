Sin Zampedri y sin nada que hacer: la UC cae 0-3 ante Estudiantes y se despide de Libertadores

Universidad Católica quedó eliminada este martes de la Copa Libertadores 2026 tras caer 0-3 ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena, resultado con el que los argentinos sellaron el pase a cuartos de final con un global de 4-1.

El equipo de Alexander Medina, que había llegado a Chile con el resultado abierto tras el 1-1 en la ida en La Plata, se impuso con autoridad sobre una UC que afrontó el partido con múltiples ausencias, entre ellas la de su goleador Fernando Zampedri —suspendido por acumulación de amarillas tras el desvío que le dio el empate a los “Cruzados” en el partido de ida.

Estudiantes abrió el marcador al cierre del primer tiempo con un remate de categoría de Joaquín Correa, tras una jugada colectiva iniciada por Baltasar Rodríguez. En el complemento, Guido Carrillo estiró la ventaja de cabeza a los pocos minutos y, ya en los descuentos, firmó su doblete personal tras un centro de Edwuin Cetré para el 3-0 definitivo.

Con el triunfo, Estudiantes de La Plata avanza a los cuartos de final, instancia en la que espera rival entre Rosario Central y Corinthians, que igualaron 0-0 en el partido de ida de su serie. Para Universidad Católica, dirigida por Daniel Garnero, el traspié significa el fin anticipado de su participación en el certamen continental.