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Lanzamiento libro “Los Volkis, aventura en los Andes chilenos” CULTURA Crédito: Cedida

Lanzamiento libro “Los Volkis, aventura en los Andes chilenos”

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Por: El Mostrador Cultura

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Lanzamiento libro “Los Volkis, aventura en los Andes chilenos”

  • Universidad Andrés Bello. Teatro El Zócalo, piso -1, Antonio Varas 880, Providencia, Santiago.
  • Martes 1 de septiembre – 10:00 horas.
  • Entradas AQUÍ.

El Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico – Ckelar Volcanes, junto a la Universidad Andrés Bello, presentará el libro “Los Volkis, aventura en los Andes chilenos”, una publicación financiada por Ciencia Pública y desarrollada junto al geólogo, ilustrador y divulgador español Noah Schamuells, creador de Los Volkis.

El evento contará con la presencia de autoridades del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Educación, además de representantes de la Universidad Andrés Bello.

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