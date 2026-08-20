“Sábado”, ópera prima de Matías Bize, en función especial en Centro Arte Alameda

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.



Sábado 22 de agosto – 19:00 horas.

Entradas a $1.000 AQUÍ.

Como parte de una nueva función del Ciclo Ópera Prima, iniciativa organizada por Centro Arte Alameda y la Asociación de Directores y Guionistas de Chile (ADG), se proyectará Sábado (2003), película dirigida por Matías Bize, quien presentará personalmente el largometraje.

“Sábado” es reconocida como una de las películas fundacionales del llamado Novísimo Cine Chileno. La cinta irrumpió en el panorama cinematográfico nacional con una propuesta formal y narrativa particular: fue grabada en MiniDV y realizada íntegramente en plano secuencia, siguiendo en tiempo real el desarrollo de una situación marcada por la tensión, la intimidad y la incertidumbre.

Concebida prácticamente sin presupuesto, “Sábado” en una película significativa para una nueva generación de cineastas y espectadores, además de marcar el inicio de la destacada trayectoria de Matías Bize.

La cinta cuenta con un elenco encabezado por Blanca Lewin, Antonia Zegers, Sebastián Layseca y Diego Muñoz, intérpretes que en ese momento comenzaban a consolidar sus carreras y que aportaron a la película una energía generacional particularmente reconocible.

El guion fue coescrito por Matías Bize, Paula del Fierro y Julio Rojas, mientras que la destacada labor de Gabriel Díaz en cámara fue fundamental para construir la experiencia visual de la película.