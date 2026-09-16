Obra “Alfonso, un Pájaro en la Memoria” en Teatro Biobio

Teatro Biobio, Avda. Cardenal Raúl Silva Henríquez 477, Concepción.



7 al 20 de octubre.

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“El Butoh captura mucho el cuerpo. Es muy reparador, una medicina para el espíritu”, sostiene Angélica Jara, directora de Alfonso, un Pájaro en la Memoria, obra de artes escénicas a cargo de la compañía Kalül Butoh Experimental, que se estrena el 7 de octubre en Teatro Biobío (TBB) y el 10 del mismo mes en la Fábrica Textil Bellavista Tomé, sumando otra función en el TBB el 20 de octubre y presentaciones para estudiantes en el Liceo República del Ecuador de Tomé y en Balmaceda Arte Joven Biobío, respectivamente, el 14 y el 22 del mismo mes. Todas las funciones son gratuitas.

La obra se instala como un hito desde el cruce entre la poesía de Alfonso Alcalde y el Butoh Ancestral del Biobío, una línea de investigación autoral de la artista y directora nacida en Concepción, con una trayectoria de más de 30 años como bailarina y coreógrafa, radicada en Tomé y reconocida como una de las precursoras del Butoh desde el sur de Chile.

Financiado por el Fondart de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el proyecto ha implicado un intenso proceso creativo, desarrollado desde abril en el Centro de Creación Concepción (C3) por las bailarinas e intérpretes María José González, Francisca Lara e Ignacio Godoy.

Ha integrado un equipo profesional, con aportes en dramaturgia del poeta Reveko de la Jara, la producción de Cathy González, el vestuario de Vanessa Leiva (Nessagara), la iluminación de Rodrigo Muñoz y Nicolás Toledo, el espacio sonoro de los músicos Gustavo Teillier y Osel Teillier, así como la asistencia coreográfica de Laura Lucavechi, una de las pioneras de la danza Butoh en el país.

Durante septiembre también se realizará un programa de actividades de mediación con organizaciones vecinales de poblaciones cercanas a Teatro Biobío, como Pedro del Río, Pedro de Valdivia Bajo y Aurora de Chile, así como en Tomé, buscando acercar a través del diálogo tanto el proceso creativo como antecedentes de Alfonso Alcalde y la danza Butoh.

“Desde su génesis, siempre pensé que esta obra debía llegar al máximo posible de personas. Si quiero que puedan verla, sentirla, vivenciarla y salir felices de la función, hay que acercarla a las comunidades y una manera es que nos conozcan antes”, afirma la autora.

Igualmente se integran actividades de mediación al final de cada función dedicada a estudiantes de Enseñanza Media, las que se realizarán en el Liceo República del Ecuador en Tomé y en BAJ Biobío (14 y 22 de octubre, respectivamente), lo que se proyecta como un momento de conversación, donde compartir elementos claves de la obra así como las impresiones de las y los asistentes.

El proyecto cuenta además con el apoyo de Teatro Biobío, del Centro de Creación Concepción (C3), del Centro Cultural Tomé, de la Municipalidad de Tomé y Balmaceda Arte Joven Biobío.

Memorias y ancestralidades

Para Teatro Biobío es la primera vez que llega una obra de danza Butoh a la Sala Principal. “El Butoh es una disciplina que trabaja desde el cuerpo, y verla dialogar con la poesía de Alfonso Alcalde, un autor que vivió y murió en Tomé, quien es una figura clave de la literatura chilena del siglo XX, es un cruce que nos parece muy potente; no es solo un encuentro entre disciplinas, sino también un cruce vinculado con la identidad del Biobío, algo que nos interesa potenciar”, dice Fernanda Castillo, directora ejecutiva de TBB.

La investigación de Angélica Jara sobre la obra de Alcalde comenzó en 2025, incluyendo una profundización sobre su vida, buscando visibilizar esta figura singular de la literatura chilena del siglo XX, que pasó sus últimos 25 años en Tomé y Coliumo, región del Biobío, para así expandir las resonancias de su imaginario en distintos públicos.

Angélica Jara invitó a Reveko de la Jara a crear la dramaturgia a partir de tres libros fundamentales: La balada para la ciudad muerta (1947), Variaciones sobre el tema del amor y de la muerte (1963) y Ejercicios con el tema de la rosa(1969). El texto en prosa del poeta de Penco fue la base del guion coreográfico y del proceso de creación de obra, dando con algunos símbolos claves que han resultado persistentes, como la figura de Adán, la expulsión del Paraíso, el pájaro, el pez, el tiempo, la mujer y la presencia de la rosa, entre otras metáforas que hablan de oscuridad, iluminación y transformación.

