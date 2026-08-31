Lanzamiento libro “Los Volkis, aventura en los Andes chilenos”

Universidad Andrés Bello. Teatro El Zócalo, piso -1, Antonio Varas 880, Providencia, Santiago.



Martes 1 de septiembre – 10:00 horas.

Entradas AQUÍ.

El Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico – Ckelar Volcanes, junto a la Universidad Andrés Bello, presentará el libro “Los Volkis, aventura en los Andes chilenos”, una publicación financiada por Ciencia Pública y desarrollada junto al geólogo, ilustrador y divulgador español Noah Schamuells, creador de Los Volkis.

El evento contará con la presencia de autoridades del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Educación, además de representantes de la Universidad Andrés Bello.