Poduje se desmarca de La Moneda y no culpa a Boric por economía: “Nosotros tenemos que arreglarlo”

En momentos en que La Moneda ha insistido en poner sobre la mesa la responsabilidad de administraciones anteriores por parte de los problemas económicos que enfrenta el país, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, tomó distancia de esa estrategia. No solo descartó responsabilizar al Gobierno de Gabriel Boric, sino que sostuvo que, incluso si existiera esa responsabilidad, al actual Ejecutivo le corresponde resolver el problema.

“Estoy consciente de que el problema que tenemos es real, no es culpa del gobierno anterior y, si fuera culpa, da lo mismo. Nosotros tenemos que arreglarlo”, afirmó Poduje en entrevista con Radio 13C.

El secretario de Estado puso el acento en las cifras de empleo y en el papel que puede desempeñar su cartera para impulsar la actividad. “Lo que tenemos que hacer ahora es arreglar el problema y para eso el ministro de Vivienda tiene un rol muy importante en lo que es recuperación económica y empleo”, señaló.

La posición de Poduje contrasta con el discurso que ha sostenido el propio Presidente José Antonio Kast. Este lunes, el Mandatario volvió a apuntar hacia las administraciones precedentes al señalar que “el clima en Chile lo instalaron gestiones anteriores; nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que recibimos”.

Poduje, en cambio, sostuvo que su experiencia en terreno le ha mostrado que la discusión respecto de quién heredó qué problema tiene poca relevancia para las personas que esperan respuestas del actual Gobierno.

“Si fuera culpa [del gobierno anterior], da lo mismo. O sea, lo que le quiero decir es que para mí, para nosotros, al menos lo que veo yo cuando estoy en terreno, es que casi el 80% del tiempo que la gente me dice, si yo insinúo que esto lo heredamos: ‘Oiga, me da lo mismo, usted arréglelo. O sea, para eso lo elegimos a usted’”, relató.

Y resumió su postura con una expresión: “Y a llorar a la FIFA”.

Para el titular de Vivienda, centrar el debate público en establecer qué administración es responsable de las actuales cifras de crecimiento y desempleo no contribuye a enfrentar el escenario.

“Creo que esa discusión de quién es la culpa hoy día es absolutamente inconducente y lo que tenemos que hacer es arreglarlo y en eso estamos trabajando”, afirmó.

Poduje planteó así un énfasis distinto al que ha marcado parte del relato del Ejecutivo durante sus primeros meses: independientemente de las condiciones económicas heredadas, sostuvo, la responsabilidad de entregar soluciones corresponde ahora al Gobierno de Kast.

“Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que recibimos”, es también la conclusión planteada por el Presidente este lunes. La diferencia está en el punto de partida: mientras Kast volvió a recordar que el escenario fue instalado por “gestiones anteriores”, Poduje directamente descartó que atribuir responsabilidades al Gobierno anterior sea una discusión útil para la tarea que enfrenta actualmente La Moneda.