Con esta obra, Angélica Jara continúa una línea de trabajo que viene desarrollando desde 2014, el Butoh Ancestral del Biobío, después de diez años de relación con comunidades pehuenches en Alto Biobío, emergiendo una vertiente de fuerte raigambre territorial que tiene como base la tradición del Butoh. Esta danza nació en Japón tras la hecatombe provocada por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Más allá del imaginario de dolor y desgarro característicos, adquiere en el trabajo de Jara otros imaginarios en profunda conexión con las propias memorias y ancestralidades.

“Desde esta investigación, permití que emergieran mi propia memoria corporal, mis territorios corporales, lo que, sumado a la calidad interpretativa y técnica de cada bailarina, resulta un fluir de lenguajes, de imágenes y sensaciones que aparecen a través del cuerpo. Está el territorio natural al servicio de las escenas y la expresión del cuerpo al servicio de la poesía de Alcalde”, explica la directora.

Alfonso, un Pájaro en la Memoria intenta hacer un zoom a la psiquis del escritor: “Eso plantea en el fondo esta historia, que tampoco es una historia, porque es un texto poético. Lo que se va a ver es un zoom a su estado emocional, al estado interno del escritor”, enfatiza.

PROGRAMA

Funciones gratuitas para mayores de 14 años .

7 y 20 de octubre, 19:00 h. Teatro Biobío.

10 de octubre, 19:00 h. Fábrica Bellavista Tomé.

PROGRAMA. Funciones con invitación para estudiantes de Enseñanza Media .

14 de octubre, 11:30 h. Liceo República del Ecuador, Tomé.

22 de octubre, 11:30 h. Balmaceda Arte Joven.

BIOGRAFÍAS

Alfonso Alcalde fue poeta, narrador, periodista y editor chileno nacido en Punta Arenas en 1921. Publicó su primer libro en 1947 y desarrolló una extensa producción que abarcó poesía, cuentos, novelas, teatro y literatura infantil. Llevó una vida muy viajera. Además de residir en varias ciudades de Chile, de joven recorrió Sudamérica, desempeñando numerosos oficios que nutrieron una obra literaria profundamente ligada al mundo popular, los trabajadores, los marginados y la cultura del sur del país. Durante el gobierno de Salvador Allende participó en la editorial Quimantú, donde impulsó proyectos de difusión cultural. Tras el golpe militar de 1973, vivió un período de exilio en Europa y Medio Oriente. Durante sus últimos años se radicó en Tomé, territorio que inspiró parte importante de su imaginario creativo e influyó a toda una escena cultural, convirtiéndose en un “entomecinado”. Alcalde falleció en 1992 en la “galaxia tomecina”, dejando una obra que combina humor, crítica social y una profunda observación de la vida cotidiana.

Angélica Jara, coreógrafa, intérprete en danza, investigadora, docente y profesora de yoga, con más de 33 años de trayectoria en la danza. Formada en Chile, Ecuador, México, Argentina e India (vía discipulado), se especializó en Butoh con Susana Reyes y otro/as reconocidos maestro/as japoneses y latinoamericanos. Cofundó la Comunidad Latinoamericana de Danza Butoh en 2012 (1er Encuentro Latinoamericano de Danza Butoh – Ecuador). Dirigió Fuchen Butoh, creando Mamakilla (2013), presentada en México 2014 en el 2° Encuentro Latinoamericano de Danza Butoh. A través de la compañía Kalül Butoh Experimental es creadora de la investigación “Butoh Ancestral del Biobío” con obras: Pewma (2015), Melieln (2016) y Marejada (2015 y 2019). Dirige artísticamente y es curadora del Festival de Danza y Artes Escénicas FEDAC (desde 2019) y del Encuentro de Performance Territorio Espacio Vivo TEV (desde 2024). Ha viajado con su obra artística a Argentina, Ecuador, México y en todo el territorio nacional, desde el norte al extremo sur de Chile. Docente en danza, cuenta con 34 años de trayectoria enseñando yoga, co fundando la Escuela de Yoga PURNA SRI VIDYA YOG. Más info: https://jaraangelica.wixsite.com/angebutoh

