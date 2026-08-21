Exposición “Pacheco Altamirano: redescubrir a un maestro” en Valparaíso

Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Baburizza, Paseo Yugoslavo 176, Valparaíso.



Inauguración: viernes 4 de septiembre – 12:00 horas.

Hasta el 1 de noviembre.

La muestra reúne una selección de obras provenientes de APA Collection, el acervo privado norteamericano más importante dedicado al artista.

La muestra constituye un hito dentro de una iniciativa de largo aliento orientada a restituir a Arturo Pacheco Altamirano el lugar que le corresponde como uno de los grandes maestros de la pintura chilena, proyectando su legado hacia nuevas audiencias mediante exposiciones, investigación, publicaciones y la futura creación de un espacio permanente de acceso público.

Junto a sus emblemáticas escenas costeras y marinas, la exhibición revelará una faceta menos conocida de su producción: sus exploraciones modernistas vinculadas a la abstracción y a las búsquedas formales de vanguardia.

La iniciativa es fruto de un trabajo colaborativo que reúne a un coleccionista, investigadores, especialistas e instituciones comprometidas con la preservación, el estudio y la difusión del patrimonio artístico nacional.

Como parte de esta instancia se presentará además un catálogo de investigación que documenta las obras exhibidas y el proceso de rescate patrimonial desarrollado a lo largo de más de dos décadas.

SOBRE EL PROYECTO

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo sostenido destinado a preservar, estudiar y difundir la obra de Arturo Pacheco Altamirano. A través de exposiciones, publicaciones, investigación y futuros espacios de acceso público, busca reinstalar al artista en el lugar que le corresponde dentro del patrimonio cultural chileno. Como parte de esta proyección nacional, la muestra también se exhibirá en el Museo Regional de Aysén durante julio de 2027.

SOBRE LA COLECCIÓN

La colección reúne más de 200 obras y constituye el acervo privado más importante dedicado a Arturo Pacheco Altamirano. Es el resultado de un proyecto que comenzó a gestarse en 2001, con la adquisición de la primera obra, y que desde el año pasado ha intensificado el trabajo de investigación, catalogación, conservación y puesta en valor del conjunto. Este proceso ha incluido una sostenida labor de localización y rescate patrimonial, permitiendo recuperar piezas provenientes de distintas ciudades de Chile y del extranjero, consolidando así un legado de excepcional relevancia para la preservación de la obra del artista.

SOBRE EL ARTISTA

Arturo Pacheco Altamirano (Chillán, 24 de abril de 1905 – Santiago, 30 de diciembre de 1978)

Pintor y figura fundamental de las artes plásticas chilenas del siglo XX, inició su aproximación al dibujo a temprana edad en su ciudad natal. Aunque ingresó a estudiar Arquitectura en la Universidad de Chile por solicitud paterna, la pronta muerte de su padre lo llevó a volcarse por entero a la pintura de caballete. En 1924 realizó su primera exposición en el Liceo de Concepción y, en 1929, presentó su primera gran muestra individual en Santiago.

En 1930, el artista emprendió un viaje al sur de Chile que marcaría un hito en la historiografía del arte nacional. Al descubrir la caleta de Angelmó en Puerto Montt, encontró el eje figurativo y la principal fuente de inspiración de su producción. Las lanchas pesqueras, el mar interior y la luz austral se consolidaron en el centro de su propuesta, al punto que el propio creador afirmaba deber su éxito comercial y crítico en un ochenta por ciento a este paraje. Reconocido colectivamente como un maestro de las marinas, destacó por el dominio del óleo, la aplicación dinámica del color mediante espátula y el uso de empastes y tonos saturados como el amarillo de cadmio para capturar la atmósfera acuática.

Durante la década de 1950, combinó la creación plástica con la diplomacia cultural al desempeñarse como Agregado Cultural de Chile en París (1952) y Londres (1956). Su residencia en Europa le permitió exponer en galerías de Washington, Nueva York, París, Madrid, Londres y Ankara. En este período, al entrar en contacto con las vanguardias modernas de posguerra, inició una decisiva etapa de experimentación hacia la abstracción informalista y el expresionismo. En este ciclo se distanció temporalmente de la figuración para explorar la dimensión pura del color, la textura y el trazo no representativo mediante el uso libre de la espátula sin dibujo previo, demostrando una constante inquietud por indagar en la materia pictórica más allá del paisaje tradicional.

A diferencia de los artistas formados en la Escuela de Bellas Artes, Pacheco Altamirano construyó un modelo de gestión y profesionalización autónomo. Gestó un vínculo directo con la clase media emergente, democratizando el acceso a la obra de arte mediante sistemas de facilidades de pago y logrando que ocho ciudades del país lo nombraran Hijo Ilustre. Asimismo, fue pionero en la autopromoción editorial a través de catálogos monográficos de alto valor, fundó su propia Casa-Museo en la comuna de Las Condes de Santiago y participó en emblemáticas producciones del cine nacional, consolidando un legado que transformó la representación del paisaje chileno.