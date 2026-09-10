Exposición de archivo fotográfico del exilio chileno en Nueva York

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.



Hasta el 31 de enero.

Martes a domingo – 10:00 a 18:00 horas.

Entrada liberada.

En el marco de su programación de septiembre, llega al Hall CEDOC del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos la exposición “MONTEALEGRE. Resistencia en Nueva York”.

La muestra, que cuenta con la curaduría de Jennifer McColl Croizer, investigadora y directora artística y ejecutiva de Centro NAVE, se inauguró el martes 8 de septiembre a las 12:00 horas y estará abierta al público hasta el 31 de enero de 2027.

La exhibición presenta una selección del archivo de Marcelo Montealegre, radicado en Nueva York desde finales de los años sesenta, quien documentó a partir de 1973 las protestas callejeras, huelgas de hambre, conciertos y encuentros políticos organizados por la comunidad latinoamericana. Sus imágenes dan cuenta de las distintas formas de denuncia y organización social que surgieron desde EE.UU. frente a la dictadura civil-militar.

Asimismo, la muestra destaca la fotografía como testimonio e instrumento de resistencia, reconstruyendo el papel del loft del fotógrafo en Nueva York como un espacio de acogida, reunión y creación. En ese lugar surgieron instancias como “Las Veladas”, encuentros donde proyectaba diaporamas con prensa intervenida para difundir la realidad chilena que los medios estadounidenses omitían.

“Acoger esta muestra nos permite visibilizar una dimensión fundamental de nuestra historia: la solidaridad internacional y la fuerza del exilio chileno en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. El trabajo de Marcelo Montealegre no solo nos entrega un registro visual de enorme valor histórico, también demuestra cómo la fotografía se convirtió en una herramienta viva de resistencia y memoria”, señala María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.