Exposición “Memento Mori” de Paz Errázuriz en Puerto Varas

Centro de Arte Molino Machmar, Av. Gramado 1100, Puerto Varas.



De martes a sábado – 10:00 a 19:00 horas. Domingo – 10:00 a 14:00 horas.

Hasta el 16 de octubre.

La fotógrafa chilena y Premio Nacional de Artes (2017), Paz Errázuriz, que llega al CAMM con una singular serie de fotomontajes y pequeños retablos funerarios recolectados en cementerios de distintos pueblos de Chile. A través de estas capturas, la autora reflexiona sobre la muerte, el luto, la memoria y el paso del tiempo.

Esta muestra, que llega a Puerto Varas en colaboración con el Museo de Arte Moderno de Chiloé (MAM), presenta a la comunidad el trabajo de una de las fotógrafas más importantes de nuestro país. A través de su fotografía, Paz Errázuriz invita a detenerse y mirar de frente a personas, historias y realidades que muchas veces quedan fuera de la mirada cotidiana.

En “Memento Mori”, los protagonistas no posan directamente frente a su lente; quienes componen la muestra son imágenes de difuntos y escenografías de afecto recolectadas en cementerios a lo largo de Chile. A través del gesto de “fotografiar fotografías”, la autora retrata la mirada conmovida de los deudos, desplegando un juego de espejos y vitrinas donde la vida se observa desde la perspectiva de la muerte y el recuerdo.

Como señala la periodista y crítica de arte Catalina Mena sobre esta serie: “Paz Errázuriz, finalmente, fotografía la mirada fotográfica sobre la muerte en su versión más auténtica (…) Lo que le conmueve, más que el rostro de esa niña o esa mujer ahora muertas, es el gesto registrador e instalatorio de sus familiares”.

La exposición propone así un ejercicio de memoria colectiva, duelo y belleza popular.

El Centro de Arte Molino Machmar forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro. Este programa además es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que integra, articula y coordina de forma transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos, y la promoción de la creación de redes y asociaciones.