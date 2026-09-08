Terror, punk y cómic sobre transición chilena en Matucana 100

Centro Cultural Matucana 100, Matucana 100, Santiago.



Miércoles a viernes – 12:00 a 14:00 y 15:00 a 21:00 horas. Sábados: 16:00 a 21:00 horas. Domingos: 16:00 a 20:00 horas.

Hasta el 11 de octubre.

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Un misterioso crimen policial sirve como punto de partida para regresar a los primeros años de la transición chilena. Pero en Malditas, exposición de Javier Rodríguez Pino que se presenta hasta el 11 de octubre en Matucana 100, ese pasado no aparece reconstruido como documento histórico tradicional. El artista recurre al dibujo, el cine de terror, el cómic, el punk y el noise para aproximarse a los escenarios de violencia política que atravesaron los primeros años de la denominada vuelta a la democracia en Chile.

Instalada en Galería Concreta y con entrada liberada, la muestra forma parte las actividades de celebración por los 25 años de M100 y es financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, articulando dibujo y cine mientras reconstruye el proceso de realización de una película animada centrada en un enigmático crimen policial.

El proyecto establece así una particular colisión de imaginarios. Por una parte, aparecen referencias provenientes del grabado, el cómic y el muralismo; por otra, códigos asociados al slasher y al cine de terror, junto con elementos de la cultura musical vinculada al punk y el noise. Todo ello se despliega sobre el trasfondo de un período de la historia reciente chilena atravesado por conflictos y episodios de violencia política.

El terror como forma de mirar la historia

El cruce no resulta ajeno al trabajo de Rodríguez Pino. Buena parte de su producción artística ha explorado precisamente las posibilidades de combinar dibujo, relato histórico y ficción de terror, desplazando acontecimientos y conflictos políticos hacia lenguajes asociados a la cultura popular.

Nacido en Santiago en 1981, Rodríguez Pino es Doctor en Arte por la Universitat Politècnica de València y actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Artes Visuales de la UMCE. Su trabajo ha circulado ampliamente dentro y fuera de Chile. Durante 2025 presentó proyectos en La Gran Galería de Madrid y anteriormente expuso en espacios como la Galería Gabriela Mistral de Santiago, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Laznia Center for Contemporary Art de Polonia, MeetFactory de Praga e Izolyatsia de Kiev, además de participar en la Bienal Internacional de La Paz.

A esos espacios se suman instituciones nacionales como el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y el Museo Nacional de Bellas Artes, además de Centro Matadero de Madrid y Flora Ars+Natura de Bogotá. La relación entre imagen, historia y ficción también se ha trasladado al formato editorial. Junto a Metales Pesados ha publicado las novelas gráficas Anticristo (2017), Ruinas (2022) y Cobra(2025), trabajos que amplían una investigación visual donde los acontecimientos históricos pueden convivir con atmósferas inquietantes y recursos provenientes del género.

De la galería al cine

En Malditas, ese universo da un nuevo paso hacia la imagen en movimiento. La exposición no se limita a exhibir dibujos terminados, sino que articula sus materiales alrededor del proceso de construcción de una película animada.

El crimen policial que atraviesa el proyecto opera como hilo conductor de una ficción situada sobre el trasfondo político de los primeros años posteriores a la dictadura. De esta manera, dibujo y animación permiten volver sobre un período habitualmente identificado con la recuperación democrática desde un registro distinto: el de la oscuridad, la violencia y el terror.

La muestra anticipa además una nueva etapa en la trayectoria del artista, quien prepara el estreno de su primer cortometraje de dibujos animados, producido por Pista B en Chile. Rodríguez Pino ha obtenido, entre otras distinciones y apoyos, Cultura Resident en Valencia y Fondart Nacional en 2017, 2021 y 2025, además de una beca Conicyt para realizar estudios de doctorado en el extranjero. Sus trabajos forman parte de colecciones como las del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Colección CCU y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Con Malditas, esa trayectoria desemboca en una exposición donde el terror deja de funcionar únicamente como género y se convierte en una manera de volver a mirar la historia reciente, conectando los códigos visuales y musicales de la cultura underground con las zonas más violentas de los primeros años de la democracia chilena.