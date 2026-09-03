22ª Feria de Oficios y Artes Gráficas Kontrabando en Santiago Centro

Centro Coreográfico de Santiago, Huérfanos 1869, Metro Santa Ana.



Sábado 5 y domingo 6 de septiembre – Desde las 12:00 horas.

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Durante ambas jornadas, la feria reunirá a artistas de la gráfica y los oficios, quienes pondrán a disposición del público sus obras y creaciones realizadas de manera independiente y, en muchos casos de forma totalmente artesanal: grabados, ilustraciones, afiches, textiles, cerámicas, objetos, accesorios, indumentaria, publicaciones, libretas, piezas de arte y mucho más.

La particularidad de esta feria es el contacto directo con artistas que muestran y comparten sus procesos creativos, conectando con el público de manera cercana y en lógicas humanas que van más allá de lo puramente transaccional. La feria también es un museo que se puede recorrer para apreciar el arte nuevo.

En esta nueva edición, Kontrabando propone reunirse bajo el concepto La dicha de poder vivir, frase que viene de la canción de Victor Jara “Cuando voy al trabajo” y que justamente quiere poner en valor una jornada laboral humana y consciente de los derechos de las personas y destacar el derecho al tiempo libre para celebrar aquello que nos reúne, el hacer con las manos, la música, el juego, la danza, la conversación, la imaginación y la posibilidad de construir espacios de buen vivir donde la cultura sea compartida.

“Invitamos a recuperar el tiempo creativo y colectivo. Sabemos que no es fácil y que las exigencias son reales y tangibles, por lo mismo queremos que el encuentro nos sume fuerzas, para que sigamos resistentes y porfiadxs, creyendo, defendiendo y creando LA DICHA DE PODER VIVIR” es el llamado que hacen desde la organización.

La programación contempla muchas actividades complementarias variadas para todas las edades: música, danza, intervenciones y diversas experiencias artísticas, junto a talleres y actividades abiertas.

El plato fuerte del día sábado será la artista Mariel Mariel quien se presentará con su banda a las 19:00 hrs. También tendremos la oportunidad única de presenciar una función de “La última danza” de la destacada compañía de danza contemporánea Sudakas Sudadas.

El día domingo las actividades de escenario comienzan a las 16:00 con la obra de teatro familiar “El Ratón Rutilio” y para cerrar la jornada estará el cantautor Francisco Pancho Villa.