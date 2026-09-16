¿Una lancha centenaria? El navío que apareció en playa de Penco

Presentado por:

¡Hola, Biobío! Septiembre nos está tratando bien, después de un intenso invierno. Según la Dirección Meteorológica de Chile, tendremos buen tiempo en toda la región a lo menos hasta la tarde del sábado: ideal para disfrutar estas Fiestas Patrias.

Quisimos comenzar esta semana con una nota sobre patrimonio. Es que los restos de un navío quedaron al descubierto en la playa de Penco, después de los temporales. El hallazgo lo realizó un vecino, que a su vez se comunicó con un arqueólogo. Ahora el Consejo de Monumentos Nacionales está investigando qué tipo de embarcación es y cuál es su data. Fuentes del municipio afirmaron a Aquí Biobío que los expertos tienen como una de sus hipótesis que se trata de una lancha de unos 100 años de antigüedad, de las que se usaba para transportar carbón o insumos a los barcos.

También en esta edición:

Tromen, la criticada empresa a cargo de las obras de remodelación de Plaza Perú, recibió su séptima multa por parte del municipio por $20 millones. La multa está en apelación. Pero los retrasos con esta plaza no le impidieron a Tromen ganar una nueva licitación en la zona este año. Esta vez para construir un skate park en San Pedro de la Paz.

Cuatro proyectos de mercados están avanzando en la región este 2026, aunque con diferentes velocidades. Se trata de los de Talcahuano, Laja, Arauco y Concepción. El de Talcahuano cumple este mes un hito clave: el 21 de septiembre es la ceremonia oficial de inicio de las obras. El de Concepción, en cambio, es el más lento: el diseño estaría concluido a fin de año.

Tres son los métodos mediante los cuales se podrá pagar en las micros del Gran Concepción: tarjeta de transporte, tarjeta bancaria y código QR. La marcha blanca comienza, según la Seremi de Transportes, a fin de año, y desde el primer trimestre de 2027 el efectivo pasaría a la historia.

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó que Agustín Saavedra Opazo, uno de los imputados por el homicidio del joven Cristóbal Miranda, ocurrido en Año Nuevo, seguirá en prisión preventiva. Uno de los argumentos del tribunal de alzada sostiene que –según Fiscalía– la intervención que habría tenido Saavedra Opazo en el homicidio fue de mayor intensidad.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Biobío, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas las novedades y secretos de la actualidad regional.

1

Investigan restos del navío que apareció en Penco después de los temporales

Un vecino de Penco, Juan Flores, fue quien dio aviso a un arqueólogo de la Universidad de Concepción: había encontrado restos de madera en la playa de Penco, con forma de proa de un navío.

Los restos quedaron asomados en la arena, después de los temporales que azotaron la costa este invierno. Luego, desde la misma universidad se dio aviso al Consejo de Monumentos Nacionales para que corroborara el hallazgo. Leonardo Gotelli, director del Museo de la Loza de Penco, explicó que “las estructuras están siendo analizadas por el Consejo, con el objetivo de datar la antigüedad precisa de la nave e identificar el tipo de embarcación de la que se trata“. Una de las hipótesis que se maneja es que se trataría de una embarcación de alrededor de 100 años, de esas que trasladaban carbón o insumos hacia los barcos.

Sobre los pasos a seguir y cómo se resguardarán los restos, Gotelli explicó que una vez que el Consejo de Monumentos determine la antigüedad y clasificación del navío, el Estado tomará las medidas correspondientes para su tratamiento. “Nosotros por ahora tenemos cuidado en proteger, en mantener este espacio, para que se conserve y así después tomar las medidas correspondientes, una vez se haya logrado datar la antigüedad de la nave”, manifestó el director.

Gotelli además lamentó que personas intervinieran el sitio (se llevaron algunos trozos de madera de la embarcación), antes de la llegada de las autoridades. Por lo mismo, aseguró que se conversó con vecinos para que ayuden a cuidar el hallazgo.

Por su parte, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, solicitó a la comunidad que se abstenga de circular por el área de los restos, “ya que cualquier intervención no autorizada, altera y degrada este material histórico“.

Ante el hallazgo de cualquier vestigio arqueológico o paleontológico, el Museo entregó las siguientes recomendaciones:

No tocar ni tomar las piezas o estructuras encontradas.

Evitar remover los objetos de su lugar original.

Tomar una fotografía para registrar la evidencia del hallazgo.

Dar aviso de inmediato a las autoridades locales o contactar directamente al Consejo de Monumentos Nacionales.