Kalül Butoh Experimental es una compañía de danza de Tomé, región del Biobío, especializada en Butoh y en los cruces corporales con la danza contemporánea y la performance. Dirigida por Angélica Jara, sus comienzos se remontan al año 2014 con las obras Pewma (2015), Marejada Performance (2015 y 2019), Melieln (2017), Anamnesis (2018), Bardo Performance (2017), Pewma Performance (2020), Varahada Performance (2022), Melieln Performance (2022), Melieln Mediación Artística (2024). Ha sido parte de la parrilla programática del Festival Internacional de Butoh FIBUTOH, Festival de Danza y Artes Escénicas de la Patagonia FEDAC, Encuentro Latinoamericano de Danza Butoh (Ecuador y México), y Encuentro de Performance “Territorio Espacio Vivo” TEV, presentando obras, performances y dirigiendo talleres formativos de Danza Butoh, Danza Expresiva y Performance, tanto en dichos festivales como en espacios culturales, educacionales e instituciones de Chile y en el extranjero (Ecuador, México y Argentina). Actualmente la compañía se encuentra en pleno proceso de creación y producción de la obra Butoh “Alfonso, un Pájaro en la Memoria”. Más info: https://jaraangelica.wixsite.com/angebutoh

ELENCO KALÜL BUTOH ANCESTRAL

María José González comienza en la danza en la agrupación Calaucán, para formarse en torno al cuerpo Butoh ancestral latinoamericano desde 2011 junto a la compañía Fuchen Butoh. Ha sido dirigida por la maestra Susana Reyes en la obra Mamakilla y ha participado en encuentros y festivales internacionales de Butoh. Ha profundizado su aprendizaje con maestros y maestras de Japón y Latinoamérica, integrando una visión del movimiento como práctica espiritual y poética. En 2016 participa en la compañía Kalul Butoh Experimental como intérprete de la obra Melieln.

Francisca Lara es artista escénica e instructora de pilates, con reconocida experiencia como docente e intérprete en danza moderna. contemporánea, oriental y Butoh, integrando diversas agrupaciones locales. A los 16 años, comenzó sus estudios en el centro de danza Calaucán, permaneciendo allí de 1994 a 1999. En 2008 formó su primera compañía de danza, Fusión Kum. En 2019 comenzó a abordar la danza butoh dentro de Kalul Butoh Experimental.

Ignacio Godoy ha abordado diversos lenguajes del cuerpo, principalmente danza contemporánea, danza contacto, improvisación, videodanza, performance y danza Butoh, transitando por espacios de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. Gestor y productor de encuentros y festivales de danza y teatro, docente, intérprete, director, se ha centrado en temáticas sociopolíticas, ambientales e indígenas. Entre 2018 y 2022 viajó por Sudamérica investigando la relación cuerpo – territorio, que encauza su actual quehacer artístico, colaborando con la coreógrafa Lisette Navarratia, y con los colectivos Tëkufënn Danza Butoh y Kalül Butoh Experimental. Cursa la Maestría en Investigación a través de la Práctica Artística (UNVM – Argentina).

EQUIPO DE TRABAJO

Reveko de la Jara es un poeta y dramaturgo chileno, nacido en Santiago en 1971. Desde mayo de 2004 reside en la región del Biobío, actualmente en Penco. Ha desarrollado su quehacer artístico durante más de treinta años. Ha publicado doce libros de poesía y ha escrito monólogos y obras teatrales que ha protagonizado como actor. En otros planos de su oficio literario, ha dirigido talleres literarios, ha conducido programas radiales culturales y ha dictado charlas acerca de la importancia de la literatura en el desarrollo integral de las personas. En estos momentos, se encuentra preparando la edición de su primer libro de cuentos y su primera novela, además de otros proyectos editoriales. Dramaturgo de “Alfonso: Un pájaro en la memoria”.

Laura Carola Lucavechi, con 32 años de trayectoria, es artista escénica, intérprete, cantante y creadora de personajes. En 1994 se inicia con Italo Tai en la compañía de teatro Herman Hesse. En 1995 funda junto a Carla Lobos la compañía “Aucabutoh”, pionera en el lenguaje Butoh en Chile. De 1998 a 2017 cofundó “Catedral Colectivo de Arte”. Su investigación integra Butoh, canto y personajes. Fue frontwoman de Cabaretta (2003-2015, 2022-2024), destacando en la banda sonora de la serie “La sangre del Camaleón” (TVN). Realiza el arte de cuatro videoclips para la banda chilena Lara. Desde 2017 dirige Mente Di Plástica, cruzando escena, música y audiovisual, creando las series Ragno, Misubi y Somnium Alquímico. Actualmente desarrolla una nueva obra en formato audiovisual. Asesora coreográfica de “Alfonso, un pájaro en la memoria”.

