Acto Conmemorativo 11 de septiembre en Museo de la Memoria

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.



Viernes 11 de septiembre – 12:15 horas.

El Museo de la Memoria invita al Acto Conmemorativo del 11 de septiembre que se realizará en su explanada.

En él, como Museo, y junto a representantes de organizaciones y comunidades de derechos humanos, rendirán homenaje a las víctimas del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Este acto cultural y religioso contará con la participación de la Obispa Luterana Izani Bruch y del sacerdote jesuita Padre Pablo Walker S.J.,acompañados de la música del Conjunto Jacarandá.