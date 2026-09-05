Las imágenes de la despedida a Camilo Escalona: de Bachelet y Frei a Longueira y Jara

Representantes de distintas generaciones y sectores políticos llegaron este sábado a despedir a Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista y expresidente del Senado, fallecido este viernes a los 71 años producto de un cáncer.

La jornada dejó una serie de imágenes que reflejaron la transversalidad de los homenajes al exparlamentario. Entre quienes participaron estuvieron los expresidentes Michelle Bachelet y Eduardo Frei, además de autoridades de Gobierno, parlamentarios y dirigentes políticos.

Una de las principales postales correspondió a la primera guardia de honor realizada en memoria de Escalona. En ella participaron Bachelet; la presidenta del Senado, Paulina Núñez; la presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot; Jaime Campos; y el senador José Miguel Insulza.

También llegó hasta el lugar el expresidente Eduardo Frei, quien fue fotografiado junto al dirigente socialista Arturo Barrios.

Entre quienes asistieron a la despedida estuvieron además la excandidata presidencial Jeannette Jara, quien llegó junto al alcalde Tomás Vodanovic, y el exministro y histórico dirigente de la UDI Pablo Longueira.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, participó activamente de los homenajes y fue registrada junto a Isabel Allende, otra de las figuras históricas de la colectividad.

A la despedida también llegó el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa.

Las distintas muestras de pesar se producen mientras rige el duelo oficial decretado por el Gobierno para este 5 y 6 de septiembre en memoria de Escalona, cuya trayectoria política se extendió por casi seis décadas dentro del Partido Socialista y lo llevó a ejercer como diputado, senador y presidente de la Cámara Alta.

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