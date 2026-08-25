Concierto “Misa de las Luminarias” en Basílica de la Merced
Concierto “Misa de las Luminarias” en Basílica de la Merced
- Basílica de la Merced, Mac Iver 341, Santiago.
- Jueves 27 de agosto – 19:00 horas.
- Gratis.
El Coro Polifónico de la Municipalidad de Puerto Varas junto al Coro por la Hermandad de Santiago coronarán el Ciclo gratuito de Conciertos de Invierno 2026, con que la I. Muncipalidad de Santiago busca favorecer el acceso a experiencias artísticas de excelencia y contribuir a la formación de audiencias mediante la difusión del patrimonio musical universal en espacios de alto valor histórico y patrimonial.
La “Misa de las Luminarias” está inspirada en la tradicional Fiesta de las Luminarias de Calbuco, e integra la estructura de la misa con expresiones musicales propias del sur de Chile, como la cueca, pericona, rin y sirilla-vals; promoviendo, así, el reconocimiento de las tradiciones musicales, religiosas y comunitarias de Calbuco y su vínculo con la identidad territorial. Se trata de una experiencia de música coral, que conjuga la tradición musical y la creación artística contemporánea en un concierto abierto a la comunidad.
Su compositor, Marcelo Hermosilla Hermosilla Rebolledo, es miembro de una conocida familia de músicos de Calbuco, estudió piano con el maestro Roberto Lecaros la “Misa de las Luminarias” es su primera obra completa.
La interpretación estará a cargo del Coro Polifónico Municipal de Puerto Varas, importante canalizador de la identidad local de la cuenca del Lago Llanquihue, compuesto por ciudadanos de diversos oficios y profesiones de la zona. La agrupación vocal se presentará junto al Coro por la Hermandad de Santiago, formación musical nacida a partir del exitoso Gran Concierto por la Hermandad, realizado en enero de 2019 en la Estación Mapocho, donde se interpretó la Novena Sinfonía de Beethoven.
El Ciclo Conciertos de Invierno contempló un total de siete presentaciones gratuitas, realizadas entre los meses de junio y agosto de 2026. Logró reunir a miles de vecinos y vecinas de la comuna y ciudad de Santiago, constityendose como una de las iniciativas culturales más significativas de la comuna.
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