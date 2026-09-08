Claudio González de GH Capital Invest y el impacto de las cifras económicas: “No son buenas”

El economista Claudio González, de GH Capital Invest, realizó un diagnóstico frente al escenario que atraviesa la economía chilena, marcado por un crecimiento menor al esperado y una inflación que continúa mostrando persistencia. Aunque descarta que 2026 termine en recesión, advierte que la combinación puede terminar golpeando las expectativas, un factor que considera clave para acelerar la actividad.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el economista de GH Capital Invest y Labfinanzas.com, quien trabajó en el Banco Central y en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, planteó que ambos fenómenos están configurando un escenario que requiere una respuesta del Gobierno.

“Estamos teniendo una combinación que es peligrosa, una combinación de bajo crecimiento, en torno a 1% este año, probablemente un 0,9, algo menos de 1, pero cercano a 1% este año, que es muy por debajo de las expectativas que todos teníamos al inicio del 2026”, afirmó.

El escenario se produce después de que el Imacec de julio registrara una caída de 1,5%, profundizando las señales de debilidad de la actividad económica durante el año.

González, sin embargo, no proyecta que Chile termine 2026 técnicamente en recesión. Su preocupación apunta a la convivencia de una actividad débil con precios que todavía no terminan de converger hacia los niveles esperados.

“Por otro lado, [estamos] teniendo una persistencia de la inflación. No tenemos una inflación desbocada, tenemos cierta persistencia de la inflación”, explicó.

El economista puso especial atención en los componentes no transables, particularmente los servicios. Entre ellos mencionó vivienda, arriendos, educación y transporte, además del comportamiento de los precios de la energía.

“Tenemos una conjunción de dos elementos que no han vuelto a ir a punto: crecer poco y tener inflación un poco más alta de lo que uno espera”, resumió.

Para González, el problema no se limita a los indicadores en sí mismos. Una prolongación de este escenario puede afectar la percepción de hogares y agentes económicos y, con ello, dificultar una recuperación más rápida.

“Evidentemente, las cifras no son buenas. La combinación de bajo crecimiento con una inflación un poco más alta de lo que uno espera puede ir mermando las expectativas de las personas”, sostuvo.

Y puso énfasis precisamente en ese último concepto: “Las expectativas son clave y es lo que te permite echar a andar rápido a la economía”.

El diagnóstico adquiere relevancia en una semana cargada de cifras y decisiones económicas. A los malos datos de actividad se suma la publicación del IPC de agosto, mientras el Banco Central debe adoptar una nueva decisión sobre la Tasa de Política Monetaria y presentar su Informe de Política Monetaria. En paralelo, Hacienda avanza en su reforma al mercado de capitales y en la preparación del Presupuesto 2027.

Frente a este cuadro, González sostuvo que el ministro de Hacienda tiene dos instrumentos que debería utilizar con rapidez para apuntalar la actividad.

“Evidentemente, tenemos un desafío importante. El ministro tiene un desafío importante aquí, y yo me inclino por pensar que debería tocar dos teclas importantes”, señaló.

La primera, explicó, corresponde a “la ejecución de la inversión pública para darle rapidez a la contratación”.

La segunda pasa por acelerar medidas que permitan movilizar sectores con capacidad de generar actividad en el corto plazo.

“Acelerar también, lo más posible, la implementación de los distintos elementos de la megarreforma en el corto plazo que también afecten positivamente a la construcción”, planteó.

“Yo creo que ahí hay dos elementos importantes que son teclas que tiene que tocar el ministro de Hacienda y el Gobierno pronto”, concluyó.