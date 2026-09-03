Mercado laboral en crisis: empresas destruyen empleos, pero no encuentran el talento que necesitan

La crisis del empleo en Chile tiene una paradoja cada vez más evidente. Por un lado, las empresas están reduciendo puestos de trabajo para ganar eficiencia. Por otro, muchas no encuentran a las personas que necesitan para cubrir las vacantes que sí tienen.

“Hoy día vemos esta doble realidad: las compañías están intentando ser más eficientes y reduciendo puestos de trabajo, pero al mismo tiempo buscan perfiles mucho más técnicos, que son escasos”, explicó Rodrigo Alvial, director general de Merco, en conversación con La Mesa de El Mostrador.

El resultado es un mercado laboral que enfrenta dos crisis simultáneas: faltan empleos para una parte importante de la población, pero también faltan las habilidades para los empleos que se están creando. Y en medio de la revolución de la inteligencia artificial, cerrar esa brecha probablemente será uno de los mayores desafíos económicos de Chile en los próximos años.

Los números del estudio Mercotalento reflejan el problema: 62% de las empresas chilenas declara dificultades para encontrar el talento que necesita, particularmente en áreas como tecnología, ingeniería, ventas, operaciones y salud.

La inteligencia artificial está profundizando ese descalce. Según Alvial, “la IA no solo está transformando los puestos de trabajo, sino que está transformando las capacidades que las empresas necesitan”. En áreas vinculadas a estas nuevas tecnologías, el 83% de las compañías reporta escasez de talento, mientras buena parte de los trabajadores se capacita de manera autodidacta.

Eso ayuda a explicar una de las contradicciones más incómodas del mercado laboral: jóvenes con títulos universitarios que no encuentran empleo, al mismo tiempo que las empresas aseguran no encontrar candidatos adecuados.

El problema es que el título dejó de ser suficiente. “Hoy día ya no es solo tener el conocimiento que entregó la universidad”, dice Alvial. Las empresas buscan pensamiento analítico, aprendizaje continuo, creatividad, liderazgo y capacidad de trabajar con IA.

A eso se suma un cambio profundo en las expectativas de los trabajadores. El 43% de las generaciones más jóvenes no aceptaría un empleo sin horarios adaptables y un 38% descartaría uno sin alternativas híbridas o remotas. Para las empresas, eso significa que competir por el talento escaso exige bastante más que ofrecer un buen sueldo.

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