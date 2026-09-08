José Joaquín Brunner y el liderazgo de Kast: “Es una figura presidencial relativamente ausente”

“Una figura presidencial relativamente ausente”. Así describió José Joaquín Brunner el liderazgo que ha ejercido hasta ahora el Presidente José Antonio Kast, en un análisis en que apuntó no solo al Mandatario, sino también al diseño político de La Moneda, al peso entregado al segundo piso y a Hacienda, a la falta de una vocería y a los problemas que ha enfrentado el Ministerio de Seguridad.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el sociólogo y exministro secretario general de Gobierno durante la administración de Eduardo Frei abordó la conducción presidencial en medio de las controversias que han marcado al Ejecutivo tanto en política exterior como en su agenda interna.

“Yo veo que la figura del Presidente realmente es una figura relativamente ausente”, afirmó Brunner.

Su diagnóstico apunta a que Kast cuenta con las atribuciones propias de la Presidencia, pero no las estaría ejerciendo adecuadamente para ordenar políticamente a su administración. “Un Gobierno donde el poder real que la figura del Presidente tiene y debe tener no está siendo ejercido de una manera correcta”, sostuvo.

Para Brunner, parte del problema se remonta a la propia conformación del Gobierno. Más que cuestionar individualmente a quienes fueron convocados al gabinete, puso el acento en la distribución del poder que se diseñó desde el comienzo de la administración.

Según explicó, desde el primer día se produjeron “enormes contradicciones” entre la figura presidencial, “la debilidad de sus ministros políticos, la fuerza que se le otorgó, completamente inusitada, al ministro de Hacienda, y la fuerza también inusitada que se le entregó al personal directivo del segundo piso”.

A ese diseño agregó otros problemas que, a su juicio, han ido quedando en evidencia durante los primeros meses de Gobierno: “El intento de juntar ministerios, el hecho de que no hay vocería” y las dificultades que ha enfrentado una de las carteras centrales de la administración.

En ese punto, Brunner concentró sus críticas en el Ministerio de Seguridad, cartera que ya ha experimentado cambios en su conducción y que actualmente encabeza Martín Arrau.

El exministro sostuvo que Seguridad “tuvo que cambiar dos veces a los ministros y todavía no logra mostrar un plan que realmente reflejara las necesidades que el país tiene en este campo”, pese a considerar que durante la administración anterior se había avanzado en esa materia.

A su juicio, lo ocurrido refleja una “improvisación completa”, tanto durante la primera conducción del ministerio como con la llegada de Arrau, de quien recordó que asumió precisamente con expectativas sobre su capacidad para ordenar y planificar.

Brunner fue particularmente crítico con el resultado de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Ejecutivo. “Vemos que lo que ha hecho efectivamente es fatal, y ha llevado al Gobierno a un callejón sin salida, al punto de que hoy día tiene que retroceder”, afirmó.

El sociólogo sostuvo que las dificultades que ha encontrado la iniciativa también demuestran la capacidad de las instituciones para establecer contrapesos, pero consideró que políticamente exponen las debilidades de La Moneda.

“Efectivamente eso habla bien de la institucionalidad, pero muestra que la conducción presidencial sobre su bloque político y sobre su propio gabinete es débil, es contradictoria”, señaló.

Su crítica apunta finalmente a la capacidad del Presidente para construir una gobernabilidad que trascienda a su propio sector y permita alcanzar acuerdos políticos en el Congreso.

Brunner sostuvo que la conducción de Kast “no muestra hasta aquí una cierta mínima capacidad de alguien que, con el espíritu de lo que se llama el estadista que está en la Presidencia de la República, esté apuntando a fundar una gobernabilidad del país que sea razonable”.

Una gobernabilidad, añadió, que permita “que todos los grupos expresen y encuentren efectivamente acuerdos en el Parlamento”.