La oposición oficializó el ingreso de la interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, tras asegurar 62 de las 52 firmas necesarias en la Cámara de Diputados para ejecutar la iniciativa.

La instancia se convocó a raíz de las críticas a Cancillería por el manejo del impasse entre Chile y Argentina por la soberanía de la zona sur del país; específicamente, el control de ambas bocas del Estrecho de Magallanes. “Se hace evidente que no hay conducción de las relaciones internacionales”, sostuvo el diputado Gonzalo Winter (FA), quien acusó que Chile ha decidido “subyugarse a la política de Donald Trump”.

“Es por eso que las bancadas aquí presentes hemos de anunciar en este acto que vamos a realizar una interpelación al señor canciller Francisco Pérez Mackenna para que responda a este y otros asuntos relativos a las relaciones internacionales en el Congreso Nacional como corresponde”, explicó.

El diputado Nelson Venegas (PS), principal impulsor de la iniciativa, sostuvo que “este no es un acto contra el gobierno esencialmente. Este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país. Esto es un acto que va en la defensa de Chile en el mes de la patria”.

En la misma línea, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, subrayó las críticas contra la gestión de Pérez Mackena y aseveró que “no habíamos visto una conducción tan débil, tan errática y tan pusilánime” por parte de un canciller, y aseguró que sus posturas sobre las polémicas “contravienen el interés nacional, el interés de Chile y los chilenos respecto de declaraciones ambiguas que favorecen más a Argentina que a Chile”.

El diputado Venegas desclasificó que el ministro de la Segpres, José García Ruminot, le había pedido que no se ingresara la interpelación por estos días para no interrumpir su viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas con el Presidente Kast, a celebrarse desde mañana en Nueva York. Y si bien la acción fue ingresada igualmente, aclaró que no es el ánimo en la oposición de interrumpir su viaje, y que esperan que el canciller responda en la instancia el 29 de septiembre.

Cabe destacar el Presidente Kast respaldó el manejo del canciller en materia internacional. “Tenemos un gran canciller, y yo valoro el trabajo que ha realizado. Cuando uno revisa el trabajo que ha realizado en todo el tema de Asia-Pacífico, de India, de China, de Japón, de Vietnam, de Singapur, de Filipinas, es una cosa bien impresionante”, sostuvo esta mañana en conversación con Radio ADN.