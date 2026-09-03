Estudiantes salen a las calles contra el Foro Madrid y oposición articula contrapunto político

La realización del Foro Madrid en Santiago abrió este jueves un segundo escenario político en la capital. Mientras en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo se reunían José Antonio Kast, Javier Milei y representantes de la derecha conservadora internacional, organizaciones estudiantiles se movilizaron por el centro de Santiago para expresar su rechazo al encuentro y a la agenda del Gobierno.

La movilización fue convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), junto a otras organizaciones, y tuvo como punto de partida las inmediaciones de Plaza Baquedano. La convocatoria incorporó el rechazo al Foro Madrid, pero también cuestionamientos a medidas económicas, recortes presupuestarios en educación y la agenda de seguridad impulsada por La Moneda. Según reportes de la jornada, la marcha no logró avanzar hacia la Alameda y Carabineros utilizó carros lanzaaguas y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, algunos de los cuales respondieron con artefactos pirotécnicos.

⭕️ Marcha de estudiantes transcurre en el centro de Santiago en protesta del Gobierno de José Antonio Kast y el desarrollo del Foro Madrid en el país. El enfrentamiento con Carabineros se intensificó en los últimos minutos en la Alameda. La protesta es coordinada por la… pic.twitter.com/BbT67i2LPv — El Mostrador (@elmostrador) September 3, 2026

El segundo frente fue político y tuvo como nombre “Democracia Siempre”. La actividad fue convocada por partidos de oposición como una respuesta al Foro Madrid y se desarrolló durante la tarde en el Hotel Fundador. La iniciativa reunió al Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana y Partido Liberal, entre otras organizaciones, con la defensa de la democracia como eje común.

El encuentro buscó instalar así un contrapunto explícito frente al foro organizado por la Fundación Disenso, vinculada a Vox, que escogió Santiago como sede de su V Encuentro Regional. La convocatoria opositora había sido anunciada previamente como una señal de unidad del progresismo frente a la presencia en Chile de dirigentes de la derecha conservadora internacional. Entre las figuras invitadas estuvieron los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, además de dirigentes políticos y representantes del mundo académico.

La disputa, sin embargo, excedió la realización simultánea de dos encuentros. Desde la oposición se cuestionó que el Presidente Kast participara como anfitrión y expositor en una instancia que reúne a referentes de la derecha internacional, mientras los organizadores de “Democracia Siempre” buscaron convertir la defensa de la democracia en un punto de articulación política. El contraste también refleja la creciente disputa por el significado que tendrá para Chile la llegada de esta nueva derecha internacional y el lugar que ocupará el país dentro de esa red política.

El Foro Madrid, por su parte, presentó la jornada como una instancia para fortalecer a las llamadas “fuerzas patriotas” y enfrentar el avance del socialismo y otras corrientes de izquierda. Su agenda oficial contempló como apertura el discurso de Milei y posteriormente paneles dedicados, entre otros asuntos, a la “libertad y soberanía” y a las victorias de las fuerzas conservadoras iberoamericanas