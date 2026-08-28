Mireia Vilar Cuarteto en Puerto Varas

Centro Cultural Bosque Nativo, Vicente Pérez Rosales 1309, Puerto Varas.



Sábado 29 de agosto – 20:00 horas.

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La música de Mireia nace del viaje, de la memoria y de las historias que se mueven con ella. Valenciana radicada en Barcelona, Vilar combina su labor artística con la docente. Graduada en ESMUC (Escola Superior de Música Catalunya), actualmente es coach vocal y de combo en una de las escuelas más importantes de la música moderna en Cataluña, la EMMB (Escuela Moderna de Música en Badalona).

Este concierto promete ser un viaje íntimo donde los mitos históricos se mezclan con relatos personales y compartidos, bajo una estética pop- folk ecléctica y delicada. Entre sus creaciones se mezclan sonoridades jazzsísticas con arreglos sorprendentes. “Estoy muy agradecida por la acogida que me han brindado los músicos, en especial Tomás Brunetti”, dice Mireia. “Uno de los motivos de viajar siempre ha sido intentar conectarme con compis de la profesión así que estoy muy ilusionada de poder compartir y convivir con esta oportunidad de crear sinergías”.

En esta ocasión, estará acompañada por músicos de jazz locales: Ítalo Aguilera en guitarra, Tomás Brunetti en contrabajo y Pedro Negrón en batería. “Espero que les guste y estén atentos a los arreglos, los textos, las melodías que brotaron de mi y otros autores”, destaca.

Catálogo Messier fue su primer proyecto híbrido entre el jazz y la canción de autora. Ha publicado dos discos: Madre Salvaje, donde empieza a desarrollar los inicios del realismo mágico que tanto la caracteriza, y un segundo trabajo, La Plaga, de carácter más distópico, existencial y electrónico.