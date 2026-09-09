Homenaje a Guillermo Núñez
Homenaje a Guillermo Núñez
- Sala Santiago Nattino, Salvador Donoso 21, barrio Bellavista, Providencia.
- Miércoles 9 de septiembre – 19:00 horas.
La Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH), con el auspicio del Ministerio de las Culturas, invitan a la inauguración de la exposición “Guillermo, ¿qué quiere que le diga?”, un homenaje al artista Guillermo Nuñez.
Reconocido por su estilo distintivo y su exploración de una amplia gama de temas, incluyendo lo social, lo político y lo metafísico, Núñez dejó una marca indeleble en el mundo del arte.
Su obra, que abarca pintura, escultura y grabado, ha sido exhibida tanto a nivel nacional como internacional, ganándose el reconocimiento y admiración de críticos y aficionados por igual.
En 2007, su destacada contribución al arte chileno fue honrada con el prestigioso Premio Nacional de Artes Plásticas, consolidando aún más su posición como una figura destacada en el panorama artístico contemporáneo.
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