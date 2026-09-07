La Moneda respalda regreso de Duco al Segundo Piso a 24 días de dejar el gabinete

La Moneda respaldó este lunes el retorno de la exministra del Deporte, Natalia Duco, como asesora presidencial, menos de un mes después de su salida del gabinete.

Duco dejó el cargo el 14 de agosto, tras nuevos antecedentes de una denuncia ante la Contraloría General de la República por uso indebido de un automóvil fiscal en un evento privado.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó su trayectoria. Afirmó que el Ejecutivo valora que “pueda y quiera seguir colaborando con las políticas deportivas desde otro lugar”. Explicó que se incorporará al equipo dirigido por Alejandro Irarrázaval para orientar políticas que impulsa el ministro del Deporte, Francisco Riveros.

Tras su salida, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, ya había anticipado: “Esperamos contar con ella en algún otro desafío futuro”.