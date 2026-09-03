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Salón Internacional de la Historieta en Centro Cultural La Moneda CULTURA Crédito: Cedida

Salón Internacional de la Historieta en Centro Cultural La Moneda

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Por: El Mostrador Cultura

El Mostrador Fuente Preferida

Salón Internacional de la Historieta en Centro Cultural La Moneda

  • Centro Cultural La Moneda, Metro La Moneda.
  • 4 al 6 de septiembre – 10:00 a 19:00 horas.
  • Más información AQUÍ.

Los fanáticos de la narrativa gráfica, es decir, del cómic, la manga y la historieta, tendrán una nueva cita en el centro de Santiago: entre el 4 y el 6 de septiembre, el Centro Cultural La Moneda será el escenario por tercer año consecutivo del Salón Internacional de la Historieta, un encuentro que reunirá durante tres días a autores, editoriales y aficionados de Chile y otros países de Latinoamérica.

“La historieta ha sido durante décadas una de las formas más masivas y queridas para contar quiénes somos y para unirnos como país. Personajes como Condorito forman parte de la memoria afectiva de generaciones completas de chilenos, y por eso nos parece relevante que el Centro Cultural La Moneda abra sus puertas a este Salón, en una oportunidad para acercar a las personas un lenguaje que combina humor, dibujo y narrativa con una capacidad única para reflejar la identidad nacional. Que además reunamos a creadores de Chile, Perú y Bolivia refuerza algo que nos importa mucho, que es pensar la cultura como un diálogo internacional, y seguir consolidando al Centro Cultural La Moneda como un espacio de encuentro”, dice Alejandra Valenzuela, directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda.

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El nieto de Pepo llevará originales de Condorito

Uno de los principales atractivos de esta edición será la presencia de Sebastián Ríos, nieto de Pepo, el famoso historietista y caricaturista chileno que creó el personaje de Condorito en 1949.

Durante el encuentro habrá un stand con material original del reconocido dibujante, incluyendo piezas de Condorito y otras obras, que permitirá a las personas conocer directamente la técnica del trabajo de uno de los principales referentes de la historieta nacional.

De Lautaro a Papelucho y los Futbolitas

El Salón también será escenario de una exposición del narrador gráfico e ilustrador Claudio Muñoz, quien presentará una selección de páginas originales realizadas en tinta china y acuarela que recorren distintos momentos de la historia y la identidad chilena a través de la historieta.

La muestra titulada Las Infancias Chilenas y el Arte de la Narrativa Gráfica: Memoria e Identidad Representadas en Historieta propone una mirada particular sobre cómo han cambiado las infancias en Chile a través de tres obras: la representación del joven mapuche en Lautaro, las aventuras y la picardía de Papelucho en historietas de mediados del siglo XX, y las vivencias contemporáneas retratadas en Futbolitas.

El recorrido conecta pueblos originarios, cultura popular y literatura con el lenguaje de la narrativa gráfica, mostrando cómo distintas generaciones de artistas han representado la sociedad chilena.

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Más de 30 expositores y visitas internacionales

El encuentro de este año contará con la participación de más de 30 expositores y destacados nombres de la narrativa gráfica chilena, entre ellos Catalina Corvalán, Nicol NiKoru Álvarez, Rodrigo López, Fyto Manga y Diego Novanim Zúñiga.

A ellos se sumarán invitados internacionales como Salvador Pomar de la Asociación Boliviana de Creadores de Historieta (ABCH), y Omar Vallejos, representante de NINAKAMI / Estudio Luma SAC de Perú.

Durante las tres jornadas habrá presentaciones de libros, lanzamientos, conversatorios, charlas y actividades relacionadas a la historieta, además de stands donde autores, editoriales y creadores pondrán sus trabajos a disposición del público.

Los propios historietistas elegirán a los ganadores de los Premios Pepo

Otro de los momentos centrales será la entrega de los Premios Pepo 2026, que se realizará el sábado 5 de septiembre a las 18:00 horas.

Los galardones tienen una particularidad: quienes participen en la votación serán narradores gráficos que hayan publicado historietas en formato físico o digital durante los últimos diez años.

Programa

Viernes 4 de septiembre

  • 13:00 a 13:30 horas | Inauguración oficial
  • 13:30 a 14:00 h | Apertura de exposición: Las Infancias Chilenas y el Arte de la Narrativa Gráfica: Memoria e Identidad Representadas en Historieta, de Claudio Muñoz.
  • 15:00 a 16:00 horas | Charla: Trabajo en cómic independiente para Chile y el extranjero, por Fernando Pinto
  • 16:00 a 17:00 horas | Presentación de Niña Cuervo, de Editor Errante.
  • 17:00 a 18:00 horas | Presentación de novela gráfica Alicia en el país de las maravillas, de Fyto Manga.

Sábado 5 de septiembre

  • 11:00 a 12:00 horas | Charla: Arcagen: Creando mundos post-apocalípticos, Novanim
  • 12:00 a 13:00 horas | Charla sobre la revista de historietas de ciencia ficción Rocket de 1965 por Editorial GatoEditor.
  • 13:00 a 14:00 horas | Mesa redonda: Institucionalidad en la profesión de la historieta, con Omar Vallejos (Perú) y Salvador Pomar (Bolivia)
  • 15:00 a 16:00 horas | Presentación de novela gráfica: Chinchineras, de Editorial Cafune.
  • 16:00 a 17:00 horas | Mesa redonda: Homenaje a Mortis, con diversos autores. Organiza Editorial Ariete.
  • 17:00 a 18:00 h | Lanzamiento de novela gráfica: El Dormilón. La Caravana, de Editorial Antu.
  • 18:00 a 19:00 h | Premios Pepo: Ceremonia de premiación de la narrativa gráfica.

Domingo 6 de septiembre

  • 11:00 a 12:00 horas | Presentación de novela gráfica: León, de Mauricio Salfate.
  • 12:00 a 13:00 horas | Presentación de novela gráfica: Fuera de campo, de Catalina Contreras (Tren Bala).
  • 13:00 a 14:00 horas | Lanzamiento doble: Chumanguito. Un niño de la Patagonia, de Vicente Plaza, y Aventuras del Mago Chu Man-fu, de Jorge Christie, por NautaColecciones.
  • 15:00 a 16:00 h | Lanzamiento de novela gráfica: Aravco Integral, de Editorial Ariete.
  • 16:00 a 17:00 h | Presentación y lanzamiento: La Historia de la Historieta Boliviana, por Salvador Pomar (Bolivia).
  • 17:00 a 18:00 h | Charla: Sobre el cómic, identidad cultural y expresión, con Omar Vallejos (Perú).
  • 18:00 a 19:00 h | Cierre: Conclusiones finales del Salón.

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