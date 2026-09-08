Tala de vegetación protegida: Conaf apunta a Dominga

¡Hola! Bienvenidos a Juego Limpio. Esta semana haremos una pausa en el formato habitual, para ofrecer una edición de actualización: más breve, pero con la misma mirada sobre los temas ambientales que seguimos de cerca. La idea es sencilla: que nuestros lectores puedan conocer lo importante en el momento oportuno.

En medio de una agenda ambiental que cambia rápidamente –con nuevas decisiones, investigaciones, proyectos y señales que pueden pasar inadvertidas entre tantas noticias–, creemos que también es necesario detenerse en aquello que está ocurriendo ahora. Esta edición es precisamente eso: una fotografía del momento.

Como siempre, en Juego Limpio intentaremos separar el ruido de lo relevante, poner los datos sobre la mesa y mirar más allá del anuncio, para entender sus consecuencias.

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¿Listo? Arrancamos en 3, 2, 1… ¡Partimos!

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Conaf constata tala de vegetación protegida en terrenos de Dominga

La semana pasada, en Juego Limpio, nos detuvimos en el pingüino de Humboldt y en una paradoja difícil de ignorar: mientras en Alemania se destinan recursos y esfuerzos a promover la conservación de esta especie chilena –incluso desde instituciones dedicadas a la conservación–, en su propio territorio todavía no conseguimos asegurar su protección. Ahora aparece un nuevo episodio que vuelve a poner esa contradicción sobre la mesa.

Un informe técnico de fiscalización de Conaf, obtenido por la Alianza Humboldt mediante Ley de Transparencia, constató en terreno la intervención y destrucción de vegetación nativa protegida vinculada a faenas de sondaje de Andes Iron, titular de Dominga, sin contar con un Plan de Trabajo aprobado, en infracción a la Ley N° 20.283 sobre Bosque Nativo.

El asunto adquiere especial interés porque el tema Dominga continúa judicializado y no cuenta con una decisión definitiva que habilite la ejecución de sus obras. La fiscalización, realizada el 26 de febrero de 2026, constató la remoción de vegetación en un sector de quebrada de alta sensibilidad hídrica, afectando especies como la flor de San Juan, la Copiapoa coquimbana, el quisco y el copao. Conaf advirtió que la intervención expone el suelo directamente al viento y las precipitaciones, además de disminuir la infiltración hídrica.

Solo 1% de las empresas cuantifica el impacto financiero de sus riesgos climáticos

La cuarta edición del estudio “Transparencia ASG, auditoría y más allá” de Forvis Mazars, basada en el análisis de las Memorias Integradas de 326 empresas chilenas, muestra una brecha entre reconocer los riesgos climáticos y medir cuánto pueden costarle al negocio. Solo 1% de las compañías cuantifica financieramente esos impactos, mientras 35% identifica oportunidades y riesgos físicos y de transición, pero sin traducirlos a cifras, y 64% no los reporta. Entre las empresas del IPSA, el avance es mayor: las que informan sobre riesgos climáticos pasaron de 48% en 2023 a 90% en 2025, aunque solo 7% logra dimensionar económicamente sus efectos. El estudio completo está disponible en Forvis Mazars Chile.

La brecha también alcanza a los directorios: en el universo general, apenas 0,4% de los directores acredita estudios específicos o experiencia operativa en cambio climático, mientras que entre las compañías IPSA la cifra llega a 2%. El hallazgo adquiere relevancia con la entrada en aplicación de los estándares IFRS S1 y S2, que exigirán una mayor capacidad para identificar y comunicar cómo los riesgos de sostenibilidad y climáticos pueden afectar financieramente a las empresas.

Como advierte Fanny Tora, socia de Forvis Mazars y líder del estudio, ya no basta con declarar que existen riesgos climáticos: el desafío es “entender cómo pueden afectar al negocio, cuantificarlos” y utilizar esa información para tomar decisiones.

Araucarias enfrentan riesgo crítico hacia 2060

Un estudio de la Universidad de Chile publicado en Journal of Environmental Management proyecta que los cuatro ecosistemas de araucaria del país podrían llegar a la categoría “En Peligro Crítico” en 2060, principalmente por el cambio climático. Los bosques ya han perdido más del 74% de su superficie histórica y en Nahuelbuta las condiciones ambientales para su supervivencia podrían desaparecer completamente.

La investigación propone proteger y restaurar los ecosistemas remanentes, ampliar áreas de conservación, adaptar la reforestación al nuevo escenario climático y regular la extracción comercial de piñones. Su autor, Alberto Alaniz, advierte que los resultados constituyen una “alarma directa” para evitar que este patrimonio natural y cultural desaparezca.

Chillán mejora su calidad del aire, pero el invierno aún no termina

La concentración promedio de MP2,5 bajó de 43 a 39 µg/m³ en agosto respecto del mismo mes de 2025. Chillán y Chillán Viejo registraron ocho episodios críticos –seis Alertas y dos Preemergencias–, pero ninguna Emergencia y 16 días con calidad del aire buena. Los datos corresponden al balance de la Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

La mejora también se observó en julio, aunque entre abril y agosto hubo 39 episodios críticos, uno más que en 2025. La Gestión de Episodios Críticos continúa durante septiembre, por lo que las autoridades mantienen el llamado a utilizar leña seca y calefacción menos contaminante. El Programa de Recambio de Calefactores del Ministerio del Medio Ambiente ya suma 11.737 equipos reemplazados en ambas comunas.

Mujeres que abren camino en la ciencia antártica

El Instituto Antártico Chileno (INACH) realizó en Punta Arenas el VI Seminario Mujeres en Ciencia Antártica, instancia que reunió a estudiantes, docentes e investigadoras para visibilizar el aporte femenino a la investigación, la gestión y la logística polar. La actividad, desarrollada en el marco de la Feria Antártica Escolar 2026, puso el foco en derribar estereotipos y acercar a las nuevas generaciones a las oportunidades profesionales que ofrece la ciencia antártica.

La jornada combinó testimonios sobre investigación, seguridad y trabajo en terreno, junto con una conversación sobre las barreras que aún enfrentan las mujeres en espacios científicos y profesionales tradicionalmente masculinizados. La investigadora Claudia Maturana llamó a perseverar frente a los obstáculos, mientras la subsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, destacó que la “soberanía científica en la Antártica” depende del talento y capital humano de todo el país.

El encuentro cerró con un llamado a los estudiantes a comenzar por la curiosidad y las preguntas, sin necesidad de tener definido desde temprano el camino que seguirán.

Chile perdió casi 40 mil hectáreas de agua superficial durante la megasequía

La primera colección de MapBiomas Agua Chile muestra que Chile perdió casi 40 mil hectáreas de agua superficial desde el inicio de la megasequía, una disminución promedio de 3,1% respecto del período 1998-2009. El análisis, basado en imágenes satelitales entre 1998 y 2025, registró además una pérdida de 344.278 hectáreas de superficie glaciar expuesta.

En 2023 se alcanzó la menor superficie de agua del período, mientras que en 2025 el agua cubría 1.228.652 hectáreas, concentradas en un 95% en las zonas Sur y Austral.

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