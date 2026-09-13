Presentación del libro “Víctor Jara y los siete estados. Una obra inconclusa”

Archivo de Música, Biblioteca Nacional, Alameda 651, Metro Santa Lucía.



Lunes 14 de septiembre – 12:00 horas.

Ediciones PUCV y el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso presentarán “Víctor Jara y los siete estados. Una obra inconclusa”, investigación del compositor y académico Félix Cárdenas. El lanzamiento se realizará en dos jornadas: la primera, el lunes 14 de septiembre, a las 12:00 horas, en el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile, en Santiago; y la segunda, el viernes 25 de septiembre, a la misma hora, en la Biblioteca Santiago Severin de Valparaíso. Ambas actividades serán con entrada liberada.

El libro recupera nueva música de Víctor Jara, 53 años después de su muerte, y amplía el conocimiento de su obra al aportar antecedentes decisivos para comprender su legado artístico. La investigación se concentra en “Los siete estados”, ballet de gran formato concebido bajo la dirección y coreografía de Patricio Bunster, con música de Víctor Jara y del compositor peruano Celso Garrido-Lecca. El proyecto integraba danza contemporánea, música popular, experimentación electroacústica y creación colectiva, y quedó interrumpido en 1973, cuando se encontraba en pleno proceso de desarrollo.

Durante décadas, “Los siete estados” permaneció como una referencia fragmentaria dentro de la historiografía musical y escénica chilena. Su reconstrucción se apoyó en testimonios, fotografías, archivos institucionales, grabaciones y recuerdos de quienes participaron en el proceso creativo. El estudio de Cárdenas reúne estas huellas, las contrasta y las organiza para situar la obra en el horizonte cultural de las décadas de 1960 y 1970, marcado por una intensa relación entre música, danza, teatro y creación latinoamericana.

“Al inicio de esta investigación solo se conocían, aproximadamente, 27 minutos de música, el mismo registro que Joan Jara me había entregado en un casete en 1999. Durante años se pensó que eso era todo lo que existía de la obra. A partir de conversaciones con personas que participaron en el proceso y, especialmente, con el maestro Celso Garrido-Lecca, fui reconstruyendo su historia y siguiendo las huellas de posibles registros adicionales”, indicó el autor.

Agregó que cuando la investigación estaba prácticamente cerrada, fueron encontradas dos cintas en la residencia de Celso Garrido-Lecca. “Pudimos recuperarlas y escucharlas en la Biblioteca Nacional, el 22 de diciembre de 2025, y allí surgieron cerca de 15 minutos de música que hasta entonces permanecían desconocidos. Para quienes hemos seguido la trayectoria de Víctor Jara, fue un hallazgo profundamente emocionante: significaba, de alguna manera, volver a escuchar música nueva de Víctor”, sostuvo el investigador.

El examen de estos registros permite reconocer piezas, versiones y procedimientos de trabajo que amplían el conocimiento disponible sobre la creación musical de Víctor Jara y aportan nuevos antecedentes sobre una obra que permaneció inconclusa durante más de cinco décadas.

La investigación propone también una lectura en su condición de artista interdisciplinario. Su experiencia en la dirección teatral, la composición, la interpretación y el trabajo colectivo adquiere en “Los siete estados” una expresión especialmente significativa. La obra reunía músicos populares, intérpretes de formación académica y bailarines en torno a una propuesta que articulaba tradición latinoamericana y experimentación artística.

La relación de Félix Cárdenas con este material comenzó en 1999, mientras trabajaba en “Los cinco minutos”, una obra en homenaje a Víctor Jara, posteriormente grabada junto al grupo Transiente. Durante ese proceso se vinculó con Joan Jara y con integrantes de la Fundación Víctor Jara, y tuvo acceso a materiales musicales, sonoros y biográficos relacionados con el artista. El casete que recibió entonces se convirtió, con el paso de los años, en el punto de partida de una investigación de largo aliento.

“El material que Joan me entregó entonces quedó para mí como una responsabilidad pendiente durante muchos años, hasta que sentí que contaba con las herramientas para retomarlo. Por eso este proceso tiene también una dimensión profundamente personal, marcada por la gratitud hacia Joan Jara y hacia Gonzalo Garrido-Lecca (hijo del maestro Celso Garrido-Lecca), cuya generosidad permitió que esa historia pudiera seguir avanzando”, sostuvo Cárdenas.

A partir de esos primeros antecedentes, el investigador comenzó a reunir testimonios y documentación sobre el proyecto. El contacto posterior con Celso Garrido-Lecca abrió nuevas posibilidades para reconstruir la obra. En 2013, Cárdenas lo invitó a Valparaíso y sostuvo con él diversas conversaciones sobre “Los siete estados”. Años más tarde, la colaboración de Gonzalo Garrido-Lecca y de otras personas cercanas al compositor permitió continuar la búsqueda entre sus materiales y localizar finalmente las cintas que contenían los nuevos registros.

Félix Cárdenas es compositor, investigador y académico del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (IMUS PUCV). Doctor en Música en el área de Composición, ha desarrollado una trayectoria de más de tres décadas vinculada a la creación contemporánea, la investigación de instrumentos y sonoridades latinoamericanas y el encuentro entre las músicas de raíz y la tradición escrita. Es fundador y director de la Orquesta Andina PUCV, creada en 2002 y reconocida por su trabajo con instrumentos andinos, latinoamericanos y orquestales. En 2015 recibió el Premio Pulsar por Küin y, en 2017, obtuvo junto a la Orquesta Andina PUCV el Premio Pulsar a Mejor Artista de Música de Raíz.

“Víctor Jara y los siete estados. Una obra inconclusa” se publica bajo el sello de Ediciones PUCV y forma parte de un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2025. Las presentaciones cuentan con la colaboración del Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile, la Biblioteca Santiago Severin de Valparaíso, el Instituto de Música PUCV y Ediciones PUCV.