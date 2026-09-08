“John Williams: Un Homenaje Sinfónico” en Teatro Teletón

Teatro Teletón, Mario Kreutzberger 1531, Santiago.



Sábado 26 de septiembre – 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

La música que acompañó a generaciones enteras en algunas de las películas más memorables de la historia del cine llegará al escenario del Teatro Teletón con “John Williams: Un Homenaje Sinfónico”, un espectáculo que invita al público a vivir una experiencia donde la música, el cine y la fantasía se encontrarán en una misma noche.

Con 50 artistas en escena, el concierto rendirá homenaje a John Williams, uno de los compositores más influyentes y reconocidos de la historia del séptimo arte, responsable de algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine. El repertorio realizará un recorrido por distintas etapas de su extraordinaria trayectoria, incluyendo piezas de Harry Potter, Superman, Jurassic Park, E.T., Tiburón e Indiana Jones, entre otras obras que se han convertido en parte del imaginario colectivo.

Uno de los momentos centrales de la jornada será un programa especial dedicado a la saga Star Wars, universo cinematográfico cuya identidad está estrechamente ligada a las composiciones de Williams. Sus inolvidables melodías serán interpretadas por The Geek Orchestra, agrupación que estará bajo la dirección del maestro José Aranda Riveros.

Pero la propuesta irá mucho más allá de un concierto tradicional. Durante aproximadamente 120 minutos, el público podrá disfrutar de un espectáculo audiovisual diseñado para sumergirlo directamente en el universo de las películas. Una gran pantalla LED acompañará la interpretación musical con imágenes y momentos emblemáticos del séptimo arte, convirtiendo el escenario en un verdadero lienzo cinematográfico.

A esto se sumará una escenografía inmersiva y la participación de cosplayers invitados, quienes estarán presentes desde la llegada de los asistentes y durante el espectáculo, aportando una dimensión visual y lúdica que busca convertir la jornada en una verdadera aventura de película.

Así, “John Williams: Un Homenaje Sinfónico” propone reencontrarse con melodías que han trascendido la pantalla grande y que, décadas después, continúan emocionando a millones de personas. Una oportunidad para escuchar en vivo la música de algunos de los universos cinematográficos más queridos y descubrir cómo una orquesta puede transformar esas composiciones en una experiencia completamente nueva.

CONCIERTO “JOHN WILLIAMS: UN HOMENAJE SINFÓNICO”

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Lugar: Teatro Teletón

Apertura de puertas: 18:00 horas

Inicio del concierto: 19:00 horas

Duración: 120 minutos aprox.

Formato: Evento familiar

En escena: The Geek Orchestra, 50 artistas

Dirección: Maestro José Aranda Riveros

Para conocer más sobre “John Williams: Un Homenaje Sinfónico”, el trabajo de The Geek Orchestra y sus próximas presentaciones, se puede seguir a la agrupación a través de sus redes sociales.

Instagram de The Geek Orchestra: @the_geek_orchestra