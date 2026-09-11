TC suspende tres nuevos cuadernos de remoción de jueces: en total 13 casos están pausados

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite los requerimientos de las juezas Lía Chepe, María José Salas y Kathyuzka Drpic, en el marco de los cuadernos de remoción abiertos por la Corte Suprema a raíz de viajes al extranjero realizados mientras se encontraban con licencia médica. Según informó La Tercera, la noticia fue recibida por el secretario de la Suprema, Jorge Sáez. La Segunda Sala del TC resolvió admitir a trámite los requerimientos de las magistradas y suspender sus cuadernos de remoción mientras se desarrolla la tramitación de sus causas.

La decisión contó con el voto en contra de la ministra Marcela Peredo, quien ha manifestado de manera consistente su oposición a este tipo de suspensiones. En su voto de minoría sostuvo que, al tratarse de requerimientos dirigidos contra un auto acordado, existe una norma expresa que impediría suspender la gestión pendiente.

Con estos tres casos, ya son 13 los jueces cuyos procesos de eventual remoción ante la Suprema han quedado suspendidos a raíz de requerimientos presentados ante el TC. Entre ellos se encuentran Daniel Urrutia, María Verónica Arancibia y Jorge Saavedra, además de Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica, Macarena Bobadilla, Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin.

El abogado Carlos Quezada concentra la representación de la mayor cantidad de magistrados que recurrieron al TC. Además de Chepe, Salas y Drpic, representa a Urrutia, quien consiguió suspender su cuaderno de remoción tras presentar un segundo requerimiento, y a los jueces Jorge Saavedra y María Verónica Arancibia.

En tanto, la Segunda Sala del TC revisó en una tabla extraordinaria los requerimientos de Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla. Los cuatro jueces ya habían obtenido semanas atrás la suspensión de sus respectivos cuadernos y el jueves se realizaron los alegatos de admisibilidad, a cargo del abogado Aldo Díaz, quien ejerce su representación junto con Ciro Colombara. La sala posteriormente resolvió y notificó el resultado de esas admisibilidades.

El listado de magistrados que han conseguido suspender sus cuadernos se completa con Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin, quienes también habían obtenido la medida semanas atrás. A este grupo se sumaba la jueza Paola Rivas, cuyo requerimiento se encontraba a la espera de la admisión a trámite, aunque fuentes citadas en los antecedentes señalan que habría optado por concentrar su defensa en la Corte Suprema, por lo que su presentación se consideraría como no presentada.

Las suspensiones inciden en la deliberación que desarrolla la Corte Suprema respecto de los magistrados investigados por haber viajado al extranjero mientras tenían licencia médica. Para la remoción de un juez se requiere una mayoría de 11 votos entre los 21 integrantes del pleno. Las decisiones serán comunicadas una vez concluidas todas las votaciones.

Según lo consignado en los antecedentes, de los 25 casos revisados durante una jornada, habría acuerdo para expulsar a tres magistrados, aunque esa información no había sido comunicada oficialmente.