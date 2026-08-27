Kast gestiona bilateral con Milei mientras Foro Madrid abre flanco interno en La Moneda

Pese a los reparos en el oficialismo y la incomodidad en sectores de La Moneda, el Gobierno inició gestiones para coordinar una reunión bilateral entre el Presidente José Antonio Kast y el presidente de Argentina, Javier Milei, durante la quinta edición del Foro Madrid, prevista para el 3 y 4 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. Milei confirmó informalmente su asistencia y que viajará a Chile como uno de los expositores. La organización del encuentro, sin embargo, todavía no ha ratificado su participación.

La eventual cita se produciría después del primer impasse diplomático entre ambos gobiernos. Chile envió una nota de protesta a Argentina luego de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea trasandina, el brigadier Gustavo Javier Valverde, afirmara que su país tiene soberanía sobre el estrecho de Magallanes, territorio bajo soberanía chilena.

El Presidente Kast será uno de los principales oradores del foro, organizado por la Fundación Disenso, centro de pensamiento ligado al partido español Vox. La cumbre reúne a referentes de la derecha conservadora internacional y también contempla la participación del líder de Vox, Santiago Abascal.

Reparos en el oficialismo

La asistencia del Mandatario ha generado cuestionamientos en Renovación Nacional (RN) y Evópoli, además de incomodidad en sectores de La Moneda. Personeros del Ejecutivo advierten que el encuentro no representa todas las sensibilidades del gobierno ni el sello de “gobierno de emergencia” promovido por la administración.

También existen reparos por la oportunidad de la cita, debido a que coincide con las críticas contra la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Ejecutivo, calificada como autoritaria e iliberal por abogados y dirigentes políticos.

Pese a esas objeciones, Presidencia confirmó que Kast mantendrá su participación y sostuvo que su asistencia se planifica desde hace tiempo. En el Gobierno esperan que su discurso conserve el tono “más republicano” que, a juicio de sus asesores, ha marcado su gestión.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, defendió la decisión y recordó que Kast es uno de los fundadores del Foro Madrid. Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), en tanto, cuestionaron los reparos de RN y Evópoli y llamaron a evitar disputas internas por un encuentro que consideran legítimo.

El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, insistió en que el Mandatario debiera limitarse a enviar un saludo, pues —afirmó— participar podría identificarlo con un sector de nicho y más extremo, alejándolo de una base electoral más amplia.