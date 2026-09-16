Al Pan Pan: Soledad Hormazábal y Hugo Herrera sobre cifras de desempleo y renuncias en el Gobierno

El desempleo en Chile llegó a 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio, el mayor nivel en 5 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo que equivale a cerca de un millón de desocupados. Frente a este escenario, el Gobierno trabaja en un Plan de emergencia laboral que se presentaría la próxima semana.

De momento, se sabe que la iniciativa pondrá su foco en la infraestructura pública y vivienda, áreas que tendrán “un lugar especial” en el proyecto de ley de presupuesto del próximo año, según adelantó el biministro Claudio Alvarado. Los ministerios que tendrán un rol protagónico en la búsqueda de la reactivación laboral son los de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas y Vivienda, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el crudo escenario laboral junto a la economista y directora de Evidencia en Pivotes, Soledad Hormazábal.

Además, y a propósito de la salida de la 47° autoridad del Gobierno, conversamos con el filósofo y académico de la Faculta de Derecho de la UDP, Hugo Herrera.