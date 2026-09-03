Exhibición “El deshielo” y conversatorio con Manuela Martelli

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.



Viernes 4 de septiembre – 19:00 horas.

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Este viernes 4 de septiembre a las 19:00 se realizará una función especial del estreno de la película El deshielo (2026), evento que contará con la destacada presencia de la guionista y directora de la película Manuela Martelli.

La historia transcurre en Chile, en 1992. La protagonista es Inés, una niña de nueve años que se encuentra alojada en el hotel de montaña de sus abuelos. Allí conoce a Hanna, una joven esquiadora alemana de quince años que ha viajado al país para entrenar.

Entre ambas nace una amistad marcada por la curiosidad, la admiración y el descubrimiento propio de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, la tranquilidad del lugar cambia completamente cuando Hanna desaparece sin dejar rastros. A partir de ese momento comienza una búsqueda que llevará a Inés y a los demás personajes a enfrentarse con secretos y situaciones ocultas; lo que no se dice.

La película combina elementos de drama, misterio y thriller, utilizando el paisaje de la cordillera, la nieve y el frío como parte fundamental de la historia. A través de la mirada de Inés, la cinta aborda temas como la pérdida de la inocencia, la memoria, los silencios familiares y las huellas que dejó la historia reciente de Chile.

En ese sentido, El deshielo no solo cuenta la desaparición de una joven, sino que también muestra cómo un acontecimiento puede revelar conflictos y verdades que permanecían escondidos. La película invita a reflexionar sobre aquello que las personas y las sociedades intentan dejar atrás, pero que continúa presente, como una memoria que lentamente comienza a salir a la luz.

La obra continúa la exploración de Manuela Martelli sobre la historia de Chile, como también se manifestó en su anterior película “1976” (2022), desde la intimidad de sus personajes, especialmente desde la perspectiva de la infancia, las mujeres y quienes deciden guardar silencio, a pesar de la urgencia de hacer visible la verdad.