Cathy González integra desde el año 2018 la compañía Kalül Butoh Experimental, participando desde su expertise en la producción, técnica de iluminación, audiovisual y mediación artística educativa. Con 20 años de trayectoria en gestión cultural y producción ejecutiva audiovisual, con producciones tanto nacionales como internacionales, trabaja en el ecosistema artístico del Biobío en disciplinas como danza, teatro, música, artes visuales y variados proyectos culturales. Productora general de “Alfonso, un pájaro en la memoria”.

Vanessa Leiva (Nessagara) Diseñadora escénica, de vestuario y artista textil del Biobío. Fundadora de la Corporación Cultural Nessagara, destaca por alejarse de la moda tradicional para crear poéticas textiles que convocan memorias y territorios. Su obra transforma el vestuario en lenguaje escénico. Con una destacada trayectoria internacional, representó a Chile en la Cuadrienal de Praga (2023) y ha sido reconocida en el libro “Corpus”. Actualmente, cursa una residencia en Berlín junto a Pablo Alarcón y dirige el proyecto Fondart “Mutaciones Textiles”. Su práctica integra diseño, sostenibilidad y pedagogía, consolidando una voz única que proyecta la identidad del sur chileno globalmente. A cargo del diseño escénico en “Alfonso, un Pájaro en la Memoria”.

Rodrigo Muñoz. Técnico en sonido y luminotecnia, Licenciado en Educación en la Universidad de Concepción, profesor de educación musical y maestro Waldorf. Durante más de una década, ha desarrollado su trabajo luminotécnico con diversas compañías artísticas de la región del Biobío, destacando su participación junto a Fuchen Butoh en el montaje Mamakilla, codirigido por la maestra ecuatoriana Susana Reyes, perfeccionándose sobre elementos técnicos, lumínicos y musicales con Moti Deren. Iluminador en variados espacios artísticos regionales como el Festival de Danza Itinerante del Biobío, el encuentro Danzando en Verano de la UCSC y el Encuentro de Performance Territorio Espacio Vivo TEV – Tomé. Integrante de Kalül Butoh Experimental.

Nicolás Toledo Jara es músico, cantante, compositor, arreglista, multiinstrumentista y técnico especializado en sonido, iluminación, multimedia y escenario. Con amplia experiencia en la escena musical de Concepción, ha participado en agrupaciones como Salsa del Barrio, Nico y su Timbón, La Dinastía Latina, Soneros del Barrio, Tito y su Son, Los Ángeles Orquesta y Negro Son Orquesta, además de colaborar con artistas como Valentín Trujillo y Chuchito Valdés, y la Orquesta Sinfónica de Concepción. Desde 2024, participa en Banda Diagonal, proyecto de rock pop. Paralelamente, posee una extensa trayectoria técnica en artes escénicas, trabajando en sonido, iluminación, multimedia y escenario para obras de danza, teatro, performance y música. Fue Jefe Técnico del Aula Magna del Arzobispado de Concepción así como técnico y director técnico de la compañía Kalül Butoh Experimental.

Gustavo Teillier es intérprete en flauta traversa y compositor, titulado en la Universidad de Chile y el Teatro Colón de Buenos Aires. Cuenta con una destacada trayectoria internacional dentro del circuito orquestal y de música de cámara. Actualmente reside en Alemania, donde participa activamente en diversas agrupaciones musicales de corte académico y popular. Su versatilidad le permite abordar un amplio abanico de géneros, desde la música clásica y la experimentación contemporánea, hasta el jazz y la fusión latinoamericana. Hoy es uno de los músicos responsables de crear el espacio sonoro para la obra “Alfonso: Un pájaro en la memoria”

Osel Teillier es artista multidisciplinario que posee una formación clásica como violonchelista, siendo actualmente bajista en diversas agrupaciones musicales. Ha participado en diversas orquestas a nivel nacional, presentándose en numerosos festivales y recitales. Paralelamente, desarrolla una prolífica carrera literaria influenciada por la lírica oriental y el realismo, logrando integrar ambas disciplinas a través de una exploración sonora poética en la música popular, poetizando recitales de jazz fusión. Actualmente se encuentra grabando dos discos. Es uno de los músicos a cargo del espacio sonoro de “Alfonso: Un pájaro en la memoria”.