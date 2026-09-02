Diálogos Prisioneros a 40 años de “Pateando piedras”

Casa Popular, Erasmo Escala 2317, Barrio Yungay, Metro Cumming.



5 y 6 de septiembre.

Este fin de semana, dos jornadas para recordar, reflexionar, dialogar y conmemorar el legado de Los Prisioneros a 40 años del lanzamiento de su segundo disco Pateando Piedras.

Será un fin de semana de distintas sesiones, actividades sorpresa y mesas de conversatorios que abordarán el sonido, el impacto, la influencia y el contexto social que dio vida y sentido a una obra fundamental de la música chilena, en un cartel de especialistas y grandes personajes que se han dedicado por años a investigar, escribir y reflexionar sobre la obra de Los Prisioneros y su impacto en Chile y en el exterior.

Este evento toma forma a partir de un esfuerzo comunitario entre el Colectivo 40 y Gráfica Popular, convocando a estas charlas de manera gratuita y liberada a todos y todas quienes quieran participar. Habrá contenido y actividades para todas las edades, para conocedores, investigadores, fanátícos y por supuesto para todo quiene somos simples amantes de la música y el legado de Los Prisioneros.

*PROGRAMACIÓN*

*SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE*

*17:00 hrs – El imaginario de Los Prisioneros*

Charla con Carlos Moena, investigador y experto en videoclips, director de los vídeos “Ultra Derecha” y “San Miguel”. Modera Julio Osses.

*18:00 hrs – La voz del 2030*

Exhibición de video sobre Jorge González, creado por el Colectivo Los Huemules + Charla del colectivo.

*19:00 hrs – Cleopatras: autoras chilenas reflexionan sobre el legado de Los Prisioneros*

Con Paula Libuy, Johanna Watson, Vanessa Vargas. Modera Cristofer Rodríguez.

*20:00 hrs – El Sonido de Los Prisioneros*

Muestra de instrumentos y sonidos de época con Los Sudakas, tributo internacional a Los Prisioneros.

*DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE*

*16:00 hrs – Corazones Rebeldes*

El músico Cacho Vásquez, Julio Osses y Cristóbal González dialogan sobre Los Prisioneros, Corazón Rebelde, la escritura de canciones, el contenido social y la poesía en el rock.

*17:00 hrs – Los 12 juegos. Contexto social del disco Pateando Piedras (Chile, 1986)*

Julio Osses, Luis Valenzuela, Alejandra Valle, Juan Pablo Vásquez.

*18:00 hrs – Mi solución se llama Concepción: Los Prisioneros y la región del Bio Bio*

Conversación con Ricardo Mahnke. Modera Cristóbal González.

*19:00 hrs – Exijo ser un héroe: Libros sobre Los Prisioneros*

Julio Osses, Cristóbal González, Francisco Ortega y Debbie Kim.

*20:30 hrs – Somos la cultura de la basura*

Exhibición de Memorabilia, vinilos, objetos y recuerdos. Con Julio Osses, Lulo Arias de Legua York y Vladimir Contreras.

*21:30 hrs – Cierre.*