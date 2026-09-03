“Cazadores” de inmigrantes, ex SS y negacionistas: el menú del Foro Madrid

Cuando José Antonio Kast suba este jueves al escenario del Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, lo hará al final y no al comienzo de la jornada. Un cambio de última hora modificó el libreto del V Encuentro Regional de Foro Madrid: Javier Milei dará el discurso de apertura, mientras el Presidente chileno quedará a cargo de la clausura, entre las 17:35 y las 18:05 horas.

El movimiento de agenda, sin embargo, no modifica la compañía política que antecederá a Kast durante el día. En el cartel aparecen, entre otros, Brandon Judd, el embajador estadounidense que en 2025 motivó una nota de protesta del gobierno de Gabriel Boric; Barbara Kolm, diputada del FPÖ austríaco, partido cuyos dos primeros presidentes habían pertenecido a las SS nazis; José María Figaredo, dirigente de Vox cuyas declaraciones llamando a la “caza y pesca” de migrantes fueron remitidas por el Gobierno español a la Fiscalía para determinar si podían constituir delito de odio; y Kevin Roberts, presidente de Heritage Foundation, quien desató una crisis dentro de su propia organización tras defender públicamente a Tucker Carlson luego de su entrevista con el nacionalista blanco Nick Fuentes.

Ese cuadro no explica por sí solo el distanciamiento que Evópoli y RN han marcado frente a la cita, pero sí agrega combustible a una incomodidad que ya estaba instalada. Los reparos públicos de la centroderecha han apuntado principalmente al marcado carácter ideológico del Foro y, sobre todo, a la diferencia entre el Kast dirigente que históricamente participó de esa red y el Kast que ahora concurre investido como Presidente de la República.

El problema, en otras palabras, no se reduce a quién hablará. También importa con quién aparecerá el jefe de Estado chileno compartiendo programación.

El dinero detrás del Foro

Antes de mirar la nómina conviene mirar la organización. Foro Madrid es una iniciativa de Fundación Disenso, la entidad creada y presidida por Santiago Abascal y estrechamente vinculada a Vox de España. Kast conoce bien esa estructura: en la edición de Asunción de 2025 agradeció públicamente a Disenso por haberle “abierto las puertas” y dijo que él era uno de los dirigentes latinoamericanos que tenía mucho que agradecerle.

La relación financiera entre Vox y su fundación también es cuantiosa. Disenso recibió 2,5 millones de euros del partido en 2023 y dos millones en 2024. Según antecedentes publicados este año, desde su creación las transferencias de Vox se acercan a los 13 millones de euros. En 2024 recibió, además, poco más de 77 mil euros en subvenciones de los ministerios españoles de Exteriores y Cultura.

En diciembre de 2025, la Comisión Mixta de las Cortes para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó, por 33 votos contra dos, solicitar una fiscalización especial de los ingresos y gastos de Disenso entre 2020 y 2025. Esa decisión significa precisamente eso: una petición de fiscalización, no la constatación de irregularidades. De hecho, revisiones anteriores del Tribunal sobre ejercicios de 2021 y 2022 no detectaron incumplimientos en las aportaciones examinadas ni deficiencias en determinadas subvenciones fiscalizadas.

El Foro, además, no se limita a organizar seminarios. Según la propia Fundación Disenso, desde 2021 ha desplegado más de 170 participantes de 15 países en misiones de observación electoral. En junio pasado envió 22 observadores de siete nacionalidades al balotaje colombiano, la vigésima misión internacional de la red.

Es una infraestructura política con vocación regional, no simplemente una conferencia anual.

Washington: del roce diplomático a la crisis de Heritage

Entre los invitados estadounidenses figura Brandon Judd, actual embajador de Estados Unidos en Chile y expresidente del sindicato de la Patrulla Fronteriza.

Su aterrizaje en Santiago no estuvo libre de episodios. En noviembre de 2025, cuando Gabriel Boric todavía gobernaba, Cancillería presentó una nota de protesta a Washington por declaraciones de Judd sobre el Presidente chileno y el escenario político local. Ya bajo la administración Kast, en julio pasado, el diplomático volvió a generar controversia al calificar de “muy decepcionantes” las críticas de ministros chilenos al aumento de aranceles dispuesto por Donald Trump.

