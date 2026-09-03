Salón Internacional de la Historieta en Centro Cultural La Moneda

Centro Cultural La Moneda, Metro La Moneda.



4 al 6 de septiembre – 10:00 a 19:00 horas.

Más información AQUÍ.

Los fanáticos de la narrativa gráfica, es decir, del cómic, la manga y la historieta, tendrán una nueva cita en el centro de Santiago: entre el 4 y el 6 de septiembre, el Centro Cultural La Moneda será el escenario por tercer año consecutivo del Salón Internacional de la Historieta, un encuentro que reunirá durante tres días a autores, editoriales y aficionados de Chile y otros países de Latinoamérica.

“La historieta ha sido durante décadas una de las formas más masivas y queridas para contar quiénes somos y para unirnos como país. Personajes como Condorito forman parte de la memoria afectiva de generaciones completas de chilenos, y por eso nos parece relevante que el Centro Cultural La Moneda abra sus puertas a este Salón, en una oportunidad para acercar a las personas un lenguaje que combina humor, dibujo y narrativa con una capacidad única para reflejar la identidad nacional. Que además reunamos a creadores de Chile, Perú y Bolivia refuerza algo que nos importa mucho, que es pensar la cultura como un diálogo internacional, y seguir consolidando al Centro Cultural La Moneda como un espacio de encuentro”, dice Alejandra Valenzuela, directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda.

El nieto de Pepo llevará originales de Condorito

Uno de los principales atractivos de esta edición será la presencia de Sebastián Ríos, nieto de Pepo, el famoso historietista y caricaturista chileno que creó el personaje de Condorito en 1949.

Durante el encuentro habrá un stand con material original del reconocido dibujante, incluyendo piezas de Condorito y otras obras, que permitirá a las personas conocer directamente la técnica del trabajo de uno de los principales referentes de la historieta nacional.

De Lautaro a Papelucho y los Futbolitas

El Salón también será escenario de una exposición del narrador gráfico e ilustrador Claudio Muñoz, quien presentará una selección de páginas originales realizadas en tinta china y acuarela que recorren distintos momentos de la historia y la identidad chilena a través de la historieta.

La muestra titulada Las Infancias Chilenas y el Arte de la Narrativa Gráfica: Memoria e Identidad Representadas en Historieta propone una mirada particular sobre cómo han cambiado las infancias en Chile a través de tres obras: la representación del joven mapuche en Lautaro, las aventuras y la picardía de Papelucho en historietas de mediados del siglo XX, y las vivencias contemporáneas retratadas en Futbolitas.

El recorrido conecta pueblos originarios, cultura popular y literatura con el lenguaje de la narrativa gráfica, mostrando cómo distintas generaciones de artistas han representado la sociedad chilena.

Más de 30 expositores y visitas internacionales

El encuentro de este año contará con la participación de más de 30 expositores y destacados nombres de la narrativa gráfica chilena, entre ellos Catalina Corvalán, Nicol NiKoru Álvarez, Rodrigo López, Fyto Manga y Diego Novanim Zúñiga.

A ellos se sumarán invitados internacionales como Salvador Pomar de la Asociación Boliviana de Creadores de Historieta (ABCH), y Omar Vallejos, representante de NINAKAMI / Estudio Luma SAC de Perú.

Durante las tres jornadas habrá presentaciones de libros, lanzamientos, conversatorios, charlas y actividades relacionadas a la historieta, además de stands donde autores, editoriales y creadores pondrán sus trabajos a disposición del público.

Los propios historietistas elegirán a los ganadores de los Premios Pepo

Otro de los momentos centrales será la entrega de los Premios Pepo 2026, que se realizará el sábado 5 de septiembre a las 18:00 horas.

Los galardones tienen una particularidad: quienes participen en la votación serán narradores gráficos que hayan publicado historietas en formato físico o digital durante los últimos diez años.

Programa

Viernes 4 de septiembre

13:00 a 13:30 horas | Inauguración oficial

13:30 a 14:00 h | Apertura de exposición: Las Infancias Chilenas y el Arte de la Narrativa Gráfica: Memoria e Identidad Representadas en Historieta, de Claudio Muñoz.

15:00 a 16:00 horas | Charla: Trabajo en cómic independiente para Chile y el extranjero, por Fernando Pinto

16:00 a 17:00 horas | Presentación de Niña Cuervo, de Editor Errante.

17:00 a 18:00 horas | Presentación de novela gráfica Alicia en el país de las maravillas, de Fyto Manga.

Sábado 5 de septiembre

11:00 a 12:00 horas | Charla: Arcagen: Creando mundos post-apocalípticos, Novanim

12:00 a 13:00 horas | Charla sobre la revista de historietas de ciencia ficción Rocket de 1965 por Editorial GatoEditor.

13:00 a 14:00 horas | Mesa redonda: Institucionalidad en la profesión de la historieta, con Omar Vallejos (Perú) y Salvador Pomar (Bolivia)

15:00 a 16:00 horas | Presentación de novela gráfica: Chinchineras, de Editorial Cafune.

16:00 a 17:00 horas | Mesa redonda: Homenaje a Mortis, con diversos autores. Organiza Editorial Ariete.

17:00 a 18:00 h | Lanzamiento de novela gráfica: El Dormilón. La Caravana, de Editorial Antu.

18:00 a 19:00 h | Premios Pepo: Ceremonia de premiación de la narrativa gráfica.

Domingo 6 de septiembre

11:00 a 12:00 horas | Presentación de novela gráfica: León, de Mauricio Salfate.

12:00 a 13:00 horas | Presentación de novela gráfica: Fuera de campo, de Catalina Contreras (Tren Bala).

13:00 a 14:00 horas | Lanzamiento doble: Chumanguito. Un niño de la Patagonia, de Vicente Plaza, y Aventuras del Mago Chu Man-fu, de Jorge Christie, por NautaColecciones.

15:00 a 16:00 h | Lanzamiento de novela gráfica: Aravco Integral, de Editorial Ariete.

16:00 a 17:00 h | Presentación y lanzamiento: La Historia de la Historieta Boliviana, por Salvador Pomar (Bolivia).

17:00 a 18:00 h | Charla: Sobre el cómic, identidad cultural y expresión, con Omar Vallejos (Perú).

18:00 a 19:00 h | Cierre: Conclusiones finales del Salón.