2

Empresa de Plaza Perú suma multa por $20 millones, pero gana licitación en San Pedro

A $ 20 millones asciende actualmente la nueva multa aplicada por la Municipalidad de Concepción a la empresa Tromen SpA, la cual está a cargo de la retrasada remodelación de Plaza Perú. Según explicó el subdirector de Construcciones del municipio, Fernando Nova, esta es la séptima multa que se le aplica a la empresa. “Esta vez fue por no cumplir las instrucciones de la Inspección Técnica de la Obras”, sostuvo.

La multa aún está en proceso de apelación por parte de la empresa. Desde el municipio además explicaron que a medida que van pasando los días, esta sanción monetaria irá en aumento. De hecho, la semana pasada se había informado que la multa era por $10 millones, pero ahora ya se duplicó.

Nova también detalló que, durante el historial de la remodelación de Plaza Perú, se le han cursado otras seis multas a Tromen. Estas suman más de $4 millones pagados por la empresa.

Eso sí, la constructora a su vez ya ha recibido gran parte del monto total de la obra. Desde el municipio se le han transferido $918 millones de los $1.240 millones comprometidos en el contrato.

Cabe recordar que a pesar de que el alcalde Héctor Muñoz había amenazado con un término anticipado de contrato, debido a los constantes retrasos de la empresa, la semana pasada el Concejo Municipal aprobó una nueva prórroga, por 45 días. Estos comenzaron a contar desde el 12 de septiembre.

Tromen no es nueva en la zona. Ya había ganado licitaciones en Talcahuano, Chiguayante y Mulchén durante los años 2024 y 2025. Y este 2026 ganó licitaciones de la Municipalidad de Valdivia para reposición de veredas por $126 millones, y de la Municipalidad de San Pedro de La Paz para construir un skate park en Villa San Pedro Evangelista. Esta última licitación, por $125 millones, se la adjudicó en julio de este año, cuando ya estaba siendo criticada por los retrasos en Plaza Perú.

3

Red de Mercados del Biobío: en qué están los proyectos en Concepción, Talcahuano, Laja y Arauco

Es uno de los compromisos del actual gobernador Sergio Giacaman: armar una Red de Mercados del Biobío que incorpore a los más icónicos y que están pendientes de reconstrucción: Concepción (sufrió un incendio en 2013) y Talcahuano (destruido en el terremoto de 2010). “Queremos mercados vivos, capaces de reunir comercio, gastronomía, cultura y turismo, y de convertirse nuevamente en puntos de encuentro y actividad económica”, dijo Giacaman.

Pero no ha sido fácil. Por eso Aquí Biobío consultó al Gobierno Regional en qué están los cuatro proyectos:

Talcahuano: “Cuando asumimos, existía el anuncio de reconstruir el mercado, pero el presupuesto regional 2025 no contemplaba recursos para financiarlo. Por eso realizamos gestiones con el nivel central y logramos comprometer a la Subdere en el financiamiento del 40% de la iniciativa, mientras el Gobierno Regional aportará el 60% restante”, sostuvo el gobernador. El terreno ya fue entregado a la empresa para la instalación de faenas y las obras comenzarán el 21 de septiembre. La reconstrucción considera una inversión total de $16.798 millones.

Arauco: “Durante 2025 retomamos las gestiones para concluir un proyecto cuyas obras habían sido abandonadas en 2023”, afirmó Giacaman. Tras su reevaluación y el proceso ante el Ministerio de Desarrollo Social para obtener su recomendación satisfactoria, el Consejo Regional aprobó $2.480 millones para terminar su construcción. El próximo paso será la firma del convenio con los montos actualizados.

Laja: El Consejo Regional aprobó $1.250 millones para la conservación y modernización del mercado. La intervención permitirá extender la vida útil del recinto y mejorar sus condiciones de funcionamiento, con obras estructurales, reposición de hormigones, actualización del sistema eléctrico y mejoras de accesibilidad universal.

Concepción: El diseño, financiado por el Gobierno Regional, se proyecta que esté concluido el próximo año. “En paralelo, una de las definiciones relevantes para el futuro proyecto será cómo se integra el anillo externo, un trabajo en el que el municipio tiene un rol fundamental y que deberá desarrollarse de manera coordinada con los demás actores. Resolver adecuadamente esa integración permitirá avanzar hacia una propuesta coherente para todo el entorno del mercado”, dijo Giacaman.

Un mensaje de Inacap

Emplea X Chile: Más de 1.300 personas han encontrado trabajo a nivel nacional a través de la plataforma

En un escenario marcado por una tasa de desocupación del 10,6% -trimestre móvil mayo-julio- en la Región del Biobío la plataforma gratuita desarrollada por INACAP Emplea X Chile cuenta con más de 17 mil empresas registradas y 15 mil vacantes activas en todo el país.

Sin embargo, mientras muchos buscan nuevas oportunidades, las empresas enfrentan el desafío de encontrar el talento que buscan. Por lo que contar con herramientas de orientación, headhunting y conexión entre oferta y demanda laboral se vuelve cada vez más relevante.