Semanas después volvió a quedar en el centro de la discusión al publicar en X un documento oficial firmado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, referido a una declaración hemisférica contra los carteles. El antecedente había adquirido relevancia precisamente porque existían cuestionamientos políticos sobre el alcance de los compromisos asumidos por Chile.

Judd no moderará el panel, como se había informado inicialmente en algunas versiones: será expositor en “El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica”, junto al investigador de Heritage Mike González, Alejandro Peña Esclusa y Eric Farnsworth.

Más delicado es el caso de Kevin Roberts.

El presidente de Heritage Foundation, uno de los principales impulsores de Project 2025, dará un discurso especial durante la tarde. Su presencia llega menos de un año después de una de las mayores crisis internas recientes del influyente think tank conservador estadounidense.

En octubre de 2025, Roberts salió públicamente en defensa de Tucker Carlson después de que el comunicador entrevistara a Nick Fuentes, activista nacionalista blanco con un extenso historial de expresiones antisemitas y de minimización o negación del Holocausto. Roberts dijo rechazar parte de las ideas de Fuentes, pero defendió a Carlson y cuestionó a quienes buscaban marginarlo.

La reacción fue inmediata. Al menos cinco integrantes de la mesa de Heritage contra el antisemitismo renunciaron, además de otras salidas dentro de la institución. Roberts terminó reconociendo ante sus trabajadores que había cometido “un error” y posteriormente condenó en términos explícitos el antisemitismo de Fuentes, aunque mantuvo su negativa a romper con Carlson.

En esta versión de Foro Madrid también participa Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública. Antes de ingresar al gobierno de Trump trabajó como litigante y representó, entre otros clientes, a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en una causa de libertad de expresión que llegó a la Corte Suprema. Desde el Departamento de Estado se ha convertido además en una de las voces de la ofensiva estadounidense contra regulaciones europeas de contenido digital que Washington considera restrictivas de la libertad de expresión.

Austria y España: el pasado nazi y la “caza” de migrantes

La rama europea ofrece algunos de los antecedentes políticamente más sensibles.

Barbara Kolm, diputada austríaca del FPÖ y presidenta del Hayek Institut, participará en el panel sobre desregulación y prosperidad.

La historia de su partido está documentada incluso por instituciones vinculadas a la propia colectividad. El FPÖ celebró su congreso fundacional en 1956 y eligió como primer presidente a Anton Reinthaller, exmiembro del NSDAP y antiguo SS-Brigadeführer. Su sucesor, Friedrich Peter, también había formado parte de las SS.

Kolm también quedó vinculada años atrás a una controversia por movimientos financieros entre la alianza conservadora europea ACRE y entidades que ella encabezaba. Conviene precisar el alcance del antecedente: en 2019 diputados austríacos llevaron el caso al Parlamento y preguntaron al Ministerio de Justicia si la Fiscalía había iniciado diligencias, mencionando 119 mil euros transferidos durante 2017 desde ACRE al Austrian Economics Center y al Hayek Institut. La interpelación parlamentaria acredita la existencia de las preguntas y sospechas planteadas entonces, no una condena ni la comprobación de un ilícito.

Desde España llegará José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox.

El Ministerio de Igualdad remitió el 11 de agosto un oficio a la Fiscalía para que estudie sus declaraciones sobre la llegada de migrantes a Ceuta y determine si pueden constituir el delito de odio.

¿Las expresiones cuestionadas? Figaredo realizó, según el propio ministerio, diversos llamamientos a la “caza y pesca” de personas migrantes y calificó su llegada como una “invasión”.

Estará también Ignacio Garriga, secretario general de Vox y encargado de las palabras de bienvenida. En 2023 un activista lo denunció ante la justicia por un intento de agresión y alteración del orden público durante un enfrentamiento entre dirigentes del partido y manifestantes en Badalona. La denuncia fue admitida a trámite.

