Sujeto de interés: fiscalía investigó a pareja de Mara Sedini cuando era ministra

Un extenso levantamiento patrimonial de varias personas que aparecían mencionadas en escuchas telefónicas en la “Operación Amsterdam”, el sistema de tráfico de marihuana VIP implementado por una serie de empresarios vinculados a la elite chilena, efectuó en abril pasado la unidad de investigación financiera patrimonial de la Fiscalía Nacional.

Entre quienes fueron investigados se encontraba el empresario Martín Krauss Valdés, pareja de la cantante y periodista Mara Sedini Viancos, quien en ese momento era la ministra secretaria de Gobierno, cargo que desempeñó hasta el 19 de mayo pasado, sin saber que mientras lo ejercía su pareja era sujeto de interés en una investigación por narcotráfico.

Las llamadas

La implicancia de Krauss en el caso obedece a que aparece mencionado en varias escuchas telefónicas. La más antigua de ellas es del 26 de diciembre de 2024, entre los ahora imputados Matías Landerer y Raimundo Silva, en la cual el primero dijo que Krauss lo había llamado y que este “sabe lo de estos del directorio y quiere que puro tire esto de la pachotada y que se pongan a plantar weed (marihuana)”, según señala textualmente un informe de Carabineros.

La segunda llamada es del del 21 de junio de 2025, entre Gino Athens y Mario Astorga, y en esta se mencionó que una de las dos empresas sobre las cuales descansaba la estructura económica del sistema de tráfico, DN Medcorp, era propiedad de Andrés Astorga (hijo de Mario Astorga), en un 51%; del propio Athens, en un 29%, y que lo restante estaba repartido entre “Ginesta, Krauss, Silva, Buzeta, y salió Landerer y entró Sebastián Risco”.

En otra escucha, del 5 de enero de 2026, Gino Athens hijo conversó con Mario Astorga, ocasión en la cual le explicó una maniobra destinada a que quedara en cero el IVA adeudado de la empresa DN Medcorp, para así “dejar tranquilo a Krause (SIC) y Ginesta”, los que son mencionados entre paréntesis por Carabineros como “empresarios posibles inversionistas”.

Ante ello, Astorga expresó que “estas personas querían su porcentaje y le pidieron en su oportunidad la suma de 1.000 millones”. Astorga, a su vez, aseguró “que el papá de Rodrigo Buzeta es muy amigo de Krause”, consigna un informe de Carabineros.

En una nueva interceptación, del 5 de marzo de este año, la policía captó una conversación entre Raimundo Silva y Andrés Astorga. De ella, OS-7 escribió que “Krause (SIC) anda hablando de que casi lo estafaron (ellos), que se metió a MA Botanics y que no era”, en referencia a MA Botanics Holdings SPA, que junto con DN Medcorp eran las dos sociedades en torno a las cuales giraba el negocio que habían montado, aprovechando la fachada de la Corporación Dispensario Nacional. Según fuentes vinculadas al caso, cuando Krauss se refiere a casi haber sido estafado se entiende que sindica como responsables de ello a los demás socios de MA Botanics.

En otro diálogo, del 11 de marzo de este año, entre Rodrigo Buzeta y Raimundo Silva, estos indicaron que el lunes de esa semana tenían reunión de directorio y Silva señaló “que el Krauss también”, aunque agregó que este había vendido sus acciones.

Ante ello, el 22 de abril de este año la fiscal adjunta encargada del caso, María Inés Brizo, le envió una orden al jefe del OS-7 de Carabineros de Coyhaique, pidiéndole “determinar los números de teléfonos asociados a Guillermo Ginesta Bascuñán, José Manuel Lira Hernández y Krauss (socios de Medcorp) mencionados en el progresivo 2252 de 21 de junio de 2025”.

Asimismo, el 27 de abril de este año, mientras Mara Sedini estaba en sus últimas semanas en La Moneda, desde la Fiscalía Nacional enviaron a la fiscal Briso el extenso levantamiento patrimonial relativo a Krauss, de cerca de 300 páginas, en el cual consta que los expertos del Ministerio Público revisaron las importaciones que este había realizado desde China (incluyendo un “cardigan” de 98 dólares), sus propiedades, sus sociedades, sus acreencias y deudas, su isapre, sus deudas o acreencias, sus declaraciones de renta y los números telefónicos asociados a él.

Sin papeles

Sin embargo, Krauss no fue mencionado en el informe final con el cual el Ministerio Público pidió las detenciones y allanamientos al Cuarto Juzgado de Garantía ni tampoco figura como imputado.

Al menos en lo formal, el único socio de DN Medcorp es Gino Athens, quien constituyó dicha Sociedad por Acciones (SpA) el 27 de septiembre de 2023, con un capital de 10 millones de pesos, sin otros accionistas, como lo evidencia la respectiva constitución de sociedad.

En el caso de MA Botanics Holdings SPA el listado de socios es extenso, pero dentro de las personas naturales no figura Krauss y dentro del listado de personas jurídicas que aparecen como accionistas tampoco hay alguna que pueda ser identificada como perteneciente a éste, por lo cual una de las misiones pendientes del Ministerio Público a este respecto será despejar si lo que se dice en los audios es cierto y, de ser así, en qué calidad fue accionista.

Tal como informó El Mostrador, Krauss pertenece a la familia que fue propietaria de las ópticas Rotter & Krauss, que fueron vendidas en 2010 al grupo holandés GrandVision. Hoy tiene participación en Inversiones Cami, Inversiones KV USA, Cuatro Robles e Inversiones Don Fernando. En el pasado fue director de empresas Hites.

Formalización

En la audiencia realizada hoy en el Cuarto Juzgado de Garantía De Santiago, los imputados que fueron detenidos la semana pasada fueron formalizados por diversos delitos, que incluyen el tráfico ilícito de drogas, cultivo de plantas del género cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, por parte de la Fiscalía Regional de Aysén.

Después de ello se discutieron las medidas cautelares de 20 de los 44 imputados, para quienes se solicitaron distintas medidas cautelares, las cuales abarcan la firma quincenal en Carabineros, arraigo nacional, prohibición de comunicarse con los demás imputados, arresto domiciliario nocturno y arresto domiciliario total.

La audiencia, con la discusión de las medidas cautelares contra otros 24 imputados, ubicados en los niveles más altos de la organización, continúa mañana.