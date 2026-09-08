Embajador de EEUU deberá explicar ante Cancillería sus dichos sobre la izquierda y el estallido

La Cancillería decidió tomarle la palabra al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd. Horas después de que el diplomático asegurara que Washington cuenta con inteligencia que atribuye a organizaciones de izquierda el origen de las protestas de 2019 y manifestara disposición a compartir esos antecedentes si Chile los solicitaba, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo convocó para este miércoles.

El objetivo, informó la cartera, será “solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores”.

La citación se produce tras las declaraciones de Judd a CNN Chile, donde sostuvo que existe un análisis de inteligencia sobre el estallido social y fue categórico respecto de sus conclusiones: “En 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”. El embajador, sin embargo, no identificó organizaciones ni detalló públicamente las pruebas que sostendrían esa afirmación.

Consultado por el origen de esos antecedentes, Judd aludió a inteligencia estadounidense, chilena y a información recopilada por organismos policiales. También reconoció que él no había entregado esos datos a la justicia chilena y señaló que, hasta ese momento, desconocía que existiera una solicitud oficial para acceder a ellos.

Ese escenario cambió rápidamente. En su comunicado, Relaciones Exteriores sostuvo que el Gobierno considera de “máxima importancia” cualquier información que contribuya a esclarecer lo ocurrido durante ese periodo y planteó que los antecedentes deben ser puestos a disposición de las instancias correspondientes para determinar responsabilidades por los actos de violencia.

La controversia se abrió después de que Judd respaldara las declaraciones realizadas en el Foro Madrid por la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, quien atribuyó a “extremistas de izquierda” la quema de estaciones de Metro y la destrucción de comercios durante el estallido social.

Ahora, la afirmación del embajador sale del terreno declarativo. Cancillería espera que Judd explique qué información concreta sustenta la tesis que presentó como una conclusión categórica de inteligencia.