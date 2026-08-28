Obra “Los ciegos” en Valparaíso

Un grupo de ciegos y ciegas viven en un asilo. Van de paseo a un bosque con un sacerdote anciano que los guía, hasta que en un momento dejan de escucharlo y quedan a la deriva. Perdidos, desconfiados, solos, entablan un diálogo donde la desorientación y el mal augurio son la estancia en la quietud del camino.

Esta obra, escrita en 1890 por el dramaturgo belga Maurice Maeterlinck, principal exponente del teatro simbolista, dirigida y adaptada por la actriz e investigadora Patricia Artés Ibáñez, se monta por la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso en el marco del Programa de Apoyo a Teatros Universitarios, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La dirección y adaptación fue realizada por Patricia Artés; la asistencia de dirección por Camila Flores; el elenco lo componen Katty López, Javiera Vilches, Juan Esteban Meza, Pascal Gaete, Nicolás Eyzaguirre e Hilanit Pinto; diseño integral por Jose Peli Farías; universo sonoro por Alejandro Miranda; realización escenográfica por Willy Luttgue –Taller El Litre; realización de vestuarios por Julio San Martín; técnica en sonido por Jorge Yáñez; luminotecnia por Víctor Cosmelli; diseño gráfico por Álvaro Huirimilla; asistencia de diseño por Carlos Bustos y Amayra Carreño; asesoría en maquillaje por Mutaris Avatar y producción por Christopher Ortega.

Patricia Artés, directora, señala: “Esta obra, de fines del siglo XIX, resuena mucho con el contexto actual. Los personajes habitan la pérdida de perspectiva de futuro, la falta de una salida, la ausencia de la luz. Sin embargo, a pesar de tener todo en contra, nunca abandonan la idea de querer encontrar el camino de vuelta a casa”.

“De alguna manera, con todo lo que estamos viviendo en el contexto político y social, como equipo nos sentimos interpelados emotiva e intelectualmente al leer y habitar la obra, buscamos construir caminos sin una visión de futuro llana, insistir y construir. Aunque no lo abordamos de manera directa, la ceguera en Chile evoca la criminalización de la protesta, la represión estatal en el estallido social, la violencia machista que sufrió Nábila Riffo. Lo que nos rodea y acontece suma capas de lectura”.

Camila Flores, asistente de dirección, comenta: “No hay escenas individuales, las actrices y los actores están en escena en todo momento, lo que es muy desafiante porque trabajamos la falta de visión en los ensayos y en la puesta en escena, interactuando con el entorno desde otros sentidos, por lo que el universo sonoro de la obra se vuelve fundamental. El público enfrentará actuaciones donde el motor no es la visión, por lo que el cuerpo y la presencia se sostienen desde otro lugar, sin la interacción visual, intérpretes que no cruzan miradas entre ellos ni con el público, pero sí sensibilidades”.

Katty López, intérprete, detalla: “Hemos trabajado el texto desde sus múltiples aristas, encontrándonos en el espacio privados de uno de los sentidos que utilizamos de manera más poderosa, la vista. El encuentro que hemos tenido como elenco ha sido fundamental no solo para el trabajo de la escena, sino también para la forma de relacionarnos con el total de la obra, de manera expansiva”.

Javiera Vilches, intérprete, comparte: “Ha sido muy lindo e interesante el viaje desde adentro, en la obra, estando siempre en escena y además sin ver. Hay un reconocimiento desde otro lugar con los actores, las actrices, que ha sido interesante redescubrir; un espacio seguro para poder entregarnos a la complejidad de la obra. La no visión al principio me daba temor y con el transcurso del proceso nos hemos ido desenvolviendo más y más, creando un clima de mayor confianza”.

Juan Esteban Meza, intérprete, reflexiona: “El trabajo con los elencos universitarios tiene múltiples capas positivas y una de ellas es trabajar con condiciones aptas para todos; el elenco, dirección, diseño, y los distintos roles necesarios. La elección que hace Patricia del texto es muy atingente, considerando que estamos en un momento pesimista para las artes, las culturas y otros ámbitos sociales. No sabemos si el Programa de Teatros Universitarios tendrá continuidad, esa ambigüedad está muy presente en la obra, donde los personajes no tienen una respuesta sobre el futuro, no se sabe si están perdidos, si están abandonados. Estamos tan plagados de ficciones y grandes discursos que tal vez una gran operación es quitarnos esas ficciones de encima”.

Hilanit Pinto, intérprete recientemente titulada de la Escuela de Teatro UV, cierra: “Ha sido muy enriquecedor poder trabajar con tres personas que fueron mis profesores en distintos cursos, me siento como una esponja. Es mi primera experiencia estando en un proyecto profesional y es un orgullo la posibilidad de vivir el programa de los Teatros Universitarios. Ha sido un espacio donde se me ha permitido explorar, escuchar, opinar, aprender y eso se valora mucho. Comencé el proceso siendo estudiante de pregrado y desde ahí he podido crecer y enriquecerme como persona desde las distintas trayectorias en el grupo”.

FICHA ARTÍSTICA