“Haber superado las 1.300 contrataciones demuestra que cuando la educación técnico-profesional se conecta con los desafíos del país generamos un impacto tangible en la empleabilidad y calidad de vida de las personas, porque logramos ser un puente entre el talento local y los sectores productivos”, destaca Sebastián Cabello, vicerrector de INACAP Sede Los Ángeles.

En los últimos 12 meses se han publicado 4.655 vacantes en el Biobío en rubros de logística, construcción, tecnologías de la información, entre otras, que puedes revisar en https://empleaxchile.cl/.

4

Tarjeta de transporte, tarjeta bancaria o QR: los métodos que reemplazarán al efectivo en el transporte penquista

Tres son los métodos de pago que comenzarán a regir desde fines de año, para reemplazar el efectivo en el transporte público del Gran Concepción. Uno de ellos es la tarjeta de transporte, la cual ya está siendo entregada de forma gratuita a adultos mayores de las nueve comunas (se incluyen los servicios a Tomé y Santa Juana).

Esta tarjeta, similar a la VIP del Gran Santiago, se debe cargar con dinero. Para ello se implementarán 494 puntos de recarga, además de cuatro Centros de Atención a Usuarios en Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Tomé. En el caso de los adultos mayores, la tarjeta es personalizada, por lo que permitirá acceder al 50% de descuento de tarifa para ese rango etario. Para el resto de la población, la tarjeta tendrá un costo de $1.550.

Los otros métodos que se están implementando son el pago con tarjeta bancaria (crédito o débito) y con código QR del celular, el cual se generará en la aplicación Busapp.

Según la Seremi de Transportes, la marcha blanca del nuevo sistema está prevista para el último trimestre de 2026, mientras que desde el primer trimestre de 2027 el pago será exclusivamente mediante medios electrónicos.

5

Corte confirma la prisión preventiva de imputado por homicidio de Cristóbal Miranda

La Corte de Apelaciones de Concepción decidió mantener la prisión preventiva contra Agustín Saavedra Opazo, quien está siendo investigado como uno de los autores del homicidio del joven Cristóbal Miranda, ocurrido en Año Nuevo. Aunque su defensa había solicitado una rebaja en la medida cautelar de prisión preventiva, y para ello argumentó que otros formalizados en la misma causa tienen medidas de menor intensidad, la Corte sostuvo que “el persecutor penal público aclaró que la intervención que le correspondió a Saavedra en el acometimiento de que fue objeto la víctima fue de mayor intensidad”.

Saavedra está formalizado por el delito consumado de homicidio calificado. Cabe recordar que hay videos que muestran a los imputados golpeando en grupo a la víctima, a lo que se suma que los atacantes se pusieron de acuerdo para cometer el crimen a través de un grupo de WhatsApp.

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro César Panés Ramírez, la ministra Viviana Iza Miranda y el fiscal judicial Hernán Rodríguez Cuevas– confirmó la medida decretada por el juzgado de garantía y argumentó que “esta Corte comparte lo decidido en la resolución en alzada teniendo para ello presente que a contar del 24 de abril del año en curso –fecha que corresponde a la resolución dictada en el rol Penal 577-2026, de esta misma Corte, y donde se confirmó la prisión preventiva del mismo Saavedra Opazo–, no han variado las circunstancias que en su momento ameritaron la imposición de la cautelar que se discute por la defensa apelante. Ha de tenerse en consideración que el delito materia de la formalización apareja una pena teórica de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, debiendo tenerse en cuenta, asimismo, la forma en que ocurrieron los hechos y la circunstancia de haber obrado los agentes en grupo o pandilla”.

También el escrito agrega que “la nueva declaración del imputado respecto de la cual hace hincapié su defensor, de acuerdo a lo que se expuso en la audiencia, no aporta mayores antecedentes para ser considerada como un ‘nuevo’ elemento que, razonablemente, autorice para atenuar o morigerar la necesidad de cautela en este caso específico”.

No podía ser de otra manera. Nos despedimos con algunos datos de las principales fondas en la región. En Concepción, la fiesta comenzará hoy mismo, en el estadio Ester Roa, y se alargará hasta el domingo 20, cuando tocará la popular Sonora Palacios.

En San Pedro de la Paz, en tanto, se instalará una carpa familiar en el Parque Laguna Grande desde el 17 al 20 de septiembre. En Tomé, la Fiesta de la Chilenidad tendrá de escenario la histórica Fábrica Bellavista, desde el 17 al 19 de septiembre. Y en Santa Juana, las actividades principales se realizarán en el sector El Llano, entre el 17 y el 20. El primer día tocará una de las bandas favoritas de quien escribe: Los Charros de Lumaco.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

Presentado por: