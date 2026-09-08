Bolivia busca presionar a senadores chilenos por caso “Narcomaderas”

¡Se sienten en esta frontera los albores del cumpleaños de Chile! Aunque no lo imaginen desde el sur del país, aquí no solo se baila caporal, también existe un club de huasos y hay varios grupos y academias de cueca que se hacen presentes en los múltiples eventos dieciocheros y desfiles cívico-militares. No por nada se realiza el Campeonato Nacional de Cueca todos los años con ocasión de la celebración del Asalto y Toma del Morro en junio.

Eso no es todo. En esta región se realiza un evento único binacional: el Contrapunto de Bandas de los ejércitos de Chile y Perú. Esta vez le tocará recibir a Arica el saludo de la banda instrumental castrense tacneña el próximo lunes 14 de septiembre a las 18.00 horas en la Pérgola de las Banderas, ubicada en los faldeos del Morro. En julio le correspondió a la Guarnición de Arica entregar el saludo musical por la independencia del Perú en Tacna. ¡No se pierdan este gesto de integración entre los ejércitos!

Y en medio de tanto ambiente dieciochero seguimos reporteando en esta región frontera. Las noticias nunca faltan por estas tierras ni los temblores a nivel político. La región anotó un quinto seremi caído, luego de que se conociera la denuncia publicada la semana pasada sobre presiones indebidas del seremi de Transportes y Telecomunicaciones y presidente del Tribunal Supremo Regional del Partido Republicano, Patricio Löhr, a a Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a favor de su empresa que presta servicios en el aeropuerto internacional Chacalluta.

Entonces, antes de que se sucedan nuevos acontecimientos, revisemos el resumen de esta nueva edición de nuestro newsletter:

En la primerísima nota tratamos el “Caso Narcomaderas”. Al respecto, el Gobierno boliviano anunció que haría lobby con una Comisión del Senado de Chile para que apoye la idea de hacer un nuevo peritaje con la DEA, de manera de descartar la presencia de drogas duras en la carga incautada en el Puerto de Arica. La Fiscalía Regional volvió a decir que el caso está cerrado y que el sistema penal chileno no admite un análisis alternativo al del Instituto de Salud Pública (ISP).

En otro ámbito, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra del chofer de la Alcaldía de Arica, Juan Olivares, para que sea condenado por el delito de manejo en estado de ebriedad causando daños, tras protagonizar una choque mientras conducía la camioneta municipal en la que habitualmente trasladaba al alcalde Orlando Vargas.

Además, abordamos otra arista que se abrió tras los audios de la seremi de Economía, Romina Cifuentes. Se trata de la petición de la consejera regional Denisse Morales al gobernador regional, Diego Paco, para que fiscalice un programa financiado con $1.200 millones del Gore a Indespa, y, en especial, las contrataciones de personal en esa iniciativa que depende de la seremi.

Les contamos también en esta edición la llegada de un piano al Programa Orquestal del Liceo Bicentenario Domingo Santa María, gracias a que ganaron un concurso del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Y cerramos con una nota sobre la decisión del delegado presidencial Cristian Sayes de autorizar la realización de las ramadas en las proximidades del Morro, a pesar de que existe un informe del Servicio Nacional de Geología y Minas que recomendó desde 2024 no efectuar eventos en las cercanías del monumento histórico, debido al agrietamiento del peñón y el riesgo de derrumbes implicado.

Antes de comenzar la lectura, lo invitamos a tomar un rico chocolate con canela y clavo de olor para comenzar con harta energía esta semana. Y no se olviden de compartir el link para que nuevos lectores se Inscriban gratis y puedan disfrutar todos los martes un nueva edición.

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Narcomaderas: Bolivia intenta influir en senadores chilenos y Fiscalía rechaza petición de peritaje DEA

En un objetivo político bilateral del Gobierno del Presidente Rodrigo Paz se ha convertido el llamado “Caso Narcomaderas”. En su plan por deslegitimar la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional del Ministerio Público por la histórica incautación de 1.080 toneladas de maderas con presencia de drogas duras (cocaína y ketamina, entre otras) en el Puerto de Arica, el Ejecutivo del vecino país consiguió que el Poder Legislativo chileno le prestara oídos durante la visita que hizo la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado a La Paz.

Efectivamente, el jueves y viernes pasados, el grupo parlamentario chileno –encabezado por el presidente de esa instancia, Manuel José Ossandón (RN) y los parlamentarios Vlado Mirosevic (PL), Loreto Carvajal (PPD) e Iván Moreira (UDI)– estuvo en la ciudad altiplánica que sirve de sede del Gobierno boliviano. La visita protocolar parlamentaria se concretó durante los tensos días que vive el Gobierno boliviano tras la detención del asesor político argentino, Fernando Cerimedo, quien fue acusado de intento de femicidio de su expareja Nadia Beller y de prestar asesorías al Ejercutivo boliviano y a varias candidaturas presidenciales de derecha, entre ellas la de José Antonio Kast, utilizando granjas de bots para hacer crecer su popularidad.

La llegada de la comitiva fue publicitada con bastante entusiasmo y foco en el “Caso Narcomaderas” por el propio Gobierno boliviano. Un día antes de su arribo, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó a través de un comunicado oficial que, “como resultado de las gestiones impulsadas por el Gobierno nacional, este viernes llegará a Bolivia una delegación de la Comisión de Constitución, Justicia y Ministerio Público del Senado de Chile, con el objetivo de coadyuvar en el esclarecimiento del caso de las maderas bolivianas retenidas en el puerto de Arica” (ver nota oficial).

Si bien erró en el nombre de la Comisión, el secretario de Estado enfatizó en que la llegada de los legisladores chilenos era “una muestra clara de que el trabajo internacional que viene desarrollando el Gobierno está dando resultados. Hemos pasado del aislamiento a la cooperación. Hoy Chile responde y envía una comisión de alto nivel para trabajar con nosotros”.

Luego, el ministro reveló que los senadores se reunirían con el Presidente de la República, Rodrigo Paz, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, con el fin de “coadyuvar” para que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota morigere su estrategia de mantener en reserva la información sobre la causa y de no permitir el acceso a las maderas incautadas.

Sobre ello, Oviedo dijo que “hasta este momento la Fiscalía de Arica no ha querido mostrar las maderas ni dar datos. Con la llegada de esta comisión del Senado chileno vamos a poder avanzar. Ellos nos van a coadyuvar para que esto sea posible y podamos avanzar en las pruebas que Bolivia exige”.

El secretario de Estado reveló que el interés de Bolivia era lograr una mayor transparencia en el caso y “que se nos permita tomar muestras para que el Gobierno de Bolivia, junto a la DEA de Estados Unidos, Naciones Unidas y la Unión Europea, podamos realizar las pruebas técnicas y científicas que correspondan”.

De acuerdo con fuentes confidenciales, en total hay 17 empresas bolivianas con contenedores que fueron incautados por la Fiscalía Regional. Dentro de ese listado figuran Bolprow, Express Wood, Liguria, Jotoya, Zalles, Manurini, Multipando, Rioyata, Rondoina, Siempre Verde, Amonak, Real Wood, Dekma, Andina Forestal, Bramax, e Indujense. Todas ellas tienen causas asignadas bajo un rol en el Poder Judicial, pero por disposición de la Fiscalía se encuentran bajo reserva.

Senador Mirosevic se opone a nuevo peritaje

El senador por Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, desestimó la versión boliviana respecto de que la visita de la Comisión del Senado serviría para fortalecer el lobby del Gobierno del vecino país, cuyo fin es lograr la liberación de las cargas incautadas y desestimar la investigación penal.

“No es un tema del área de competencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero imagino que será una decisión de los tribunales chilenos. En cualquier caso, personalmente me declaro en contra de un peritaje externo. Yo confío en el actuar de las instituciones chilenas, de la Fiscalía y de nuestras policías, que claramente están por sobre el estándar latinoamericano”, expresó a este medio.

Sobre los resultados de esta visita, en la página web del Senado fue publicada una nota que la calificó de “histórica“, aludiendo a que se había concretado después de 18 años este encuentro binacional.

La Cancillería chilena ahondó un poco más sobre las temáticas abordadas, ya que en la cita participó el cónsul general de Chile en La Paz, Roberto Ruiz. Sin embargo, la nota de prensa no mencionó el tratamiento del caso de narcotráfico, pero sí detalló otros temas abordados.

“Las reuniones abordaron materias de interés compartido y permitieron avanzar en una agenda orientada a fortalecer la confianza, el diálogo político y la cooperación bilateral. Se dio especial atención a la lucha contra el crimen organizado transnacional, al combate a la internación ilegal de vehículos robados y a la situación de los trabajadores agrícolas bolivianos en Chile”, indicó el comunicado oficial.

“No habrá otro peritaje”

Ante la insistencia del Gobierno boliviano de conseguir un peritaje alternativo de las maderas incautadas, ya que puso en tela de juicio el procedimiento aplicado por el Instituto de Salud Pública (ISP), el fiscal regional Mario Carrera respondió que “no existe esa posibilidad de un peritaje alternativo, porque no lo establece nuestro sistema”.

Respecto de la visita de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado a Bolivia, Carrera dijo que no le inquietaba “ya que lo que nosotros vemos son las causas. Todo lo que esté por fuera, ya sea de los medios de comunicación u otro tipo de acciones, no cambia nuestras decisiones ni lo que hacemos“.

—¿Existe algún precedente donde se haya aceptado un peritaje alternativo al realizado por el ISP ante dudas sobre la pesquisa de drogas?

—No ha ocurrido. Lo que pasa es que el ISP es una institución que está validada, que tiene todas sus certificaciones internacionales. Tenemos causas por tráfico desde Arica hasta Punta Arenas desde hace varias décadas y todos los análisis son del ISP. No ha habido ningún cuestionamiento al trabajo de esa institución. Este organismo no depende de la Fiscalía en absoluto y nos da confianza a nosotros y a las defensas también.

—¿Cuántos de los contenedores incautados se han liberado hasta ahora?

—Se mantiene invariable hasta ahora desde el 8 de junio cuando dimos a conocer esta incautación. Lo que informamos en aquella época fue exclusivamente lo que tenía que ver con el ISP. No se ha liberado ninguno porque ya todos tenían informe positivo del ISP.

—¿Y qué ocurrió con unos contenedores que los exportadores dicen que les liberaron después?

—Dentro de esos hay anteriores y posteriores al 8 de junio y no todos han dado positivo. Más o menos cerca del 90% dio positivo y lo que no ha dado positivo, ha seguido su camino. Esos que se devolvieron nunca se incautaron, sino que estaban en proceso de análisis. Todo lo que se informó el 8 de junio no había nada pendiente.

—¿Cuántos contenedores quedan por revisar actualmente?

—Creo que tenemos 10 pendientes en San Antonio y Valparaíso. No hay ninguno en Arica.

—¿Lo que ha concluido la Fiscalía es que en ese cargamento, que se informó el 8 de junio, había drogas duras impregnadas en la madera?

—Tal cual como se informó el 8 de junio. Lo que pasa es que la confusión que tienen en Bolivia es que pudieron pensar que esto se hizo con una prueba de campo o con un análisis preliminar. Pero lo que se informó fue luego de pasar todas las etapas y peritajes del ISP. Creo que alguien está esperando que haya un punto final y el punto final lo dimos el 8 de junio.

—¿Cuántos contenedores fueron pesquisados con droga?

—Creo que son 44 y hay otros 10 que no informamos porque estaba pendiente su análisis. La cuenta solo se ha hecho con el informe final positivo del ISP y nunca hemos incorporado aquellos en revisión.

—¿En qué estado está el proceso investigativo?

—Estamos trabajando con la Fiscalía de Bolivia. Y la próxima semana recibo a una delegación de fiscales de Bolivia en Santiago para analizar información y compartir informes de distinta naturaleza. Nosotros nos reunimos con fiscales y no con políticos de acá ni de allá. Esta gestión está en el marco del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que suscribimos con autoridades de Bolivia.

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CDE presenta querella en contra de chofer del alcalde que chocó ebrio

Un querella criminal presentó el Consejo de Defensa del Estado en contra del funcionario de la Municipalidad de Arica, Juan Olivares Soto, por delito de manejo en estado de ebriedad causando daños, a raíz del choque que protagonizó cuando se desempeñaba como conductor del alcalde Orlando Vargas Pizarro y manejaba la camioneta de la Alcaldía en completo estado etílico.

La acción judicial fue interpuesta el 25 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Arica. En el documento, el CDE pide que el conductor, quien ingresó durante la administración del jefe comunal, sea sancionado por este delito y agrega que “sin perjuicio de otros delitos que pudieran acreditarse, así como de todos quienes resulten responsables del hecho punible en carácter de autores,

cómplices o encubridores”.

En la querella se relatan los hechos ocurridos la noche del 14 de mayo pasado, señalando que el chofer municipal fue sometido a la prueba intoxilyzer y que el test marcó 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre. “En circunstancias que el querellado JUAN ANDRES OLIVARES SOTO, funcionario público, conducía en estado de ebriedad el vehículo fiscal tipo station wagon, marca Toyota, modelo 4 Runner Limited, color gris oscuro, año 2017, placa patente única JFTV-46, vehículo de propiedad Municipalidad de Arica por Avenida Ramón Barros Luco frente al número Nro. 2376, comuna de Arica, momento en el cual, debido a su estado etílico, colisionó a un vehículo particular que estaba estacionado el lugar, dañando ambos vehículos, el fiscal y el particular, dándose a la fuga por Avenida Ramón Barros Luco en dirección norte donde fue detenido en Avenida Capitán Ávalos esquina con Los Álamos”, expresa el libelo.

Por la comisión de este delito, el funcionario de confianza del edil arriesga una pena de presidio que va entre los 61 días y los 540 días de presidio. La Ley de Tránsito en su artículo 196 prevé como sanciones adicionales una multa de dos a diez unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia para conducir por dos años.

Pero hay algo más que considera esta normativa y que podría significar la aplicación del máximo de las penas a este funcionario municipal. En la ley expresamente se señala que las sanciones serán en su tope, “si el delito hubiese sido cometido por un conductor cuya profesión u oficio consista en el transporte de personas o bienes y hubiere actuado en el ejercicio de sus funciones”. Este sería el caso, dado que al momento del accidente, el conductor tenía asignadas como tareas el traslado del alcalde y otras de seguridad.

Sumario y destinación

El accidente pudo conocerse públicamente luego que Aquí Arica publicara un artículo en su edición del pasado 26 de mayo (ver nota). Según fuentes confidenciales, tras la colisión, el chofer habría seguido conduciendo y el vehículo municipal que resultó dañado fue entregado rápidamente por Carabineros en un procedimiento exprés al municipio.

El concejal Maximiliano Manríquez decidió acudir a la Contraloría Regional de la República, donde denunció los hechos y pidió una investigación.

En efecto, el organismo contralor inició un sumario administrativo, realizando diligencias como la toma de declaraciones al imputado y la búsqueda de la camioneta para verificar los daños. Ambas diligencias no pudieron realizare en mayo, dado que el chofer y el móvil no fueron encontrados. Sobre la nueva destinación del chofer mientras se realiza el sumario, solo ha trascendido que fue asignado al Terminal Internacional.

Al inquirir detalles sobre los hechos ocurridos la noche del 14 de mayo, desde la Municipalidad de Arica negaron que el jefe comunal hubiese sido transportado minutos previos a la colisión por el conductor en estado de ebriedad. El comunicado enviado a este medio señaló que “es importante aclarar que el conductor realizó el traslado del alcalde de manera previa y no en las condiciones que se señalan”. Sin embargo, esa versión podría ser cuestionada, dado que en el sector detrás del consultorio “Iris Véliz”, donde ocurrió el choque, era la ruta utilizada habitualmente por el funcionario cuando regresaba del domicilio del alcalde en el kilómetro 1 y medio del valle de Azapa.

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Core pide transparentar contrataciones en Indespa ante audio de la seremi de Economía presionando por reclutamientos

Un nuevo capítulo se abrió en el Consejo Regional (Core) en torno a la denuncia sobre contrataciones exclusivas de militantes republicanos que habría ordenado la secretaria regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo y vicepresidenta nacional del Partido Republicano (REP), Romina Cifuentes González, en los distintos servicios públicos que dependen de su cartera, tras asumir el cargo gubernamental en abril pasado en el Gabinete Regional .

Durante la sesión ordinaria del Consejo Regional (Core), efectuada el 21 de agosto, la consejera regional Denisse Morales Flores (PS) arremetió solicitando un informe sobre el “Programa de transferencia para la pesca artesanal en la Región de Arica y Parinacota” que ejecuta el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa). Esta iniciativa recibió $1.200 millones del Gobierno Regional para su ejecución.

El requerimiento fue realizado luego que Aquí Arica revelara dos audios de la seremi Cifuentes, en los que se advertían las presiones que estaba realizando para poner militantes republicanos sin concurso público en la plazas laborales fiscales (ver nota). En uno de los mensajes, la autoridad admitía que este tipo de gestiones sería más fácil por el desconocimiento que existía sobre la inexistencia de Indespa.

“Mira, en Indespa es más fácil, porque Indespa está acá al lado mío, y no pertenece al servicio. Es distinto Indespa, porque no lo ubican mucho, ¿cachái? Yo me imagino que él va a empezar a ir llamando a la gente y todo. Ahora no lo sé, porque puede ser que la Marisela esté sobrecalificada para el cargo, ¿cachái? Entonces, también hay que ver, porque puede estar sobrecalificada”, dice la autoridad.

Esta conversación generó dudas en la consejera Morales, dado que el Core aprobó $1.200 millones el año pasado, cantidad que se suma a otros $600 millones aportados por INDESPA. La votación se realizó cuando la seremi también era consejera regional, ya que renunció a ese cargo antes de asumir el cargo de confianza gubernamental.

Al pedir una cuenta del proyecto, la consejera Morales fundamentó que “en esa filtración de audio donde estaba una conversación de lo que ocurría en Sernac y que eso significó, además, la salida del director regional de Sernac de la Región de Arica y Parinacota, hay un audio que se filtra en distintos canales y noticieros. En esa filtración de audio indica la seremi de Economía que le es mucho más fácil la contratación a través de INDESPA. Eso fue textual. Nosotros como Gobierno Regional el año 2025 aprobamos una iniciativa de $1.200 millones para INDESPA, donde esa iniciativa tiene contratación de profesionales. A mí lo que me preocupa es que nos veamos envueltos con recursos del Gobierno Regional, en situaciones en las cuales no estén apegadas a la probidad. Ha sido conocido por todos y todas que en INDESPA, es más la contratación para un sector político”.

Gobernador pide cuentas

El 26 de agosto pasado, el gobernador regional Diego Paco (RN) atendió la solicitud de la core y remitió el Oficio N° 3429 al INDESPA para indagar el avance del proyecto, con especial foco en las contrataciones de personal previstas en este programa que dura tres años.

Haciendo uso de sus facultades fiscalizadoras, la autoridad pidió un informe detallado sobre el uso de los recursos transferidos, antecedentes del avance físico y financiero, contrataciones de profesionales, productos e informes de los profesionales, trazabilidad y control de la ejecución y antecedentes complementarios. También dio un plazo de cinco días hábiles para que INDESPA dé a conocer el informe solicitado.

En cuanto al avance que registra el programa, INDESPA publicó en su web un concurso para “fortalecer la gestión comercial y productiva, la capacidad logística, los estándares sanitarios, la seguridad en las faenas pesqueras y la diversificación productiva de pescadores/as artesanales, armadores/as, buzos/as, recolectores/as de orilla y organizaciones de pescadores/as artesanales de la Región de Arica y Parinacota, mediante el financiamiento de iniciativas que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de operación, cumplimiento normativo, comercialización, productividad y sostenibilidad“.

En esa misma convocatoria detalla que el llamado va dirigido a pescadores artesanales y asociaciones que los agrupen. La propuesta considera tres líneas de financiamiento: Gestión Comercial y Productiva (Modalidad Organizacional); Diversificación Productiva (Modalidad Organizacional); y Desarrollo Productivo y Seguridad en Faenas de Pesca (Modalidad Individual).

Asimismo, la seremi difundió en la red institucional ministerial la ejecución de este proyecto junto a funcionarios de Indespa y Sernapeca.

Cambio de seremi en veremos

Con bastante asombro observan distintos actores la decisión del Gobierno de mantener en su cargo a la seremi de Economía, Romina Cifuentes, pese a la existencia de un correo electrónico y audios que revelaban las presiones que hacía al director regional de Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Marcos Oviedo (RN), para que copara los cargos disponibles solo con militantes de su conglomerado político.

Esto, porque, pese a existir los audios revelados por Aquí Arica, el Ejecutivo habría decidido mantenerla en cargo, dada su relevancia como vicepresidenta nacional del Partido Republicano. Lo que estaría tratando de evitar la colectividad oficialista, sería exponer al partido y a sus líderes a un descrédito por cuestionamientos a prácticas contrarias a la probidad administrativa.

Según ha trascendido, el delegado presidencial regional Cristian Sayes Maldonado llevaría adelante las negociaciones para propiciar la salida de la seremi. Sin embargo, este movimiento tendría una particular condición: que Romina Cifuentes se mantenga en el Gabinete Regional, dada su investidura como dirigente nacional del partido presidencial y fundadora en la región del Partido Republicano. La última oferta para una “salida honrosa” consideraba su asunción como seremi de Hacienda, cargo que hoy ejerce como subrogante, luego de la renuncia del ingeniero comercial Marcelo Vergara Albarracín por un test de drogas positivo.

La proposición no habría sido aceptada por la seremi, a raíz de que la cartera ofrecida no cuenta con secretaria, ni periodista ni tampoco chofer. La repartición comprometida es una oficina unipersonal que no le resultaría atractiva a Cifuentes, dado que hoy cuenta con todos esos privilegios en Economía y también por la aridez de los temas de Hacienda, especialmente relacionados con acciones fiscalizadoras como las que ejecutan el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.

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¡Bienvenido el primer piano para el Programa Orquestal del Liceo Domingo Santa María!

Todo un hito anotó el jueves pasado el Programa de Formación Musical Infanto-Juvenil que desarrolla el Liceo Bicentenario Domingo Santa María. Finalmente llegó el piano de cola que el establecimiento se ganó en el Fondo de la Música 2025 con el proyecto “Un piano para la Orquesta del Liceo Bicentenario Domingo Santa María”, por un monto de $17.008.816.

El instrumento arribó temprano en la puerta del colegio particular subvencionado. La tarea de ingresarlo y armarlo estuvo a cargo de dos empleados de la empresa santiaguina Traslado de Pianos Chile, quienes viajaron especialmente a Arica para concretar esta tarea. Primero lo desembalaron, luego lo desarmaron, y después volvieron a envolverlo para subirlo a la sala de los ensayos musicales del establecimiento educacional, situada en un segundo piso.

La faena fue seguida de cerca por la directora administrativa del colegio, María Loreto Letelier, y el profesor a cargo del Programa Orquestal, Miguel Sánchez.

El maestro Sánchez valoró que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio eligiera el proyecto presentado por el liceo, indicando que “la llegada de un instrumento como este contribuye a la motivación de los estudiantes. Esto impacta en una mejor calidad de sonido, en una mejor atención a los estudiantes y en una mejor calidad de sonido de la orquesta. Es impresionante el sonido de un piano real de estas características frente a uno que se puede obtener de manera sintetizada de un piano electrónico”.

Asimismo, dijo que el piano fortalecerá el sentido de trascendencia del establecimiento, “dado que es un elemento que después de 50 años es capaz de sobrevivir a las personas. Este instrumento va a seguir sonando cuando otras personas estén sentadas aquí”.

Para la directora administrativa, María Loreto Letelier, el arribo del piano “es algo que estábamos esperando hace varias semanas. Estamos felices porque estas son oportunidades que les entregamos a nuestros estudiantes. Hoy tenemos una orquesta con más de cien niños y ellos ocupan su tiempo libre en actividades artísticas y culturales tan valiosas. Valoramos mucho el aporte que ha sido el profesor Miguel Sánchez en impulsar este proyecto. Esto nos alienta a seguir avanzando en el gran proyecto que es nuestra orquesta”.

Respecto del próximo desafío, Letelier sostuvo que están proyectando aumentar la superficie de la sala de ensayos que inauguraron hace un año, ya que el nuevo espacio se ha hecho estrecho, dada la alta demanda que tiene la academia, pues ofrece cuatro modalidades orquestales.

El programa orquestal congrega a más de cien estudiantes de enseñanza básica y media. Hoy la iniciativa cuenta con la Orquesta Infantil, la Orquesta Juvenil, el Ensamble de Bronces y la Camerata.

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Delegación autoriza nuevamente las ramadas en las proximidades del Morro pese a riesgo de derrumbes

Bordeando el riesgo de derrumbes advertido por un estudio del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y encargado a la consultora Exterrae en 2024, la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota autorizó nuevamente la realización de las ramadas dieciocheras en las proximidades del Morro de Arica. Esto pese a que el año pasado hubo un compromiso de la Municipalidad de Arica de trasladarlas al sector del hipódromo, ubicado frente a la playa Las Machas.

La decisión era esperada por las asociaciones de ramaderos, dado que la autoridad gubernamental manifestó hace dos semanas que estaba evaluando desplazarlas hasta el Parque Centenario, para así atender la recomendación técnica de no efectuar eventos con ruido intenso por riesgos de derrumbes en los faldeos del peñón. Sin embargo, el delegado presidencial regional Cristian Sayes desistió de este cambio y confirmó que las ramadas “se realizarán en los estacionamientos donde se han desarrollado los últimos años, bajo el Morro, en el estacionamiento del Polyvan”.

Asimismo, dijo que la resolución para autorizar la actividad será emitida esta semana, dado que la inauguración de las fondas se realizará el 15 de septiembre y su clausura será el 20 de septiembre.

En cuanto a las medidas de seguridad que se adoptarán, el delegado presidencial precisó que se habilitarán vías de evacuación, se mantendrá despejada la salida sur del Puerto, se instalarán baños químicos y habrá una campaña de prevención para evitar el consumo excesivo de alcohol, junto con disponer controles policiales para evitar el manejo de vehículos en estado de ebriedad.

Sobre el compromiso pendiente de la Municipalidad de Arica de habilitar un nuevo sitio, lejos del Morro de Arica, tal como ocurre con el “Carnaval con la Fuerza del Sol”, señaló que “está considerado por parte del municipio habilitar un sitio en el sector norte de la ciudad, con las condiciones factibles de suministro eléctrico, agua potable y alcantarillado, con el fin de que la autoridad sanitaria pueda dar el visto bueno. Tanto los ramaderos como el municipio tienen acuerdos en este punto”.

Acerca de los responsables del evento, días y horarios, Sayes afirmó que estos serán las agrupaciones formales de ramaderos “y con ellas hubo reuniones previas de coordinación, donde se realizaron las observaciones y subsanaciones a distintos temas planteados, donde participaron varias instituciones y servicios”.

En cuanto a la versión del municipio sobre por qué no habilitó un lugar alternativo, ya que el año pasado el alcalde Orlando Vargas comprometió que trasladaría este evento al sector del hipódromo, no hubo respuesta (ver video).

Morro vulnerable

Pese a la contundencia del estudio que determinó al vulnerabilidad del Morro, hasta hoy sus conclusiones no han logrado persuadir a las autoridades de que los eventos cerca de los faldeos no deben autorizarse, dada la fragilidad del macizo, el cual ha presentado derrumbes este año.

En mayo de 2025 fueron presentadas las conclusiones del estudio “Análisis remoción en masa”. El análisis obligó al Servicio Nacional de Prevención ante Emergencias y Desastres (Senapred) a conformar una mesa con las autoridades regionales y municipales para impulsar medidas preventivas, tal como se hizo en 2024 con el Paseo Costero Cuevas de Anzota, que fue cerrado hasta que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no realice un estudio que proponga soluciones a los continuos derrumbes que presenta el sector.

En su análisis sobre el Morro, Sernageomin identificó áreas en “equilibrio límite”, lo que significa que su estabilidad es marginal y, ante la presencia de grietas o un posible sismo, pueden volverse potencialmente inestables. También detectó un riesgo de desprendimientos de material que podría afectar la plataforma superior del Morro, incluyendo los paseos y la infraestructura patrimonial y turística. La potencial pérdida de terreno podría extenderse entre 20 y 50 metros desde el borde del talud hacia las áreas de tránsito de personas o el museo.

Además, estableció también que ciertos bloques podrían desprenderse de las laderas y algunos serían retenidos en la ladera o en la zanja de protección existente, mientra que otros podrían alcanzar la costanera en zonas sin protección. Teniendo en cuenta este posible riesgo, el estudio definió una franja denominada “zona de restricción y seguridad”, la cual deberá ser respetada por los ramaderos, de manera de evitar la instalación de estructuras en ese lugar.

Llegamos al final de esta edición y volveremos la próxima semana del cumpleaños de Chile con más noticias. Nos vemos el martes!!!!

CONCURSO SLEP DESIERTO. Sin publicidad alguna, el Gobierno declaró desierto el concurso para elegir al director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Chinchorro (SLEPCh). El proceso fue convocado por la administración anterior antes del 30 de noviembre del año pasado, con la intención de dejar instalado a un directivo políticamente afín. Sin embargo, pese a que se extendió más allá del 11 de marzo y la Alta Dirección Pública (ADP) envió una terna de candidatos para que el Presidente de la República escogiera al nuevo director, finalmente ninguno fue designado. El resultado solo aparece consignado en el historial del concurso disponible en el sitio web del Sistema de Alta Dirección Pública, donde figura como declarado desierto.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieran compartir pueden escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.