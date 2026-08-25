Chile prepara el primer ensayo de alcalinidad oceánica del Sur Global

En la Región de Los Lagos comienza a tomar forma una idea tan sencilla de explicar como compleja de llevar a la práctica: ayudar al océano a capturar una mayor cantidad de dióxido de carbono.

El proyecto OAE Patagonia busca desarrollar el primer ensayo piloto de aumento de la alcalinidad oceánica en el Sur Global, mediante la incorporación controlada de materiales capaces de transformar el CO₂ disuelto en bicarbonatos y carbonatos que podrían permanecer almacenados durante largos períodos.

La iniciativa, coordinada por CINCO Chile con apoyo de instituciones nacionales y especialistas de la Woods Hole Oceanographic Institution, también podría contribuir a reducir la acidificación del mar. Sus impulsores, sin embargo, advierten que esta tecnología debe complementar la reducción de emisiones y no reemplazarla.

La propuesta tiene además un componente de economía circular muy ligado a la identidad productiva de la zona. OAE Patagonia pretende utilizar las conchas descartadas por la industria del chorito como fuente de material alcalino. Una vez procesadas, serían incorporadas al sistema de tratamiento de aguas residuales de Puerto Montt, desde donde el agua alcalinizada llegaría al mar a través de emisarios existentes. El ensayo permitiría estudiar, en condiciones reales, cuánto carbono adicional podría absorber el océano, cómo medir esa captura y qué efectos tendría sobre el entorno. La experiencia todavía está en desarrollo y deberá avanzar de la mano de la fiscalización ambiental y del diálogo con las comunidades costeras.

Chile también forma parte de una investigación internacional que intenta responder una de las preguntas más importantes antes de aplicar esta tecnología a mayor escala: cómo reaccionaría la vida marina.

El proyecto OAEPIIP, coordinado por la Universidad de Tasmania, desarrolla experimentos similares con comunidades de plancton de 16 países. Cada laboratorio recoge agua de su propio entorno y la somete a aumentos controlados de alcalinidad, lo que permite comparar las respuestas de ecosistemas muy diferentes.

Los antecedentes preliminares recogidos por Carbon to Sea Initiativemuestran efectos escasos o no detectables sobre el plancton bajo las condiciones estudiadas, pero los resultados definitivos todavía están en preparación. La metodología completa fue publicada en la revista científica Biogeosciences.

La necesidad de contar con información producida en Chile estuvo en el centro del reciente taller “Aplicaciones en Océanos y Mitigación del Cambio Climático”, realizado en Puerto Montt por CINCO Chile, COPAS Coastal y el Centro i~mar de la Universidad de Los Lagos.

El encuentro reunió a investigadores nacionales e internacionales y concluyó con el compromiso de avanzar durante el próximo año en una hoja de ruta para estudiar distintas alternativas de remoción marina de carbono desde las condiciones oceanográficas del país. Antes de definir una prueba en aguas residuales de Puerto Montt, los participantes plantearon la necesidad de recoger observaciones, fortalecer las capacidades científicas locales y abrir la conversación a más actores. El trabajo continuará en Valparaíso y Santiago.

El entusiasmo que genera esta posibilidad convive con preguntas que todavía no tienen una respuesta completa. Algunos minerales pueden liberar níquel, cobalto u otros metales; una modificación excesiva del pH podría afectar al plancton, las larvas de moluscos y los ciclos de nutrientes; y producir y transportar grandes cantidades de material alcalino también tendría una huella ambiental.

Un estudio en el Pacífico ecuatorial publicado en Communications Earth & Environmentobservó efectos mínimos del hidróxido de sodio sobre el fitoplancton, pero encontró alteraciones asociadas al olivino. A esto se suma la dificultad de comprobar cuánto CO₂ fue absorbido gracias a la intervención y cuánto corresponde al intercambio natural del océano, un desafío analizado en Nature Climate Change. Una revisión de la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido concluye que aún existen brechas importantes sobre sus impactos ambientales y sociales.

Otros países ya han dado pequeños pasos que pueden orientar la experiencia chilena. En el golfo de Maine, el ensayo LOC-NESS realizó en 2025 la primera prueba en mar abierto autorizada por la agencia ambiental estadounidense; sus resultados preliminares no detectaron daños sobre la vida marina durante el breve período observado. En Cornualles, un experimento monitoreado por el Plymouth Marine Laboratory redujo hasta en un 74% el CO₂ disuelto en aguas residuales tratadas con hidróxido de magnesio.

También existen ensayos electroquímicos en Washington, documentados por la NOAA, y experimentos con distintos minerales en Noruega desarrollados por GEOMAR. Son señales alentadoras, aunque todavía pequeñas: muestran que la idea puede probarse y medirse, pero no que esté lista para aplicarse de manera masiva.

OAE Patagonia tendrá justamente la oportunidad de ayudar a completar ese conocimiento desde el sur de Chile.onómicamente viable a una escala capaz de contribuir significativamente a la descarbonización.