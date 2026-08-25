Documental “El Fotógrafo de La 40” en Biblioteca Nacional

Sala América, Biblioteca Nacional, Alameda 651, Metro Santa Lucía.



Miércoles 26 de agosto – 11:00 horas..

Exhibido en el marco del Mes de la Fotografía, esta obra revela la historia del fotógrafo Pedro Aníbal Fuentes Berg, quien es enviado a tomar imágenes en la Cárcel clandestina de La 40, un centro de tortura creado durante la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961), en la República Dominicana.

La película es dirigida por Erika Santelices y Orlando Barría, fotógrafos y realizadores chilenos, radicados en República Dominicana, quienes estarán presentes en la exhibición y conversarán con el público al término de la presentación del documental.