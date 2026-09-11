Festival de Montaña en Lo Barnechea

Farellones (Calle Los Cóndores), Lo Barnechea.



Sábado 12 de septiembre – 19:00 horas.

Entrada liberada.

Con una gran experiencia musical en vivo a los pies de la cordillera, la Corporación Cultural de Lo Barnechea realizará el próximo sábado 12 de septiembre una nueva versión del Festival de Montaña, con el propósito de fortalecer el acceso a experiencias culturales de calidad para vecinos, visitantes y turistas de la comuna.

El evento ofrecerá un espectáculo de carácter familiar e intergeneracional que busca promover la música chilena contemporánea en el entorno de Farellones. Para ello, se contempla la presentación de un artista emergente nacional, Masquemusica, y un gran cierre a cargo de Pedropiedra junto a su banda completa.

Alejandra Valdés, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, explica que el Festival de Montaña se plantea como una instancia de encuentro cultural y comunitario que se suma de manera especial a las celebraciones por los 90 años de Farellones llevando música, cultura y entretenimiento a lo más alto de la comuna.

“Queremos relevar la identidad territorial y geográfica de la comuna a través de un concierto en vivo de alto estándar artístico y técnico. Esperamos que tanto los amantes de la música como quienes visitan Farellones en la temporada de nieve puedan disfrutar de la propuesta de artistas nacionales representativos de la escena musical contemporánea”, expresó.