Evento “Infancias vulneradas, memorias del exilio y del retorno” de Chile, Argentina y Uruguay

Museo de la Memoria (Matucana 501), Museo Gabriela Mistral (Compañía 3150), Barrio Yungay.



8, 9 y 10 de octubre.

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Santiago será sede los días 8, 9 y 10 de octubre, del Primer Encuentro de Infancias Vulneradas en el contexto de la represión política de Estado en el Cono Sur.

Este evento internacional, autogestionado y articulado por agrupaciones de Hijas e Hijos del Exilio de la región, busca visibilizar el impacto de las dictaduras cívico-militares en las niñeces de la época. Abordando el análisis y reflexión de diversas áreas de estudio.

Durante las tres jornadas consecutivas, el encuentro cruzará de manera multidisciplinaria la temática de vulneración a las niñeces en el contexto de estados de emergencia.

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Mesas de debate académico: Análisis con especialistas de larga trayectoria en derechos humanos, migración forzada y vulneración de derechos en la infancia.

Salud y Salud Mental: Paneles enfocados en el abordaje clínico, comunitario y transgeneracional del trauma psicosocial ocasionado por el terrorismo de Estado.

Cultura y Artes: Presentaciones de libros, obras de artes escénicas y exposiciones artísticas dedicadas a rescatar la memoria viva del exilio y del retorno.

Se invita a la comunidad, la academia, defensores de derechos humanos y agrupaciones sociales, a sumarse a estas jornadas de encuentro, escucha y visibilización de las infancias forzadas a migrar en las dictaduras del Cono Sur.