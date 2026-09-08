Tricel derriba ofensiva contra Orrego y deja golpeados a sus impulsores UDI y Republicanos

La ofensiva para sacar a Claudio Orrego del Gobierno Regional Metropolitano terminó derrotada. Por tres votos contra dos, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó este martes el requerimiento presentado por consejeros regionales republicanos y de la UDI que buscaba destituirlo por eventual notable abandono de deberes y faltas a la probidad.

El desenlace no solo despeja el principal frente político-institucional que seguía abierto contra Orrego. También deja un costo para quienes construyeron una acusación de 27 cargos que aspiraba a terminar anticipadamente con su mandato y que, antes de llegar al fallo del Tricel, ya había visto caer varios de sus principales fundamentos en otras instancias.

La estrategia fue impulsada originalmente por los consejeros Ignacio Dülger, del Partido Republicano, y Álvaro Bellolio, de la UDI, junto a los abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza. El dato político es que varios de ellos dieron posteriormente el salto al gobierno de José Antonio Kast: Bellolio se incorporó al Segundo Piso de La Moneda, Pavez asumió como subsecretario del Interior y García quedó al mando de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres. Dülger también trabajó en Palacio antes de dejar el cargo para asumir en Acción Republicana.

La apuesta era mayor. El requerimiento acusaba a Orrego de haber utilizado recursos públicos con fines electorales, particularmente por más de $31 millones destinados a sesiones de coaching, además de reproches vinculados a ProCultura, Aspor y al funcionamiento interno del Gobierno Regional. Los requirentes llegaron a sostener ante el Tricel que el gobernador había “instrumentalizado el cargo” para mantenerse en él.

Pero el terreno sobre el que se construyó la ofensiva fue debilitándose antes del fallo definitivo. La Corte de Apelaciones rechazó por unanimidad el desafuero solicitado contra Orrego en ProCultura; posteriormente fue sobreseído definitivamente respecto de esos hechos; la Fiscalía Oriente decidió no perseverar en la investigación por las sesiones de coaching; y el Servel archivó una indagatoria por eventual uso electoral de recursos públicos al concluir que los desembolsos examinados no constituían gasto electoral.

Faltaba el Tricel. Y aunque la división de tres contra dos muestra que la controversia estuvo lejos de ser pacífica dentro del tribunal, la mayoría terminó rechazando el intento de remover al gobernador. La ofensiva que había sobrevivido como el último gran flanco institucional contra Orrego terminó así sin conseguir su objetivo.

Sus abogados, Ciro Colombara y Aldo Díaz, endurecieron inmediatamente la lectura política del fallo. “Estamos muy tranquilos y satisfechos con la sentencia del Tricel, que rechazó de manera absoluta y completa el requerimiento presentado. Los ministros nos dieron la razón”, señalaron.

La defensa fue más allá y acusó directamente a los impulsores del requerimiento de haber utilizado los tribunales como prolongación de una disputa electoral. “En este caso se instrumentalizó la justicia. Se intentó ganar por esta vía lo que un sector político no logró conseguir en las urnas”, afirmaron Colombara y Díaz.

“El señor Orrego cerró victoriosamente este capítulo amargo e injusto de su vida política”, concluyeron.

La sentencia cierra, al menos en esta sede, una ofensiva que durante más de un año buscó transformar una batería de cuestionamientos administrativos, políticos y penales en la destitución del gobernador metropolitano. El resultado fue otro: Orrego continúa en el cargo y quienes apostaron por removerlo deberán ahora hacerse cargo de una acusación que no consiguió convencer a la mayoría del Tricel.