La conexión húngara será igualmente explícita. Kinga Gál, eurodiputada de Fidesz —el partido de Viktor Orbán—, formará parte del panel final titulado “La defensa de Occidente: una alianza civilizacional”, poco antes de que Kast suba al escenario.

Gál ha defendido en el Parlamento Europeo la política del gobierno de Orbán en materias como soberanía nacional, migración y familia. Fidesz ha sido objeto de fuertes cuestionamientos de instituciones europeas por sus reformas sobre el sistema judicial, medios de comunicación, universidades y organizaciones civiles. La Unión Europea ha abierto procedimientos contra Hungría por considerar que algunas de estas medidas afectan el Estado de derecho.

Los flancos de Milei

El Presidente argentino Javier Milei llega al Foro Madrid como una de las figuras centrales de la nueva derecha internacional, pero también con una gestión marcada por controversias. Uno de los principales flancos ha sido el caso de la criptomoneda $LIBRA, luego de que el mandatario difundiera en sus redes sociales el proyecto que posteriormente sufrió un desplome de su valor. El episodio abrió cuestionamientos sobre transparencia, eventuales conflictos de interés y los límites de la intervención presidencial en iniciativas privadas.

A ello se suma su relación conflictiva con medios de comunicación y sectores institucionales, a los que ha acusado de defender privilegios o intereses políticos. Sus críticos sostienen que su estilo confrontacional ha tensionado la relación entre el Ejecutivo, la prensa y otros poderes del Estado.

En política exterior, Milei se ha convertido en uno de los principales referentes del alineamiento con la derecha conservadora global, con una agenda marcada por su cercanía con Estados Unidos, Israel y dirigentes como Donald Trump, además de sus críticas al multilateralismo y a gobiernos progresistas de la región.

Ese posicionamiento ha generado apoyos entre sectores que ven en él una ruptura con la política tradicional argentina, pero también cuestionamientos por el tono de algunas de sus declaraciones y por una forma de ejercer el poder que sus opositores califican como autoritaria.

Sus detractores advierten que su retórica contra la “casta política”, sus ataques a adversarios y su descalificación de instituciones y organizaciones críticas forman parte de una práctica que tensiona los equilibrios democráticos.

La fotografía que no quiere Chile Vamos

José Antonio Kast fue uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid y durante años participó en las actividades de la red como referente republicano y candidato presidencial. En Asunción llegó a decir que la izquierda “odia el mérito y el esfuerzo” y sostuvo que “la esclavitud moderna es el socialismo”. También elogió la gestión de Milei y reivindicó la expansión internacional de las fuerzas afines.

Lo nuevo no es Kast. Es el cargo con el que Kast llega al Foro.

Ese cambio explica buena parte de las aprensiones dentro de Chile Vamos. Evópoli resolvió restarse institucionalmente y Luciano Cruz-Coke ha dicho públicamente que preferiría que el Presidente enviara un saludo y no concurriera. RN tampoco participará como partido, aunque Francisco Orrego será panelista a título individual. La UDI tendrá al diputado Ricardo Neumann entre los expositores.

En la previa, además, existe inquietud en sectores de Chile Vamos por algo que Kast no controla: lo que digan los demás. La Tercera recogió el temor de dirigentes oficialistas a que reaparezca en el encuentro la idea de la “derecha cobarde”, etiqueta utilizada desde sectores de la derecha más dura contra sus aliados tradicionales y que podría reabrir fisuras que vienen desde la campaña.

Esa es probablemente la zona de mayor riesgo político para La Moneda. Kast puede preparar hasta la última coma de su discurso, pero no controla las biografías, las polémicas ni las palabras de los dirigentes que forman parte de su círculo ideológico y que hablarán durante las ocho horas anteriores a su clausura.

Y el cambio de programa incluso acentúa esa circunstancia: Kast ya no inaugura la jornada para retirarse después. La cerrará después de escuchar —y quedar fotografiado políticamente— con todo lo que el Foro Madrid haya puesto sobre la mesa.