Cámara aprueba interpelación a canciller Pérez Mackenna por polémicas con Argentina y EEUU

El canciller Francisco Pérez Mackenna deberá enfrentar a la Cámara de Diputadas y Diputados para responder por la conducción de la política exterior del Gobierno de José Antonio Kast. Por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención, la corporación aprobó este martes la interpelación impulsada por la oposición tras las sucesivas polémicas con Argentina por el Estrecho de Magallanes y las dudas surgidas respecto de la relación de La Moneda con Estados Unidos.

La sesión quedó fijada para el próximo lunes 28 de septiembre, después del viaje que realizará Pérez Mackenna junto al Presidente Kast para participar en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

La solicitud había sido ingresada durante la tarde del lunes por 59 diputados de oposición, encabezados por el socialista Nelson Venegas.

Tras conseguir los votos, el parlamentario sostuvo que el objetivo de la ofensiva fiscalizadora apunta a conocer las definiciones adoptadas por el Ejecutivo en política exterior.

“Este no es un acto contra el Gobierno esencialmente. Este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país. Esto es un acto que va en defensa de Chile en el mes de la patria”, afirmó.

Venegas había revelado previamente que el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, le solicitó no presentar la interpelación para evitar que coincidiera o afectara el viaje del canciller a la Asamblea General de Naciones Unidas. Finalmente, al fijarse la sesión para el 28 de septiembre, después de esa actividad, el cruce de fechas quedó descartado.

La aprobación ocurre además después de que el propio Kast saliera a respaldar públicamente a Pérez Mackenna. “Tenemos un gran canciller, y en eso yo valoro el trabajo que ha realizado”, sostuvo el Mandatario el lunes en entrevista con radio ADN.

La interpelación contempla un cuestionario de 13 materias y uno de los principales capítulos será la relación con Argentina y las recientes controversias en torno al Estrecho de Magallanes.

La oposición pedirá explicaciones sobre la vigencia del Decreto 457/2021 argentino y los dichos del canciller trasandino Pablo Quirno y de la senadora Patricia Bullrich. Ambos debieron posteriormente aclarar sus declaraciones respecto de la proyección argentina en la zona austral.

La relación bilateral volverá a aparecer en otro apartado del cuestionario, destinado específicamente a abordar el estado de los vínculos diplomáticos entre Santiago y Buenos Aires. Allí se incluyen las implicancias de la declaración conjunta suscrita el 3 de septiembre y las consecuencias que, a juicio de los interpelantes, tuvieron para Chile las declaraciones posteriores de Javier Milei.

Estados Unidos será otro de los ejes centrales. Pérez Mackenna deberá responder por los resultados de las negociaciones bilaterales frente al arancel de 12,5% aplicado a productos chilenos y explicar la estrategia seguida por el Gobierno.

También deberá abordar la participación de Chile en el Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Carteles.

A ello se sumarán las declaraciones del embajador estadounidense Brandon Judd durante el V Encuentro del Foro Madrid realizado en Chile. En esa instancia, el diplomático sostuvo que la denominada “Doctrina Donroe” estaba siendo aplicada en el país y que con una administración como la de Kast resultaba “más fácil de implementar”.

El encuentro de Foro Madrid será objeto de otra pregunta, esta vez destinada a establecer eventuales costos asociados a su realización en Chile.

Otro de los flancos será la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Los diputados buscarán que el canciller explique las razones del Ejecutivo para retirar el respaldo a la expresidenta.

Vinculado a esa materia, el último punto del cuestionario aborda la actuación de funcionarios diplomáticos que habrían realizado una contracampaña a Bachelet. La consulta hace referencia a una carta del Instituto Libertad suscrita por Raúl Sanhueza, Cristián Jara y Francisco Devia.

La salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados después de 55 años de participación también forma parte de la interpelación, así como los cambios de posición adoptados por el país en organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas.

La oposición incorporó además preguntas sobre la estrategia económica y de inversión respecto de minerales críticos y tierras raras; los criterios utilizados por el Gobierno para la designación de embajadores; y las declaraciones del embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, respecto de la comunidad palestina en Chile.