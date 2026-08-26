Últimos días de convocatoria de Premio Santiago Arte Joven 2026

Hasta el 30 de agosto.

Consultas en premioartejoven@munistgo.cl.

Postulaciones AQUÍ.

Este domingo 30 de agosto finaliza la convocatoria para postular al Premio Municipal Santiago Arte Joven. Este certamen, que celebra su versión 26, busca reunir destacadas propuestas de creadores de todo Chile, valorando el arte contemporáneo como un motor clave de exploración y pluralidad de voces.

El concurso -que coordina la Subdirección de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Santiago- abarca una amplia diversidad de expresiones visuales, distribuidas en 10 disciplinas: pintura; escultura; grabado; fotografía; dibujo, ilustración o collage; arte textil, orfebrería o cerámica; artes mediales; performance; instalación; y, arte público.

Para el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, “este reconocimiento se ha posicionado como un pilar de apoyo fundamental para el ecosistema cultural local. Y con este importante alcance nacional, también opera como una plataforma que descubre y potencia el trabajo de artistas emergentes, fortaleciendo el posicionamiento de la comuna para promover la cultura y el talento joven”.

Incentivo y postulaciones

Para reconocer la producción artística, se entregará un premio en dinero de un millón de pesos a la obra ganadora de cada una de las 10 categorías. Como parte integral del proceso, las obras galardonadas y las menciones honrosas integrarán una exposición oficial, acercando el talento seleccionado a la comunidad. Por otra parte, se asignará un millón de pesos al “Premio del Público”, que resultará de la votación digital y presencial entre las obras finalistas que formen parte de la muestra.

La invitación está dirigida a autores chilenos, tanto residentes en el país como en el extranjero, así como a extranjeros con permanencia definitiva, que tengan entre 20 y 35 años de edad, cumplidos al 30 de agosto, fecha de cierre de la convocatoria.

Las postulaciones -que pueden ser presentadas de forma individual, en coautoría o a través de colectivos de arte- se realizan en el formulario, habilitado en el sitio web www.santiagocultura.cl, donde también se encuentra publicado el reglamento completo y el calendario oficial. Para resolver dudas o solicitar mayor orientación sobre el proceso, la organización dispuso el correo electrónico premioartejoven@munistgo.cl.